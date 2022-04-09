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«Тотальный диктант — 2022»: как казанцы проверяли свою грамотность

17:34, 09.04.2022 4
«Тотальный диктант — 2022»: как казанцы проверяли свою грамотность
Фото: Максим Платонов

Сегодня жители Казани писали «Тотальный диктант». Основными площадками в столице Татарстана по написанию диктанта стали Культурный центр имени А.С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист Марина Степнова.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
ОбществоОбразование Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18:32
    опять бюджетников нагнали.
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  • Анонимно 18:53
    Полезная вещь, безграмотных полно
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    Анонимно 19:38
    и чем это полезно??ПОКАЗУХА!
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  • Анонимно 18:53
    Интересно, какова политическая подоплека сего мероприятия
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