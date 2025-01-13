Кабмин поддержал законопроект о штрафах до 5 млн рублей за разглашение коммерческой тайны

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Правительство России по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина России о повышении штрафов за разглашение налоговой, банковской и коммерческой тайны. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно предлагаемому законопроекту, размер штрафов вырастет с 1,5 млн до 5 млн рублей, что отражает серьезность намерений властей защитить конфиденциальную информацию.

Законопроект также уточняет, что помимо материальной ответственности по статье 183 УК виновники столкнутся с уголовным наказанием, которое будет включать как штраф, так и потенциальное лишение свободы.

В случае, если преступление приведет к тяжким последствиям, санкции могут включать от трех до семи лет лишения свободы и штрафы от 1 млн до 5 млн рублей.

Дополнительно, к нарушениям закона будет относиться распространение схем ввоза запрещенных товаров, что создает угрозу экономике страны. Утверждение нового закона подчеркивает стремление правительства обеспечить защиту коммерческой информации и усилить ответственность за подобные правонарушения.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Комиссию возглавил вице-премьер Виталий Савельев



Анастасия Фартыгина