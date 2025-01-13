В России могут запретить увольнять единственного кормильца в многодетной семье

Фото: Максим Платонов

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий запрет на увольнение родителя, являющегося единственным кормильцем в многодетной семье с детьми до 14 лет, при условии, что другой родитель не работает.

Однако, как стало известно из проекта отзыва правительства, поддержка законопроекта обусловлена необходимостью его доработки. Об этом пишет РИА «Новости».

В частности, правительство указало, что законопроект не учитывает ситуации, когда один из родителей не состоит в трудовых отношениях, но при этом имеет доход, например в качестве индивидуального предпринимателя или из других источников.

Также в кабмине отметили, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников может снизить их конкурентоспособность на рынке труда, поскольку их трудоустройство повлечет дополнительные финансовые и административные издержки для работодателей.

Напомним, количество многодетных семей в Татарстане достигло 55 тысяч, что более чем в два раза превышает показатель 12-летней давности, когда их было всего 24 тысячи.

Рената Валеева