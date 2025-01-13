Совфед России разработал меры для защиты граждан от финансовых мошенников

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Совфед России подготовил пакет законодательных инициатив, направленных на защиту граждан от финансовых мошенников. Об этом ТАСС сообщила спикер верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, данный пакет включает в себя ряд инициативных законопроектов, которые продолжат борьбу с мошенничеством в сфере финансовых услуг. Она подчеркнула важность этих мер для обеспечения безопасности граждан, получающих финансовые услуги.

— Это серьезный пакет, который мы будем активно продвигать, чтобы гарантированно защитить наших граждан, — добавила спикер.

Напомним, что Сбербанк России обнаружил 10 кредитных финансовых пирамид, от действий которых пострадали 2,3 тыс. граждан.



Анастасия Фартыгина