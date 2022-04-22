«Несмотря на кризис, этот год будет расцветом торговли между Россией и Китаем»

Китаевед Николай Вавилов — о расцвете экономических связей с КНР, товарооборот с Поднебесной вырос на треть

Фото: скриншот видео YouTube

Товарооборот России с Китаем в первом квартале года вырос на треть (28,7%) и достиг $38,17 млрд. Это очень хороший показатель на фоне роста торговли КНР с США и государствами Евросоюза (12%), считает китаевед Николай Вавилов. «В марте, уже после начала спецоперации на Украине, экспорт российских нефти и газа в Китай, о котором плохо отзывались на Западе, что нам чуть ли не вентиль перекрыли на трубе, напротив, значительно вырос», отметил эксперт. На своем YouTube-канале он разъясняет, за счет чего товарооборот с Поднебесной у нашей страны оказался выше, чем в среднем по миру, и кто еще в числе крупных партнеров Китая.



Жесткий локдаун плюс ввод войск

Вы сейчас видели ролик о вводе войск некоторых частей в Китае. Судя по названию улицы, это с большой долей вероятности Шанхай. Конечно, такие видео сейчас активно распространяются в китайском интернете. Их очень много и отчасти это подогревает предчувствия всего китайского населения.

Действительно, это уже состоявшийся факт, что китайское население живет в ожидании начала военной операции на Тайване. Но на самом деле это могут быть и регулярные действия Китайской армии, которая очень любит показать перемещение техники, особенно в районе Нанкина.

Такие действия проходят и в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, но в данном случае это Шанхай. При этом мы понимаем, что Шанхай находится на очень жестком локдауне, и эта гамма чувств, которые испытывает китайское население: жесткий локдаун плюс ввод войск армии.

Конечно, здесь есть определенная игра между группой силовиков, которые делают ставку на тайваньскую операцию в целях консолидации общества, и комсомольскими группами, которые проводят эти локдауны и отстаивают политику нулевой терпимости с целью оказать давление на действующую военно-политическую группу Си Цзиньпина, которая выходила из армейской группы, либо дестабилизировать ситуацию, в случае если их не допустят к власти по итогам двадцатого съезда.

Двадцатый съезд пройдет в ноябре этого года, и по итогам этого съезда не только Си Цзиньпин должен переизбраться, но и решится вся конфигурация органов исполнительной и партийной власти. Фактически кто попадает на съезд в топ-25 членов политбюро и топ-7 постоянного комитета политбюро — это будут лица, которые в своих руках сосредоточат всю верховную власть в Китае.

Очевидно, что большая часть ротации будет уже закреплена к июлю-августу, то есть июль-август, это уже такое крещендо этого процесса и до июля-августа что-то должно произойти, решиться и так далее.

При этом все мы знаем, что есть еще определенные кризисные ситуации. То, что вы видели, это не обязательно означает начало тайваньской операции, но отчасти, это и внутриполитическая игра, потому что на самом деле если это реальное перемещение войск, то они, как правило, происходят ночью, не по населенным пунктам и так далее.

Здесь демонстративный ввод техники в город Шанхай. Как вы знаете, как и в Ухане, в Шанхае военные медики присутствуют в большом количестве, их несколько тысяч, пока называли данные, что их около 2000, но может быть гораздо больше. Кроме медиков могут быть и другие представители силовых служб.

В Шанхае вооруженная народная полиция поздравляла с китайским новым годом Шанхайскую китайскую гвардию, и именно к ней обратился Си Цзиньпин. Это вот такая специфическая ситуация, которая касается Шанхая.

По итогам этого съезда не только Си Цзиньпин должен переизбраться, но и решится вся конфигурация органов исполнительной и партийной власти. Фото kremlin.ru

Риски в Южно-Китайском море

Вторая очень глобальная новость, которая тоже касается возможного обострения со Штатами из-за тайваньской операции, связана с третьей по величине крупнейшей китайской нефтегазовой корпорацией CNOOC Limited. Корпорация входит в пятерку крупнейших, и сейчас она выводит свои активы из Великобритании, Канады и США в связи с опасениями санкций в отношении этой компании. Судя по всему, у нее есть какие-то инсайды, по итогам переговоров с властями этих государств и угроза ареста этих активов.

На самом деле точных данных по присутствию активов этой компании в этих указанных юрисдикциях у меня нет, но тем не менее понятно, что это скорее всего технологическое сотрудничество, определенное оборудование для бурения на шельфе, которых может не быть у китайцев и, возможно, какие-то дочерние компании, которые были созданы на территории этих стран. Это означает, что возможна дестабилизация в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском и особенно Южно-Китайском море, где Китай осуществляет добычу на шельфе — она очень велика, то есть компания там осуществляет бурение, добычу и так далее.

Под угрозой может оказаться продолжение добычи в случае каких-то военных действий, кстати говоря, не обязательно на тайваньском направлении, это может быть конфликт с пограничным Въетнамом, потому что Въетнам и Китай тоже гневно поделили свои территории, это может быть Малайзия, Индонезия и так далее.

Вот этот риск именно в Южно-Китайском море, даже возможно не на Тайване и Пиратском проливе, очень возрастает, и эта компания уходит.

«У России рост торговли с Китаем в 3 раза выше»

Третья важная новость, то что вопреки всем разговорам и почти двухмесячной информационной атаке западных СМИ на российско-китайские отношения, что Китай нас предал, уходит от нас, отказывается от сотрудничества, — ничего подобного!

Вышла статистика за первый квартал 2022 года по товарообороту России и Китая. Он вырос на 28,7%, то есть на треть, и это очень высокий показатель, особенно на фоне того, что в среднем китайский товарооборот вырос на 12%, и по миру — на 13%. С США торговля выросла на 12% и с Евросоюзом на 12%, то есть у нас рост в 3 раза выше, очень ускоренно пошла торговля.

Это не связано с общим ростом например выделенных напечатанных денег внутри Китая или в США и так далее. Это не макроэкономическая конъюнктура, это реальный результат, усиление российско-китайских торговых связей, то есть их гораздо больше, чем в среднем по китайской торговле или по миру. Здесь Россия выступает рекордсменом среди крупных партнеров Китая. У России — 28% рост, у Индонезии — 30%, еще сильно выросла Малайзия.

Товарооборот России и Китая вырос на 28,7%, то есть на треть, и это очень высокий показатель. Фото: EPA-EFE

Остальные государства не очень сильно выросли, некоторые даже просели, естественно, из-за ковида и блокады Гонконга. А товарооборот с Гонконгом сократился, он до сих пор как независимое государство фигурирует, — на 5%. С Великобританией торговля выросла на 1%, а с Австралией — на 2%.

При этом самое интересное, что судя по всему импорт за март вырос всего на 4 млрд, скорее всего импорт сократился в марте на процентов 25-30, может быть серьезный спад из-за того, что скакнул доллар и стало невыгодно какие-то товары покупать. Это сезонное явление по итогам апреля уже будет преодолено. 13 мая выйдет новая статистика, и мы увидим восстановление импорта из Китая, но очень сильно вырос экспорт на 7,8 млрд долларов.

Судя по всему это был экспорт нефти, газа, каких-то других товаров, то есть в марте, уже после начала спецоперации на Украине, экспорт российских нефти и газа в Китай, о котором плохо отзывались на Западе, что нам чуть ли не вентиль перекрыли на трубе, напротив, значительно вырос.

Экспорт вырос очень сильно, значительно, то есть никакой речи не идет, о том, что наши отношения пострадали, более того они ускорились по отношению к мировой торговле, к мировому товарообороту Китая в 3 раза. Идет сильное ускорение, о чем я и говорил в самом начале всех многочисленных выступлений, что несмотря на кризис, этот год будет расцветом российско-китайской торговли.

Но не бывает такого, чтобы не было негативных явлений вовсе, компания Huawei все-таки идет на внешнее соблюдение американских санкций. Действительно эту компанию удаляют из своих приложений. Возможно для Huawei был определенный жесткий урок в том, что дочь основателя попала на 3 года под домашний арест за нарушение санкционного режима. Сейчас компания видимо будет действовать более осторожно.

UnionPay не настаивает на том, чтобы платежные точки продолжали дальше эти карты использовать. Фото commons.wikimedia.org

Полмиллиона держателей карт UnionPay в России

Другой момент, по поводу карт UnionPay. Во-первых их выпустили очень много: их выпустили буквально около полумиллиона, а это в 10 раз больше, чем на начало марта, то есть к концу марта у нас было уже полмиллиона держателей карт с использованием системы UnionPay, их очень быстро выпускали, но, судя по различным сообщениям из точек приема этих карт за рубежом, многие точки отказываются от использования подобных российско-китайских карт.

И UnionPay не настаивает на том, чтобы платежные точки продолжали дальше эти карты использовать, то есть тоже не вступаются за них, то есть Китай ограниченную поддержку оказывает, но до того предела, где его интересы соприкасаются с интересами России. Речь не идет о том, чтобы эту точку полностью выключить из платежной системы UnionPay, они готовы отказаться от использования российских карт, но это не везде, не повсеместно. Это все нужно выяснять, если вы пользуетесь за рубежом картой UnionPay.

Важный политический момент. От заместителя начальника департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь (спикер МИД КНР, председатель пресс-секретаря и представитель МИД КНР) прозвучала несколько дней назад абсолютно новая формулировка об обострении конфликта на Украине, он, фактически официальный представитель МИД КНР, заявил, что власти США намеренно обостряют конфликт на Украине, но не для того, чтобы давить на Россию, а для того, чтобы сдерживать Китай и Россию. То есть уже обстановка на Украине квалифицируется одним из официальных представителей МИДа КНР, как попытка сдерживания Китая и России.

Это очень важный крен, когда уже китайцы используют украинскую ситуацию. Она стала не просто противостоянием России и США, она стала противостоянием Китая и США, где Россия занимает определенное место, то есть контекст украинской ситуации серьезно расширился.

Другой важный момент в продолжение той темы, о которой мы уже говорили, про нового премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Не прошло и дня, как китайский МИД поздравил его со вступлением в должность премьер-министра, то есть он не стал отстаивать своего предыдущего премьер-министра Имрана Хана.

Пекин не стал требовать возвращения Имрана Хана. Фото kremlin.ru

Но Имран Хан не являлся чисто прокитайским политиком, он был определенной фигурой между согласованием Британией, США и Китаем. И судя по тому, что он сделал определенные шаги в отношении России и Китая, произошел определенный протестный кризис. Пекин не стал расстраивать эти отношения и требовать возвращения Имрана Хана, что говорит, с одной стороны, о том, что Пекин в целом настроен на концепцию с властями Пакистана, там есть проекты, тем более что Шахбаз Шариф сам заявил, что Китай является другом и проекты будут реализованы, то есть имеется в виду какой-то консенсус.

Ну и второй момент, это то, что Имран Хан вовсе не являлся особым ставником КНР, потому за него не сильно держались, ну это показательная часть Китая к сложным политическим ситуациям, где есть оппозиция, где есть основная власть, ну и которая может реализоваться в третьих странах. Будет ли Китай поддерживать, например, в той или иной новой стране нового руководителя? Наверное будет, если будет определенный баланс сил.

Еще один момент, который касается концепции большой двойки в многополярном мире: что Китай не может быть центром этого многополярного мира без России, то есть Россия и Китай формируют этот полноценный, гибридный, совмещенный, комбинированный центр. И то, что эту концепцию принимают на высоком уровне.

Вот новость о том, что произошла встреча председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова с представителем отдела внешних связей Сун Тао, и в рамках этой встречи была выдвинута концепция о противостоянии американским санкциям для всех стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). То есть эта концептуальная схема будет распространяться. Россия и Китай является и экспортерами концепции определенных антиамериканских лозунгов на региональные центры.

В теме происхождения COVID-19 национальной разведкой США и по итогам инспекции ВОЗ не поставлена точка. Фото: Максим Платонов

Для Китая важно найти поддержку доказательств военно-биологической деятельности США

На что еще стоит обратить внимание — партии Китая и партия «Единая Россия» осудили военно-биологическую деятельность США на Украине. Для Китая важно осуждать эту деятельность, потому что мы знаем, что в теме происхождения COVID-19 национальной разведкой США и по итогам инспекции ВОЗ не поставлена точка.

В любой момент, когда Китай начнет действовать неправильно, Соединенные Штаты вновь вытащат эту старую папку о происхождении COVID-19 и вновь могут разыграть карту против Си Цзиньпина, что это придумали, якобы, в народно-самодеятельной армии Китая, что это их лаборатория. Найдутся из оппозиции к Си Цзиньпину леволиберальные представители комсомола, которые скажут, что так и было, и эта тема снова может быть разыграна. Поэтому для Китая очень важно на международной арене и внутри Китая найти поддержку среди доказательств военно-биологической деятельности США вне Китая, что все это придумали американцы, разработали этот вирус. И эта концепция продвигается на всех площадках, даже на встрече с «Единой Россией».

Другой момент, который касается тайваньской операции — под предлогом сдерживания КНДР, Северная Корея, США и Япония проводят совместные учения, в которых присутствует авианосец флота ВМС США «Авраам Линкольн» и проводят эти учения сейчас. Судно находится либо в Японском море, либо в какой-то из частей Тихого океана и это значит, что очень быстро может быть дислоцировано к берегам Тайваня или острововам, принадлежащим Японии, прилегающим к Тайваню.

Концепция по военному плану США и Японии на случай тайванской операции, это вовсе не участие в этой операции, а создание коридора поддержки тайваньской армии и один из таких элементов этого плана скорее всего будет содержать присутствие авианосцев США в Южно-Китайском, Восточно-Китайском море, либо на Западной части побережья той акватории, которая примыкает к Западной части побережья Тайваня. Это один из элементов, который может говорить в пользу того, что снова возрастают риски тайваньской операции, как и в конце февраля — начале марта, когда два авианосца США присутствовали в районе Тайваня.

Еще один момент, который говорит о том, что Япония должна была вступить в AUKUS (союз военного партнерства по разработке гиперзвукового ядерного оружия и скорее его не гласная часть — возмещение ядерного оружия в странах участника AUKUS) и быть одной из основных игроков. А Япония не хочет, чтобы по ней нанесли ответный ядерный удар из КНР, поэтому она противится вступлению в AUKUS, поэтому этот союз такой усеченный: Великобритания, Австралия, США. По идее в нем должны быть Канада и Япония.

Премьер-министр Суга был отстранен от власти под предлогом ковидных проблем на Олимпиаде в Токио. Фото: Reuters

Япония, судя по всему, не хочет, чтобы по ней нанесли ядерный удар, это скорее всего стало причиной того, что бывший премьер-министр Суга был отстранен от власти под предлогом ковидных проблем на Олимпиаде в Токио. Ему на смену пришел такой более оголтелый премьер-министр Фумио Кисида, бывший министр северных территорий и Окинава — министр по новым территориям, уроженец с Хиросимы. Он более радикально настроен по вступлению Японии в AUKUS.

Сейчас появилась новость, что действительно министр Японии на неофициальном уровне получает предложения присоединиться к оборонному партнерству AUKUS, об этом пишет один из японских экспертов в газете «Sankey». Оказывается, Япония не вступает в союз из-за отсутствия желания вступать в прямое противодействие с КНР. У КНР мощное лобби, и у Японии есть опасность, как у Индии, получить непоправимый ущерб в случае военного конфликта, причем за американские интересы, которые, как известно, не очень отстаивают американцы, а воюют в Афганистане и Украине за счет союзников, которые для них служат разменной монетой.