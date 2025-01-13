Впервые за три года продажи печатных книг в США показали рост

В прошлом году было продано 782,7 млн экземпляров, что на 0,6% больше, чем в 2023 году

Продажи печатных книг в США в 2024 году показали небольшой рост впервые за последние три года. По данным Circana BookScan, в прошлом году было продано 782,7 млн экземпляров, что на 0,6% больше, чем в 2023 году (778,3 млн). Хотя эти показатели ниже рекордных 839,7 млн экземпляров, проданных в 2021 году, они заметно выше уровня 2020 года, когда продажи составили 759,6 млн в первый год пандемии. Наибольший прирост наблюдался в четвертом квартале 2024 года, когда продажи увеличились на 1,6%.

Основным драйвером роста вновь стал сегмент художественной литературы для взрослых, где продажи выросли на 4,8%. Особенно выделился жанр фэнтези, который прибавил 35,8% благодаря популярности ФЛР — гибрида фэнтези и любовного романа. Лидерами здесь стали Сара Дж. Маас и Ребекка Яррос. Книги Маас «Королевство шипов и роз» и «Двор тумана и ярости» разошлись тиражом около 1,3 млн и 791 тыс. экземпляров соответственно. Роман Яррос «Железное пламя» в сочетании с «Четвертое крыло» продали почти 1,7 млн копий.

Любовные романы также укрепили свои позиции, увеличив продажи почти на 9%. Колин Гувер с книгами «Все закончится на нас» и «Все начинается с нас» продала более 1,6 млн экземпляров в общей сложности. Самой продаваемой книгой года стал роман Кристин Ханна «Женщины», разошедшийся тиражом почти 1,5 млн копий.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На фоне успеха художественной литературы продажи графических романов продолжили снижаться, упав на 11,5% до 24,4 млн экземпляров. Тем не менее этот сегмент остается пятой по величине категорией художественной литературы для взрослых.

Сегмент научно-популярной литературы для взрослых сократился на 0,5%. Однако в этой категории случился неожиданный успех: книга Дж. Д. Вэнса «Элегия Хиллбилли» вновь попала в топ после того, как он стал кандидатом на пост вице-президента США. Она продала более 700 тыс. экземпляров. Самой популярной книгой сегмента стала «Атомные привычки» Джеймса Клира с продажами в 982 тыс. экземпляров. Категория религиозной литературы выросла на 11,5%, продав более 64 млн экземпляров.

В категории детской литературы абсолютным лидером стал Дэв Пилки с The Scarlet Shedder из серии Dog Man, тираж которого составил почти 1,3 млн копий. Джефф Кинни с новой книгой из серии Wimpy Kid — Hot Mess — продал более 748 тыс. экземпляров. Несмотря на это, общие продажи детской художественной литературы снизились на 1,3%.

Сегмент подростковой литературы (YA fiction) также продолжил сокращаться: продажи упали на 4,3% по сравнению с 2023 годом и составили чуть менее 30,2 млн экземпляров. Лидером стал роман «Если бы он остался» Лоры Ноулин, продавшей более 711 тыс. копий.

Топ-10 бестселлеров 2024 года:

«Женщины» — Кристин Ханна (1 448 995 копий). «Королевство шипов и роз» — Сара Дж. Маас (1 285 996 копий). The Scarlet Shedder (Dog Man #12) — Дейв Пилки (1 266 780 копий). The Housemaid — Фрида Макфадден (1 136 761 копий). «Атомные привычки» — Джеймс Клир (982 365 копий). «Все закончится на нас» — Колин Гувер (931 120 копий). «Железное пламя» — Ребекка Яррос (877 574 копий). «Четвертое крыло» — Ребекка Яррос (810 934 копий). «Двор тумана и ярости» — Сара Дж. Маас (791 038 копий). «Все начинается с нас» — Колин Гувер (757 602 копий).

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Екатерина Петрова