В Татарстане в 2024 году зарегистрировали 226 случаев метапневмовируса

Фото: Реальное время

В Татарстане по итогам 2024 года зафиксировали 226 случаев метапневмовируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Этот вирус, который ежегодно циркулирует среди населения в эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, не является новым и вызывает симптомы, схожие с другими ОРВИ.

Специалисты подчеркивают, что существует более 200 разновидностей респираторных вирусов и метапневмовирус — один из них. В связи с этим Управление Роспотребнадзора рекомендует жителям республики соблюдать меры профилактики. К ним относятся регулярное мытье рук с мылом, соблюдение дистанции в общественных местах, избегание контактов с больными, а также регулярная уборка и дезинфекция помещений.

Кроме того, санитарные врачи сообщили о важности проветривания помещений и использования медицинских масок в общественных местах. При первых симптомах заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться к врачу.

Напомним, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о том, что среди детей раннего возраста, госпитализированных с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в 5—10% случаев обнаруживается метапневмовирус.



Анастасия Фартыгина