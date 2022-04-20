Как утеплить мансарду

И как не наделать ошибок в процессе

Многие домовладельцы принимают решение о том, чтобы подкровельное помещение не простаивало зря: они оборудуют там мансарду, чтобы хотя бы летом была возможность в ней с комфортом жить. Многие утепленные мансарды функционируют и зимой — все зависит от качества утепления и серьезности обустройства. Рассмотрим примерный алгоритм утепления подкровельного помещения в двух вариантах: если дом еще только строится и если надо сделать все постфактум. А в конце разберем самые распространенные ошибки утепления чердака, из-за которых что-то может пойти не так.

Если вы на этапе строительства



Удобнее всего заниматься утеплением мансарды, если ваш дом еще только строится. В этом случае можно внимательно продумать все нюансы и обустроить уютное и теплое помещение под кровлей. Причем в таком случае теплоизоляционный «пирог» будет размещен над стропилами. Это позволит сохранить больше места внутри мансарды

Важно: приступать к монтажу нужно в сухую и теплую погоду (как минимум должно быть выше нуля).

Основными этапами работы будут следующие.

Паро-ветрозащита. Когда теплый воздух, поднимающийся изнутри дома, встречается с холодным, поступающим из-под кровли, появляется конденсат, который в отсутствие парозащитной мембраны выпадает на утеплитель и вредит стропильным конструкциям. Поэтому поверх стропил нужно обязательно укладывать пароизоляцию: это могут быть полиэтиленовые или пропиленовые пленки, вплоть до специальных отражающих мембран с защитным слоем из фольги. Главное в укладке пароизоляционной мембраны — уложить ее правильной стороной кверху. Стыки обязательно проклеиваются монтажным скотчем, крепится пленка строительным степлером.

Обрешетка — для этого понадобятся деревянные рейки небольшой толщины (от 2,5 см, в зависимости от типа утеплителя). Они крепятся к стропилам на саморезы. Профессионалы советуют делать отверстия заранее, чтобы не повредить пароизоляционную пленку.

Фото: scherbinka-dom.ru

Укладка утеплителя. В зависимости от того, какой материал вы выбрали (об этом ниже), будет выбираться способ этой укладки. Самое главное — рассчитать правильную толщину, которая зависит от климата в регионе. В этом лучше положиться на работу профессионала: теплотехнические расчеты, конечно, можно сделать «на коленке», но результат может потом неприятно удивить. Особенно если сэкономить на теплоизоляции и осознать это слишком поздно. Утеплитель укладывается в ячейки обрешетки поверх пароизоляционной пленки.

Гидроизоляционный слой — еще один обязательный элемент «пирога» кровельного утепления, которым укрывается теплоизоляционный слой.

Внимание: не забудьте про два обязательных вентзазора: между утеплителем и гидроизоляцией и между кровлей и гидроизоляцией.

Если дом уже стоит: утепляемся изнутри

Если о том, чтобы устроить уютное гнездышко в мансарде, вы задумались уже после того, как построен дом, то придется утеплять пространство изнутри (и таким образом «съесть» часть этого пространства: учтите, что толщина изоляционного пирога достигает 40 сантиметров). Слабый аргумент за такое решение — работы внутри можно проводить круглый год, зима не помеха.

Начать нужно с того, чтобы пропитать деревянные элементы (стропила) антисептиком и антипиренами. А если стропила слишком узкие, задумайтесь о дополнительном каркасе: общая ширина стропил должна соответствовать ширине утеплительных элементов.

А теперь начинайте собирать пирог (уже в обратной последовательности). Под кровлю с соблюдением зазора кладется гидроизоляционная пленка, которая не пропустит внутрь снег и дождь, зато выпустит изнутри пар. Специалисты советуют супердиффузионные мембраны. Сверху приколачиваем деревянный каркас, к фронтону он крепится дюбелями. Расстояние от бруска до бруска должно быть не больше, чем ширина элемента утеплителя.

Следом укладываем в деревянный каркас сверху пароизоляцию. Собственно, всё. Утеплительный пирог готов!

Фото: sdelano.ru

Выбираем материал

Выбор материала для утепления мансарды зависит от вашего бюджета, от материала стен, от необходимого качества теплоизоляции — от разных факторов. Перечислим самые популярные материалы и их основные свойства.

Минвату используют и при теплоизоляции кровли, и при работе со стенами. У нее отличные теплоизолирующие качества. К достоинствам при утеплении кровли относится отличная звукоизоляция: если крыша металлическая, то дождь, выстукивающий по ней барабанную дробь, будет вам нипочем. Минвата еще и пожаробезопасна, и отлично пропускает пар. Так что многие выбирают именно этот материал по соотношению цена/качество. Правда, есть у нее и большой недостаток: минеральная вата отлично впитывает влагу, поэтому гидроизоляция должна быть безупречная.

Усилены свойства упругости, прочности и звукопоглощения у стекловаты. Правда, паро- и гидроизолировать ее нужно будет еще более серьезно. А кроме того, она неудобна в работе: микрокусочки стекла крошатся, нельзя допускать их попадания на кожу или в дыхательные пути. Поэтому работать придется в очках, респираторе и перчатках.

Эковата — целлюлозный материал, в который добавлены антисептики. Всем хорош этот вариант, кроме того, что требует профессионального оборудования — выдувной установки.

Вспененный пенополиуретан позволяет запенить всю площадь, не образуя стыков. Тут тоже потребуется специальный аппарат, так что собственными руками не обойтись. Зато готовое покрытие хорошо держит тепло, не деформируется, устойчиво к влаге и прослужить должно несколько десятков лет. Правда, это один из дорогих вариантов.

Пенофол. Это рулонный материал, который покрыт фольгой с одной или двух сторон. Представляет он собой вспененный полиэтилен и, кроме теплоизоляции и защиты от шума, выполняет еще и пароизоляционные функции. Материал тонкий, поэтому если изолировать мансарду изнутри, то получится сохранить больше места, чем, к примеру, при утеплении пенопластом. Монтируется обычным строительным степлером или же на гвозди. Недостаток пенофола — высокая цена.

Фото: bouw.ru

Пенопласт (пенополистирол) — поистине народный материал. Он легчайший, доступный по цене, плохо горит, не поддается ни грибку, ни плесени. А еще прекрасно держит тепло, не пропускает влагу, его удобно монтировать: и резать, и укладывать, и крепить (на пластиковые дюбели и специальный клей). Так что всенародная любовь к пенопласту с лихвой оправдывается этими его качествами. Претензии могут быть к долговечности и к тому, что материал «не дышит». Но если при утеплении мансарды не пренебрегать необходимыми требованиями к вентиляции, микроклимат в помещении будет отличным.

ЭППС (экструдированный пенополистирол или пеноплекс) — своеобразная «апгрейженная» версия пенопласта. Он проходит еще и через процесс экструзии во время производства, а значит, теряет зернистость. Материал плотный, однородный, с потребительскими свойствами даже выше, чем у пенопласта. Правда, и цена тоже выше.

Самые распространенные ошибки при утеплении мансарды

Уверены, если на вашем объекте работают профессионалы, то все будет сделано в лучшем виде. Но случается всякое. Поэтому перечислим популярные ошибки, которые способны помешать сделать мансарду уголком вашей мечты.

Неверные расчеты: неправильно рассчитанная площадь помещения, толщина материалов, их количество. Не экономьте на утеплителе, хотя мы прекрасно понимаем, что тонкий слой обойдется дешевле толстого. Каждый шаг в теплотехнических расчетах должен быть оправдан. Неверная последовательность производства работ: все нужно укладывать только в правильном порядке. Отсутствие зазоров может привести к печальным последствиям: намоканию утеплителя и потере им полезных свойств. Неаккуратное производство работ: каждая деталь должна быть сделана максимально аккуратно. Нельзя оставлять щели между утеплителем и деревянными элементами, нужно не полениться и проклеить строительным скотчем все стыки паро- и гидроизоляционных пленок и т. д. Работы в сырую погоду. Не допускайте намокания материалов, с которыми работаете: иначе какой будет смысл в вашей аккуратности?