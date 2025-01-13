Ежегодный рост популярности: Казань в новогодние праздники посетили рекордные 180 тыс. туристов

Гости столицы Татарстана потратили около 1,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Почти 200 тыс. туристов

За период новогодних выходных — с 29 декабря по 8 января — Казань посетили рекордные 180 тыс. туристов. Это на 6,5% превышает показатели прошлого года. За это время туристы оставили в городе около 1,2 млрд рублей — на 19% больше, чем в прошлом году, рассказала в ходе совещания директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.



— О популярности Казани среди туристов свидетельствует также загрузка отелей. Средняя загрузка средств размещения нашего города, по данным Ассоциации отелей Татарстана и Казани, в период новогодних праздников составила 79%. Пиковые значения пришлись на 3–5 января и достигали 100%, — добавила она.

За период новогодних выгодных — с 29 декабря по 8 января — Казань посетили 180 тыс. туристов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым посещаемым объектом, по словам Санниковой, остается Казанский кремль — во время праздников тут побывали 268,5 тыс. гостей. Это на 41% превосходит прошлогодние показатели.

На 15,6% возросло число гостей аквапарка «Ривьера» — он принял 23 тыс. человек. Национальный музей республики посетили 12,3 тыс. туристов, что на 40% превышает результаты прошлого года. Увеличилось и количество людей, воспользовавшихся двухэтажным экскурсионным автобусом City Sightseeing — на нем проехались 1200 человек. Значение возросло на 7,5%.

Большинство казанских ресторанов стали принимать брони на новогодние банкеты еще летом и осенью. Их загрузка в праздники составила 100%, выручка заведений выросла на 15–20% по сравнению с прошлым годом. По словам спикера, это связано с большим количеством гостей. При этом средний чек составил 1200 рублей.



— Интерес к Казани сохраняется, это важно для развития туристической отрасли. 2024 год прибавил узнаваемости городу не только в России, но и за ее пределами, благодаря тем международным событиям, которые прошли у нас в городе. Конечно, основа для нас — внутренний туризм, наши соседи. С развитием международных отношений с Китаем, Индией, Ираном, странами Азии и Латинской Америки нужно ставить и более смелые задачи по привлечению иностранных туристов, — прокомментировал статистику мэр Казани Ильсур Метшин.

Число туристов растет с каждым годом

Популярность Казани регулярно растет — число туристов, приезжающих сюда на новогодние выходные, увеличивается с каждым годом. Так, за аналогичный период 2024 года город посетили 170 тыс. туристов, в 2023 году — 160 тыс., в 2022 — 138 тыс. При этом в 2021 году число было больше — 140 тыс.

В прошлые новогодние каникулы самыми популярными местами для туристов стали Раифский монастырь (его посетили более 60 тыс. человек), резиденция Кыш Бабая — 4,5 тыс. человек (на 30% больше, чем в прошлом году) и экопарк «Дикая ферма», рассказывал председатель госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Популярность Казани регулярно растет — число туристов, приезжающих сюда на новогодние выходные увеличивается с каждым годом. Реальное время / realnoevremya.ru

Средняя загрузка отелей при этом год к году не изменилась, составив 79%, сообщала «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации отелей Татарстана и Казани Александра Юшутина.

— В целом за все новогодние праздники, если смотреть, средняя загрузка выросла процента на 4 всего. При этом первая часть праздников (с 30 декабря по 2 января) была не такая хорошая, как мы предполагали, — отметила Юшутина.

Отельеры при этом рассказывали, что в эти даты в среднем номера были забронированы на 81%. При этом в отелях 2* загрузка ожидалась на уровне 93%, а в пятизвездочных — 87%. Однако в итоге не все гости в них заехали, и показатели составили 80 и 86% соответственно.

— Возможно, имел место фактор заболеваемости: перед Новым годом, как нам известно, была волна ОРВИ. Возможно, кто-то отменял или переносил поездки, — предположила отельер.

1 / 62 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

3—5 января в средствах размещения категории 3* загрузка составила 87%, что на 1% превысило прогноз, в четырех— и пятизвездочных гостиницах номерной фонд был занят на 95% (к 91% предварительного бронирования).

Впрочем, уже 6—8 января немного скорректировали спрос. На Рождество в отелях третьей столицы в категории 2* остались свободными 24% номеров (ожидалось 15%). При этом в трех-, четырех— и пятизвездочных средствах размещения загрузка превысила прогнозные ожидания на 8% и 6% (в совокупности 4* и 5*), составив 62% и 59%.

Елизавета Пуншева