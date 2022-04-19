Рустам Ганиев: «Даже если Запад откажется от наших металлов, цена на сырье не упадет»

Эксперт также уверен, что ограничения по наценке от Минпромторга вряд ли сильно повлияют на стоимость продукции, но есть другие факторы

Минпромторг опубликовал список аккредитованных дистрибьютеров, торговых домов и металлосервисных предприятий, которые ограничат наценку при продаже продукции до 12 процентов. Наценка будет варьироваться от 7 до 12 процентов в зависимости от размера добавочной стоимости, которая формируется у дистрибьютера. В список вошли 108 предприятий. Как госрегулирование цен отразится на положении предприятий, закупающих продукцию в качестве сырья, и что в перспективе ожидает металлургов и представителей смежных отраслей, в авторской колонке для «Реального времени» рассказал Рустам Ганиев, руководитель компании ПТК «Инжиниринг», выпускающей оборудование на основе металла.

«Во всем, кроме кремния, Россия независима»

На примере своей компании могу сказать, что доля металла в себестоимости оборудования — нашей конечной продукции — в зависимости от объема составляет от 10 до 35 процентов. Поэтому в текущей ситуации я вижу, что цены возвращаются, стремятся к предыдущим значениям. Госрегулирование наценок на металлы не отразилось на ценах для клиентов. В связи с текущей ситуацией по металлам пока не вижу оснований для роста цен.

Почти все сырье для изготовления металлов, материалов есть в России. Во всем, кроме кремния, Россия независима. Переработка, изготовление готовой продукции, того, что для нас является сырьем, в России тоже выстроены, налажены еще с советских времен.

Сложностей с получением сырья для производства не предвижу. Мы используем в основном черные стали и нержавеющую сталь. Никаких логистических проблем, по крайней мере, наше предприятие пока не испытывает.

«Ограничения по наценке не повлияют на действующие контракты»

Если говорить об импорте, для производства мы использовали немецкие и итальянские комплектующие. Но столкнулись со сложностью в поставках немецких приводов и пневматики. Сейчас их производители даже коммерческие предложения не составляют. У них большая проблема с привозом в страну оборудования.

Но у нас есть линейка, где использовались более бюджетные комплектующие, мы легко перешли на них. Помимо этого, ключевой вопрос для всех предприятий — это электроника, электрические компоненты и для КИПа, здесь есть сложности, но мы этот вопрос уже своевременно решили. Приобрели комплектующие примерно на два года по нашему плану производства. Закупили и российские аналоги. Так что по электронике на два года проблему решили. На ценах для клиентов это тоже не отразится.

Ограничения по наценке не повлияют на действующие контракты нашего предприятия с поставщиками. У нас есть основной поставщик черного металла, работаем по договору уже долгое время. Перезаключать нет никакой необходимости, будем так же продолжать с ним работать.

При изготовлении нержавеющего металла важные элементы — это никель и молибден, которых в России в избытке. Фото: pixabay.com

«Металлы в будущем будут несущественно дорожать»

Пока, если говорить о ценах на сырье, они находятся в рамках нашей финансовой модели. Если рост продолжится, возможно, стоимость конечной продукции будет повышаться, но незначительно, учитывая, что это малая доля в стоимости нашего оборудования.

Думаю, что металлы в будущем будут несущественно дорожать. При изготовлении нержавеющего металла важные элементы — это никель и молибден, которых в России в избытке, само сырье есть. Рост цен может возникнуть из-за повышения накладных расходов. В частности, за счет увеличения зарплатного фонда. В текущей ситуации жизнь становится дороже, предвижу, что на многих предприятиях запланировано повышение зарплат работников. Соответственно, это отразится на себестоимости той продукции, которую производит это предприятие, и у компаний-производителей металлов будет то же самое.

Повлиять на стоимость металлов могут и существующие технологии добычи и переработки. Здесь применяется большое количество импортных технологий, соответственно, возникнет недостаток комплектующих для обслуживания. Знаю, что в некоторых отраслях уже столкнулись с этим. Но не в нашей сфере. Уверен, что импортозамещение будет выстроено, как это происходит с авиапромышленностью, но разработка и запуск новых систем негативно скажутся на стоимости продукции, может, будет повышение цен.

Геополитические факторы, думаю, не так существенны. Даже если западные страны откажутся от закупок наших металлов, цена на сырье сильно не упадет. Все компании в России работают ради капитализации. Возможно, в этом случае будет уменьшение объемов производства, сокращения, но не сокращение доли прибыли. Думаю, что возврата к старым ценам в любом случае не будет. Возможна небольшая краткосрочная коррекция в сторону снижения, но сильного падения точно ждать не стоит.

Рустам Ганиев