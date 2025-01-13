За нарушение правил благоустройства в 2024 году в Казани составили 1,2 тыс. протоколов

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года в Казани за нарушение правил благоустройства составили 1249 протоколов. Об этом в ходе «делового понедельника» доложил начальник управления административно-технической инспекции исполкома города Наиль Минвалеев.

Наибольшее количество протоколов (601) пришлось на игнорирование требований проведения земляных работ. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 11%.

Нарушения совершили 194 организации и 56 частных лиц. Так, 282 раза после проведения земляных работ не было выполнено восстановление. В 183 случаях работы проводились без ордера. Зарегистрированы 136 фактов нарушений условий ордера.



— Половина нарушений приходится на земляные работы. У нас такого давно не было. Прошу обратить пристальное внимание. Почти 300 фактов — это, конечно, полное безобразие! — прокомментировал статистику мэр Казани Ильсур Метшин.

Комитет ЖКХ во избежание подобных нарушений подготовил проект Правил содержания подземных коммуникаций. Сейчас он находится на согласовании и утверждении у руководителя исполкома Казани. Нарушение правил грозит юридическим лицам штрафом до 500 тысяч рублей.



Метшин призвал ускорить принятие правил содержания подземных коммуникаций:

— Штраф полумиллионный юрлицо и руководителей заставит задуматься. Надо не только уговорами, но и рублем для тех, кто нас не слышит.



Елизавета Пуншева