За 12 дней 2025 года в Татарстане зафиксировали 68 ДТП: 14 человек погибли

Фото: Ирина Плотникова

За первые 12 дней января 2025 года на дорогах Татарстана произошло 68 аварий, в которых погибли 14 человек и 82 получили травмы, что свидетельствует о росте числа жертв по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану полковник Рустем Гарипов.

Рустем Гарипов подчеркнул, что причиной увеличения числа погибших стало множество случаев, включая столкновения с участием невнимательных водителей и неблагоприятные погодные условия. Например, 1 января в Верхнеуслонском районе водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в результате чего погибли два человека.

МВД также прояснило ситуацию по недавнему инциденту с 20-летней девушкой, которая, катаясь на тюбинге, врезалась в забор. После расследования было установлено, что она находилась в тюбинге, привязанном к автомобилю Hyundai, и информация о трагическом исходе оказалась неточной. В свете этих событий власти призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на дорожную обстановку.



Анастасия Фартыгина