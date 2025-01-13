В Госдуме рассказали о значительных изменениях в медпомощи в ближайшие два года

Главной целью является повышение средней продолжительности жизни до 78 лет

Фото: Мария Зверева

С 1 января 2025 года в России стартовал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», главной целью которого является повышение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, а также сокращение разрыва в этом показателе между городом и селом. Об этом сообщил в беседе с RT первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, член общественно-экспертного совета по данному нацпроекту Бадма Башанкаев.

По словам депутата, программа предусматривает ряд значительных изменений, в частности введение требования о прохождении профилактики в центрах здоровья для 5% всех работающих (около 3,2 млн человек) с выделением 4,4 млрд рублей на реализацию этой инициативы в 2025 году.

Также в следующем году значительно увеличатся расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями: помощь в дневных стационарах вырастет на 18%, а в круглосуточных — на 12,7%. Нормы лечения гепатита С удвоятся — до 100 тысяч человек, а процедуры ЭКО станут доступнее благодаря росту показателей на 13,2%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программа устанавливает новые нормативы расходов на операции на сердце и сосудах, включая установку кардиостимуляторов, удаление лишних проводящих путей сердца и операции на сонных артериях. Объем медицинской помощи по реабилитации увеличится на 4% в поликлиниках, дневных и круглосуточных стационарах.

Кроме того, в программу вошли новые методы высокотехнологичной помощи, такие как замена нейростимуляторов, коррекция сердечного ритма без установки дефибриллятора, наблюдение за детьми с хроническими болезнями сердца и реабилитация после установки протезов ног.

Напомним, в 2025 году Татарстан планирует реализовать 343 объекта в рамках шести национальных проектов и четырех государственных программ, на что будет выделено более 16 млрд рублей.



Рената Валеева