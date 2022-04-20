Наши в Турции: плюрализм в СМИ, интерес вместо агрессии и драки на курортах

Турки не хотят терять связи с Россией и российских туристов

В разных странах события на Украине вызывают неоднозначную реакцию, и в мире все чаще сообщают о случаях дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние два месяца. О том, как меняется ситуация в Турции, рассказал выходец из Татарстана, колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин.

«Они спрашивают: как сейчас в России»

Карим Гайнуллин сейчас живет в Стамбуле. Наш колумнист отмечает, что жители Турции все активнее интересуются украинскими событиями, обсуждают их между собой. Однако агрессии и травли в отношении россиян не наблюдается:

— Честно сказать, люди не особо парятся по этому поводу. Говорят «саваш, саваш», но какой-то агрессии по отношению к россиянам нет. Турки открыто спрашивают, с течением времени у них проявилось больше интереса к этой ситуации. Они спрашивают, как там сейчас в России, задают вопросы про санкции. Очень интересуются геополитикой. Даже обычные люди — здесь так принято. Но никакой накаленной обстановки нет, здесь все достаточно спокойно.

«Турки спрашивают, как там сейчас в России, задают вопросы про санкции», — рассказал Карим

С приезжими украинцами Карим не общался, однако в целом их активность видна — они проводят митинги, различные акции и концерты в поддержку своей страны:

— Очень много людей приехали в Турцию с Украины. Я лично не особо с ними контактировал, конечно. Но общался с крымскими татарами, они все добрые. Проходили митинги, например, был оппозиционный митинг во время концерта Оксимирона в Стамбуле. Я не фанат его творчества, подробностей не знаю. Но акции в поддержку Украины проходили. Я заметил, что здесь появилось очень много украинцев у миграционного центра. Еще отмечу, что очень много крымских татар.

«В Турции большой плюрализм»

Информационный фон в стране, по мнению Карима, нейтральный. Различные медиа освещают ситуацию со всех сторон, работают как пророссийские издания, так и проукраинские, что выгодно отличает Турцию от стран ЕС, где преобладает проукраинская позиция.

— СМИ освещают информацию по-разному. Вообще, в Турции большой плюрализм, есть разные издания. Официальная позиция в СМИ ближе к украинской, но в то же время государство старается сохранять нейтралитет в сложившейся ситуации. Наверное, это отличается от европейской политики, где освещается позиция только одной стороны, — говорит Карим.

Перевозчик Southwind («Южный ветер») начнет работу в конце мая. Фото: Максим Платонов

Цены в Турции продолжают расти. Собеседник издания отметил взрывной рост цен на жилье. Стоимость аренды апартаментов в некоторых городах выросла вдвое. Продолжается повышение стоимости энергоносителей, вслед за которыми дорожает практически все:

— Очень сильно повысились цены на жилье, особенно в Анталье, Аланье. Стоимость подняли в несколько раз. Раньше можно было снять за 1 500—2 000 лир, сейчас в два раза дороже. И плюс еще начали требовать депозит чуть ли не на полгода вперед. Очень многие берут квартиры в Стамбуле, и здесь тоже цены сильно растут. Стоимость бензина тоже выросла, да и вообще все подорожало. Жителей Турции задевает то, что происходит, потому что близкие отношения они имеют и с Россией, и с Украиной. И в плане поставок продовольствия, и нефти с газом — очень ощутимо сейчас.

Турция создаст авиакомпанию для перевозки россиян на курорты

Между тем в Турции сейчас активно готовятся к туристическому сезону, и туристы из России приносят этой стране наибольшие доходы. Но чтобы облегчить задачу нашим соотечественникам в связи резко подорожавшими авиабилетами, здесь создают новую авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны. Перевозчик Southwind («Южный ветер») начнет работу в конце мая.

Парк самолетов насчитывает пять Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. А сама компания будет базироваться в Анталье. Ходатайство о создании перевозчика уже одобрено турецким Управлением гражданской авиации.

Украинский кризис сильно ударил по Турции, и страна продолжает прилагать усилия для того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, ситуация сложная. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция принимала стороны на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле, чтобы «положить конец» кризису. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил мнение, согласно которому «Россия и Украина принимают посредническую роль» Анкары, поскольку она «действует справедливо».

Мевлют Чавушоглу выразил мнение, согласно которому «Россия и Украина принимают посредническую роль» Анкары. Фото: mfa.gov.tr

Если сами турки достаточно лояльны к россиянам, то в стране то и дело вспыхивают конфликты между нашими соотечественниками и украинцами. В стране стараются их активно пресекать, власти даже выпустили предупреждение, что не допустят агрессии и конфликтов по национальному признаку среди своих гостей.

Однако столкновений и открытых конфликтов было уже немало. Речь как об оскорблениях, так и о драках и порче имущества. В частности, сообщается, что представитель известного городского украинского сообщества в Анталье разместила пост в одной из соцсетей, где открыто угрожала российским гражданам. Россияне написали на нее заявление в жандармерию. В Аланье, напротив, отличились наши соотечественники, позволяя себе оскорбления в адрес тех, кто поддерживает Украину. Также фиксируются случаи отказа в аренде квартир представителям обеих национальностей. В автосалонах Аланьи стали чаще привозить на техосмотр и ремонт автомобили, облитые краской, исцарапанные острыми предметами, с проколотыми шинами.

Руководству городов пришлось сделать заявление, что в туристическом регионе и в Турции в целом «неприемлемо никакое проявление национальной вражды».

«Если граждане любой страны, живущие или отдыхающие в Турции, будут проявлять открытую агрессию к другим людям, они будут лишены гражданства или ВНЖ Турции, оштрафованы и депортированы», — сообщили местные власти.