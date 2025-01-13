Компания «Чистые воды» выплатит более 8 млн рублей за ущерб экологии в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

ООО «Чистые воды» обязали выплатить свыше 8 млн рублей за причиненный вред экологии, связанный с несанкционированным сбросом сточных вод в реку Каменку. Это решение стало результатом обращения летом 2023 года в Минэкологии жителей, которые сообщили о загрязнении водоема в районе СНТ «Малиновый овраг».

В ответ на обращения граждан инспекторы Центрального управления провели анализы и отобрали пробы как сточных, так и природных вод. Исследования показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по ионам аммония и фенолу, что подтвердило наличие экологических нарушений.

Министерство экологии подало иск в Арбитражный суд с требованием о возмещении ущерба. Суд удовлетворил исковое заявление экологов, и теперь с нарушителей будет взыскана сумма в принудительном порядке.

Анастасия Фартыгина