Наши в Германии: обратная сторона санкций, шок от роста цен и нападения на русских

Большинство немцев к россиянам относятся доброжелательно, хотя случаи агрессии против них участились

На фоне событий на Украине и масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран участились случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с некоторыми соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние полтора месяца. О ситуации в Германии рассказала студентка Гузель Харунова, которая переехала в эту страну 2 года назад.

«Преподаватель видела, в каком я стрессе нахожусь и мне пошли навстречу»

Студентка Гузель Харунова живет в городе Нойнштадт ам Кохер с августа 2020 года. По ее наблюдению, отношение немцев к россиянам в свете последних событий в целом не изменилось, по крайней мере в ее окружении. Более того, в университете девушке даже стали больше помогать.

— Как было доброжелательное отношение к русским, так и осталось. Никаких каверзных вопросов мне не задавали. В университете мне даже дали дополнительные 3 недели на завершение дипломной работы, в отличие от других, потому что преподаватель видела, в каком я стрессе нахожусь, и мне пошли навстречу. Я не сталкивалась ни с какой агрессией. Лишь пару раз мне задавали вопросы, мол, «А правда ли, что по статистике 70—80 процентов русских поддерживают спецоперацию?». Я отвечала, что статистика бывает разная.

«Нельзя покупать газ и нефть, люди не думают, что они замерзнут, и мы скоро будем скакать на лошадях», посетовала Гузель.

Агрессивно настроенных украинцев Гузель не встречала, а те беженцы, что встретились девушке, поблагодарили ее за помощь с переводом.

— Говорят, что много украинцев приехали, но я встречала их только один раз. Хотя официально к нам приехали 2 тысячи человек, а неофициально еще больше. Один раз у меня был положительный опыт встречи с ними, я помогала им переводить в автобусе. Честно говоря, было страшно. Потому что это был вечер, они пытались что-то объяснить на английском водителю, он не понимал и попросил меня перевести. А я вижу, что они украинцы, то есть славянские лица и сказала им: «Я говорю по-русски, я могу перевести». Я перевела, и они были достаточно добры, сказали «спасибо», благодарили Германию и так далее. Но я читала от других людей, что у них бывают проблемы, особенно когда говорят по-русски, но сама я не сталкивалась. Здесь нужно учитывать с кем ты живешь, как ты живешь. У меня проблем не было.

«Люди не думают, что они замерзнут, и мы будем скоро «скакать на лошадях»

Официальная пресса в Германии, по словам девушки, транслирует позицию немецких властей, которые заявляют о необходимости санкционного давления на Россию. Однако информации о том, как антироссийские санкции могут повлиять на саму Германию, в газетах нет.

— Я могу сказать только об официальных СМИ, как раз проводила исследование в рамках моей дипломной работы. Во-первых, по заявлениям канцлера, а он с первого дня сказал, что это «война Путина, а не россиян»*. Во-вторых, в информационном плане много сообщений о санкциях, что они очень сильно давят на компании, которые работают с Россией, в плане покупок газа и нефти. То есть нельзя покупать газ и нефть, но при этом люди не думают, что они замерзнут, и мы скоро будем скакать на лошадях, — посетовала Гузель.

Цены в магазинах существенно выросли. Фото: rosng.ru

Вместе с тем обычные немцы последствия антироссийских санкций уже чувствуют и видят. Цены в магазинах существенно выросли. А некоторые товары оказались в дефиците. Продают не более нескольких единиц упаковок в одни руки.

— Много что подорожало. Продукты подорожали, практически нет растительного масла в Германии, ограничение на его покупку ввели, осталось только что-то типа оливкового. Так же ввели ограничение на покупку туалетной бумаги и муки. У нас висит объявление в магазине о том, что мы можем купить максимум две упаковки масла подсолнечного, четыре упаковки спагетти, четыре упаковки риса, четыре упаковки муки, одну упаковку туалетной бумаги и одну упаковку бумажных полотенец для рук. В среднем масло на 10 процентов подорожало. Но для немцев это стресс. Хлеб покупала раньше за 3,8 евро, сейчас 4,10. Вот хлеб — это больно, потому что немцы привыкли каждый день свежий хлеб и булочки покупать. Это гордость нации, — рассказала Гузель.

Немцы привыкли к стабильным ценам, но рост стоимости топлива неизбежно тащит за собой и все остальное, однако, судя по настроениям немцев, санкции против России многие из них поддерживают несмотря на все трудности:

— В Германии так быстро раньше цены никогда не росли в последние годы. Инфляция 7 процентов самая высокая за последние 40 лет. Ну, конечно, очень сильно подорожали бензин и газ. Бензин практически в два раза дороже, и все люди по этому поводу переживают. Но при этом говорят, что газ и нефть из России покупать не будут, несмотря ни на что. С кем бы я ни пересекалась, все придерживаются санкций, несмотря на то, что ситуация ухудшается.

В Германии в последние недели состоялось несколько митингов в поддержку русскоязычного населения страны и против русофобии. Фото: youtube.com

«Выявили 383 преступления против выходцев из России»

Далеко не всем русскоязычным жителям Германии повезло так, как Гузель. Глава немецкого МВД Нэнси Фезер сообщила, что на 7 апреля с начала спецоперации России на Украине в Германии выявили 383 преступления против россиян. По ее словам, в основном это оскорбления, порча имущества и акты насилия.

Вместе с тем в Германии в последние недели состоялось несколько митингов в поддержку русскоязычного населения страны и против русофобии. 5 марта в Берлине также была организована массовая акция в поддержку русскоговорящих граждан. Более 300 человек собрались на площади в центре города. Люди пришли с флагами России и георгиевскими ленточками.

10 апреля во Франкфурте-на-Майне местные жители вышли на улицы с триколорами в поддержку русскоязычного населения. Также на днях в Штутгарте прошел автопробег под девизом «Против дискриминации русскоязычных». По улицам города проехали 190 автомобилей участников. Тем самым немцы выступили против дискриминации россиян в европейских странах.

*Примечание редакции: спецоперация России на Украине не является нападением, вторжением либо объявлением войны.