В Казани крещенские купания состоятся в четырех купелях

Фото: Дарья Пинегина

В Казани на крещенские купания будут открыты четыре купели. Об этом в ходе совещания на «деловом понедельнике» сообщил и. о. начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильгиз Сарманов.

19 января купели будут работать до 22.00 по четырем адресам: на озере Верхний Кабан со стороны Фермского шоссе возле кафе «Сокол», на озере Верхний Кабан (ул. Борисковская, 54), в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (ул. 5-я Кадышевская, 12), а также в купели при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, 49).

Также в этот день в храмах Казани состоятся праздничные богослужения, а с 11.00 начнется торжественное освящение воды.

В местах проведения обряда для обеспечения безопасности граждан будут задействованы службы гражданской защиты населения, скорой медицинской помощи и полиции.

Елизавета Пуншева