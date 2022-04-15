Наши в Южной Корее: русская музыка, проамериканские СМИ и платные митинги в поддержку Украины

Корейцы больше погружены в себя и не хотят разбираться в геополитических конфликтах

Более полутора месяцев длится спецоперация на Украине, и мировая общественность реагирует по-разному на эти события. В ряде стран сообщают о случаях русофобии и дискриминации наших соотечественников. «Реальное время» пообщалось с бывшими россиянами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последнее время. О ситуации в Южной Корее рассказали Серафима Ким из Сеула и Юлия Петрова, которая работает в разных городах этой страны.

Дискриминацию русских пресекли

Серафима Ким несколько лет живет в Сеуле. Ухудшения отношения корейцев к россиянам на своем опыте пока не заметила, однако, по мнению девушки, многое может зависеть от района проживания.

— Лично в моем окружении все люди адекватные, понимают, что везде есть как хорошие, так и плохие люди. Поэтому отношение к русскоговорящим не поменялось. Хотя я слышала, что у некоторых корейцев ухудшилось отношение к русским. Но в моем случае, повторюсь, не было буллинга, плохого обращения ко мне или к моим русскоговорящим знакомым. Может, мне так повезло — у нас нормальный район, и куда бы мы ни пошли или поехали, в мою сторону ничего плохого сказано не было и никаких ограничений тоже не было. Но я видела в интернете и даже по новостям показывали, что в некоторых районах не пускали русских либо в ресторан, либо в торговый центр, либо куда-то еще. Это быстро пресекли, так как это незаконно, поэтому сейчас такого нет, я думаю, — рассказала бывшая россиянка.

При этом выходцев из Украины ввиду географической удаленности в республике Корея не так много. Беженцы Серафиме пока не встречались, однако в интернете распространяются видеоролики с нелучшим поведением украинцев в европейских странах, и такому в спокойной Корее, по мнению девушки, не обрадуются.

В ряде районов русских не пускали в ресторан, торговый центр, еще куда-то, но это быстро пресекли, рассказала Серафима. Фото предоставлено спикером

— Украинцев я не встречала, поэтому не знаю. Видела по телевизору — некоторые беженцы везде бедокурят, поэтому лучше бы такие мне не встречались, — говорит она.

«Хозяин заведения француз даже включает песни на русском»

Еще одна россиянка Юлия Петрова работает в Южной Корее и ездит по разным городам этой страны. Она отмечает, что корейцы больше погружены в свои проблемы, нежели в геополитические. Вместе с тем реакция иностранцев, которые здесь работают, иногда удивляет.

— По крайней мере, на повседневном общении другое отношение корейцев к россиянам не сказывается. Думаю, что корейцы погружены больше в себя, как в случае с Олимпиадой в Пхенчхане, которая тут мало кого интересовала. Никакой дискриминации я не чувствую. Корея теперь открыта для туристов, студентов из России ждут университеты. В Сеуле есть французское кафе. Хозяин заведения — француз, и даже включает песни на русском языке в присутствии французов, когда приходят русские посетители. Но в Сеуле есть район американских баз, все-таки пойти туда сейчас бы не рискнули, — призналась Юлия.

Украинские беженцы в Корее ей пока не встречались, с недружественными действиями россияне сталкиваются в основном в Сети.

— Битва между украинцами, которые против России, и русскоговорящими развернулась в соцсетях: там действительно на русских выплескивают много негатива. В интернете писали о физической драке в Корее, но у меня нет подтверждения. К счастью, встреч с украинцами в реальной жизни не было. Но, скорее всего, будут, потому что беженцев из Украины приезжает все больше.

Юлия Петрова отмечает, что корейцы больше погружены в свои проблемы, нежели в геополитические. Фото pixabay.com

«Власти Южной Кореи больше поддерживают Америку»

По мнению Юлии, доверять местной прессе не стоит. В русскоязычной среде Южной Кореи, как правило, распространяют и обсуждают новости от российских медиа.

— Местные СМИ, естественно, не дают объективной картины всего происходящего. Я их не смотрю и не читаю. По поводу российской прессы в Корее не знаю, но в соцсетях посольство России предоставляет информацию, а также иногда сами русскоязычные жители Кореи распространяют российские новости, — говорит девушка.

То, что освещение ситуации в корейских медиа достаточно однобокое, подтвердила и Серафима. Информации от русскоязычной и российской прессы ей найти не удалось:

— Насколько я знаю и видела по новостям в корейских СМИ, последнее время подают ситуацию так, что Россия — агрессор, и все в этом духе. Власти Южной Кореи поддерживают больше Америку, поэтому подают ложную информацию, не такую, какая есть на самом деле. Работают ли российские или русскоязычные телеканалы здесь, я не знаю, честно, ни разу не слышала, поэтому ничего не могу сказать.



При этом, по словам девушки, с начала санкций против России в Южной Корее «ничего особо не подорожало» за исключением бензина, а в остальном «цены на рынках как были, то есть особой разницы нет».

По мнению Юлии, митинг в поддержку Украины для некоторых мог быть подработкой. Фото youtube.com

«Участникам митинга платили около 100 долларов»

По наблюдениям Серафимы Ким, небольшие акции в поддержку Украины проводились лишь в первые дни начала специальной военной операции России, сейчас эти события не являются главной темой для обсуждения у корейцев:



— Акции в поддержку Украины проходили как небольшие митинги, но это было, когда все только-только начиналось, сейчас ничего подобного уже нет.

А по мнению Юлии, митинг в поддержку Украины для некоторых мог быть подработкой. Во всяком случае, в социальных сетях распространялись предложения о платном участии в этом мероприятии, говорит девушка:



— Массовые акции проходили в поддержку Украины. По данным объявлений о подработке из соцсетей, участникам митинга платили около 100 долларов. В начале спецоперации то и дело вешали украинские флаги или символику на фасаде торговых центров, даже в русскоязычном районе! Но сейчас флагов стало меньше, видно, корейцы стали помаленьку разбираться, что к чему. Южная Корея одна из самых многонациональных стран Азии. В школах есть уроки международной культуры. Думаю, это тоже влияет на не плохое отношение к русским, — резюмировала Юлия.