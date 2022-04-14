Наши в Германии: обратная сторона санкций, шок от роста цен и нападения на русских
Большинство немцев к россиянам относятся доброжелательно, хотя случаи агрессии против них участились
На фоне событий на Украине и масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран участились случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с некоторыми соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние полтора месяца. О ситуации в Германии рассказала студентка Гузель Харунова, которая переехала в эту страну 2 года назад.
«Преподаватель видела, в каком я стрессе нахожусь и мне пошли навстречу»
Студентка Гузель Харунова живет в городе Нойнштадт ам Кохер с августа 2020 года. По ее наблюдению, отношение немцев к россиянам в свете последних событий в целом не изменилось, по крайней мере в ее окружении. Более того, в университете девушке даже стали больше помогать.
— Как было доброжелательное отношение к русским, так и осталось. Никаких каверзных вопросов мне не задавали. В университете мне даже дали дополнительные 3 недели на завершение дипломной работы, в отличие от других, потому что преподаватель видела, в каком я стрессе нахожусь, и мне пошли навстречу. Я не сталкивалась ни с какой агрессией. Лишь пару раз мне задавали вопросы, мол, «А правда ли, что по статистике 70—80 процентов русских поддерживают спецоперацию?». Я отвечала, что статистика бывает разная.
Агрессивно настроенных украинцев Гузель не встречала, а те беженцы, что встретились девушке, поблагодарили ее за помощь с переводом.
— Говорят, что много украинцев приехали, но я встречала их только один раз. Хотя официально к нам приехали 2 тысячи человек, а неофициально еще больше. Один раз у меня был положительный опыт встречи с ними, я помогала им переводить в автобусе. Честно говоря, было страшно. Потому что это был вечер, они пытались что-то объяснить на английском водителю, он не понимал и попросил меня перевести. А я вижу, что они украинцы, то есть славянские лица и сказала им: «Я говорю по-русски, я могу перевести». Я перевела, и они были достаточно добры, сказали «спасибо», благодарили Германию и так далее. Но я читала от других людей, что у них бывают проблемы, особенно когда говорят по-русски, но сама я не сталкивалась. Здесь нужно учитывать с кем ты живешь, как ты живешь. У меня проблем не было.
«Люди не думают, что они замерзнут, и мы будем скоро «скакать на лошадях»
Официальная пресса в Германии, по словам девушки, транслирует позицию немецких властей, которые заявляют о необходимости санкционного давления на Россию. Однако информации о том, как антироссийские санкции могут повлиять на саму Германию, в газетах нет.
— Я могу сказать только об официальных СМИ, как раз проводила исследование в рамках моей дипломной работы. Во-первых, по заявлениям канцлера, а он с первого дня сказал, что это «война Путина, а не россиян»*. Во-вторых, в информационном плане много сообщений о санкциях, что они очень сильно давят на компании, которые работают с Россией, в плане покупок газа и нефти. То есть нельзя покупать газ и нефть, но при этом люди не думают, что они замерзнут, и мы скоро будем скакать на лошадях, — посетовала Гузель.
Вместе с тем обычные немцы последствия антироссийских санкций уже чувствуют и видят. Цены в магазинах существенно выросли. А некоторые товары оказались в дефиците. Продают не более нескольких единиц упаковок в одни руки.
— Много что подорожало. Продукты подорожали, практически нет растительного масла в Германии, ограничение на его покупку ввели, осталось только что-то типа оливкового. Так же ввели ограничение на покупку туалетной бумаги и муки. У нас висит объявление в магазине о том, что мы можем купить максимум две упаковки масла подсолнечного, четыре упаковки спагетти, четыре упаковки риса, четыре упаковки муки, одну упаковку туалетной бумаги и одну упаковку бумажных полотенец для рук. В среднем масло на 10 процентов подорожало. Но для немцев это стресс. Хлеб покупала раньше за 3,8 евро, сейчас 4,10. Вот хлеб — это больно, потому что немцы привыкли каждый день свежий хлеб и булочки покупать. Это гордость нации, — рассказала Гузель.
Немцы привыкли к стабильным ценам, но рост стоимости топлива неизбежно тащит за собой и все остальное, однако, судя по настроениям немцев, санкции против России многие из них поддерживают несмотря на все трудности:
— В Германии так быстро раньше цены никогда не росли в последние годы. Инфляция 7 процентов самая высокая за последние 40 лет. Ну, конечно, очень сильно подорожали бензин и газ. Бензин практически в два раза дороже, и все люди по этому поводу переживают. Но при этом говорят, что газ и нефть из России покупать не будут, несмотря ни на что. С кем бы я ни пересекалась, все придерживаются санкций, несмотря на то, что ситуация ухудшается.
«Выявили 383 преступления против выходцев из России»
Далеко не всем русскоязычным жителям Германии повезло так, как Гузель. Глава немецкого МВД Нэнси Фезер сообщила, что на 7 апреля с начала спецоперации России на Украине в Германии выявили 383 преступления против россиян. По ее словам, в основном это оскорбления, порча имущества и акты насилия.
Вместе с тем в Германии в последние недели состоялось несколько митингов в поддержку русскоязычного населения страны и против русофобии. 5 марта в Берлине также была организована массовая акция в поддержку русскоговорящих граждан. Более 300 человек собрались на площади в центре города. Люди пришли с флагами России и георгиевскими ленточками.
10 апреля во Франкфурте-на-Майне местные жители вышли на улицы с триколорами в поддержку русскоязычного населения. Также на днях в Штутгарте прошел автопробег под девизом «Против дискриминации русскоязычных». По улицам города проехали 190 автомобилей участников. Тем самым немцы выступили против дискриминации россиян в европейских странах.
*Примечание редакции: спецоперация России на Украине не является нападением, вторжением либо объявлением войны.
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