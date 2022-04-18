Наши в Японии: дружелюбные жители, враждебное правительство и недоверие к СМИ

Японцы расспрашивают россиян о происходящем на Украине, не доверяя своим медиа

В разных странах события на Украине вызывают неоднозначную реакцию, и в мире все чаще сообщают о случаях дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние полтора месяца. О ситуации в Японии рассказывает Денис Ласкер, который живет здесь несколько лет и ведет блог о стране восходящего солнца.

«Сотрудник старшего возраста говорил, что хочет знать от меня правду»

Денис Ласкер живет в районе Кансай, префектура Киото. Мужчина ведет свой блог о жизни в Японии. По словам Дениса, несмотря на последние события, никакого негатива со стороны местных жителей к себе, как и в отношении других русскоговорящих, он не почувствовал. Люди, напротив, проявили интерес к рассказу экс-россиянина о происходящем:

— В моем случае отношение со стороны японцев не изменилось. Они только поинтересовались, все ли в порядке с семьей. Лично я никогда не сталкивался ни с травлей, ни с буллингом на территории Японии ни до начала всех событий, ни после. Между собой японцы обсуждают украинские события, но для них это где-то там далеко и не очень актуально для большинства. Я живу в Кансае, это далеко и более мирно. Здесь не было никаких политических акций, все тихо, может, только в Токио что-то было.

«На работе сотрудник старшего возраста говорил, что хочет знать от меня правду о событиях на Украине», — рассказал Денис. Фото: предоставлено спикером

По его словам, японские компании размещают объявления в социальных сетях, где приглашают беженцев из Украины на работу, хотя украинцев в стране немного.

— Украинцев непосредственно в Японии я не встречал. Когда учился в языковой школе, у меня была подруга украинка, но она вернулась в Одессу до начала боевых действий. Мы связались, я ее поддержал, отношения остались хорошими.

Старшее поколение японцев интересуется ситуацией, старается узнать все из первых уст, рассказывает Денис. Своим и западным медиа доверяют не все.

— Местные средства массовой информации не читаю и не смотрю. На работе сотрудник старшего возраста говорил, что хочет знать от меня правду о событиях на Украине, так как иностранным СМИ верить нельзя, а японские слабоватые.

По словам Дениса, несмотря на последние события никакого негатива со стороны местных жителей к себе, как и в отношении других русскоговорящих, он не почувствовал. Фото: pixabay.com

«Немало людей сохраняют дружественное отношение к России»

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин отчасти подтвердил наблюдения Дениса и осудил деятельность местных СМИ, назвав ее антироссийской пропагандой, но подчеркнул, что ее воспринимают не все японцы:

— Японское общество находится, можно сказать, под массированным ударом антироссийской пропаганды, которая ведется и по государственной линии, и по линии японской прессы. Это, конечно, не может не сказываться на состоянии умов Японии, на общественном сознании. Но, тем не менее, я должен вам сказать, немало людей здесь даже в этой непростой информационной обстановке сохраняют дружественное отношение к России, большую заинтересованность в развитии взаимовыгодного российско-японского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, — сообщил дипломат.

Михаил Галузин также отметил, что японские власти оказывают давление на бизнес, вынуждая компании прекращать или приостанавливать работу с российскими гражданами и партнерами:

— Здешний бизнес подвергается достаточно серьезному давлению на предмет сворачивания деятельности в России. Решение японского правительства вместе со всей остальной Большой семеркой о том, что будут запрещены новые инвестиции в российскую экономику, говорит само за себя. Это крайне отрицательный сигнал японскому бизнесу. Атмосфера в Японии вокруг бизнеса в России сегодня неблагоприятная.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин отчасти подтвердил наблюдения Дениса и осудил деятельность местных СМИ. Фото: youtube.com

Отказ в переводах денег из России

В результате трудности ощущают многие жители Японии, так или иначе взаимодействующие с Россией. Так, в русскоязычном сообществе страны в одной из социальных сетей участники группы регулярно сообщают об отклоненных денежных переводах из одной страны в другую:

— Только что получила звонок из MUFG (японский банк, — прим. ред.), что они не принимают перевод в евро, высланный мне из России. Кто-нибудь уже сталкивался с этим? В марте мне переводили евро из России без проблем, а сейчас, похоже, все. Спросила причину — они сказали «мы сами не знаем». Про запрет перевод денег в Россию я в курсе. А вот про то, что теперь и из России ничего не получить (даже евро!), это новость. В интернете ничего об этом нет, — посетовала Алена Матвеева.

Если рядовые граждане Японии никакой враждебности к россиянам не проявляют, то на государственном уровне все иначе. Исследовательский совет по проблемам обеспечения безопасности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии предлагает официально охарактеризовать Россию и Китай как «угрозу» в основополагающих документах по национальной военной политике.

А ранее Япония перешла к резким формулировкам в притязаниях на Южные Курилы, которые Страна восходящего солнца вновь стала называть своей территорией. Власти вернули выражение, что острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год, сообщает агентство Kyodo.