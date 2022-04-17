Как бороться с детскими страхами: советы психолога

Клинический психолог Юлия Кочетова — о том, почему нельзя пугать детей в воспитательных целях

Ребенка не следует ничем пугать: ни наказанием, ни полицейским, ни злым дядей, ни страшным монстром, — даже ради того, чтобы добиться послушания. Воспитание страхом — частая ошибка родителей, предупреждает клинический психолог Юлия Кочетова. В авторской колонке для «Реального времени» кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ рассказывает о причинах и последствиях детских страхов, приводит их градацию по возрастам и дает практические методики борьбы с ними, а также советы, как самим не спровоцировать такую реакцию у ребенка.

Страх появляется, когда возникает угроза, и неважно — мнимая или реальная

Детские страхи и связанные с ними нарушения поведения встречаются довольно часто. Психологи относят страх к базовой эмоции, которая связана с защитной реакцией избегания опасности. То есть страх появляется тогда, когда возникает угроза, причем неважно — мнимая она или реальная. При этом у человека в момент появления страха отсутствует чувство безопасности для жизни или благополучия.

Если в определенной ситуации с реальной угрозой возникает страх — это нормально и, более того, позволяет нам сохранить себя. То есть страх — это адекватная реакция на ситуацию внешней опасности. Но тем не менее страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным состоянием и свидетельствует о наличии неблагополучия в развитии эмоциональной сферы, если он сохраняется длительное время и при этом снижает качество нашей жизни. Страх тесно связан с тревогой — реакцией, похожей на страх, но при отсутствии какой-либо внешней опасности.

Детские страхи отличаются от взрослых

Знания, которые взрослый человек получает в течение жизни, его многолетний опыт позволяют оценивать и осознавать происходящее, объяснять многие события или явления и благодаря этому уменьшать интенсивность негативных эмоций, в том числе и страхов. В отличие от взрослого, психика ребенка имеет качественные отличия — ребенок подвержен эгоцентризму. В силу этого ребенок не всегда может понять причинно-следственные связи происходящих событий, из-за чего эти ситуации переживаются намного острее.

Более того, и последствия детских страхов отличаются — постоянное напряжение, тревога могут привести к нарушениям в поведении ребенка. Постоянные страхи говорят о том, что ребенок не может справляться со своими эмоциями самостоятельно, у него не хватает на это ресурсов. Все это порождает бессилие, ребенок становится пассивным и апатичным.

Чаще всего детские страхи не связаны непосредственно с актуальной угрозой и основаны на информации, которую они получают от взрослых. Ребенок повторяет поведение взрослых, а также перенимает эмоции взрослого, чутко реагируя на их изменение. Речь идет о так называемых «внушенных» страхах: разговоры при ребенке о смерти, несчастных случаях, болезнях остаются в его психике.

В разных возрастах возникают различные страхи

В норме детские страхи имеют временный характер и по-разному проявляют себя в разных возрастах. Поэтому можно разделить детские страхи на возрастные и невротические. Возрастные страхи — это страхи нормально развивающегося ребенка. А вот невротические отличаются крайней степенью проявления, невозможностью контроля со стороны ребенка.

Градация детских страхов по возрастным категориям:

от 0 до 6 месяцев страх у ребенка вызывают резкие, громкие звуки и движения, отсутствие мамы продолжительное время;

от 7 месяцев до 12 месяцев появляются боязнь незнакомых людей, при этом ребенок также продолжает пугаться громких звуков, резких движений и пр.;

от 1 года до 2 лет у ребенка остается беспокойство при долгом отсутствии матери, также вызывает тревогу шумная обстановка в семье. Около одного года дети начинают осваивать ходьбу, поэтому может появиться страх получить травму во время падения;

от 2 лет до 3 лет у ребенка появляется страх наказания со стороны родителей, дети начинают бояться потерять родителей, остаться одни;

от 3 лет до 5 лет впервые появляются (ближе к 5 годам) страхи сказочных персонажей, страх одиночества, темноты, замкнутого пространства, проявляет себя страх смерти. При этом ребенок боится не только умереть сам, но и потерять родителей в буквальном смысле;

от 5 лет до 7 лет преобладают страхи сказочных персонажей, страх потери (потеряться или потерять родителей). Впервые появляются страхи, связанные со школой;

от 7 лет до 8 лет возникают школьные страхи: страх опоздания в школу, порицания, сделать что-нибудь не так, получить плохую оценку, остаться без одобрения учителя и родителей;

от 8 лет до 9 лет вновь проявляет себя страх смерти родителей, появляется страх войны и катастроф. Школьные страхи также в этом возрасте считаются нормативными;

от 9 лет до 11 лет возникают страхи не соответствовать ожиданиям родителей, сверстников, страхи, связанные с неодобрением сверстников;

от 11 лет до 13 лет подростки бояться не соответствовать принятым в обществе идеалам (собственная внешность и привлекательность), вновь возникает страх болезни и смерти.

Фото: Ринат Назметдинов

Близкие взрослые влияют на психическое развитие и состояние ребенка

Родительское поведение может способствовать возникновению детских страхов. Есть некоторые рекомендации, которые могут помочь избежать этого:

Старайтесь не предъявлять ребенку повышенные требования без достаточного учета его возможностей. Если постоянно завышать требования к ребенку, у него возникает ощущение, что он недостаточно хорош, что любить его можно только при условии выполнения ожиданий взрослого. Важно проверить требования, которые предъявляются к ребенку. Требования не должны быть: противоречивыми («Иди покатайся на какой-нибудь горке», «Не лезь на эту горку — разобьешься»); завышенными («Ты должен подружиться со всеми детьми»); негативными («Не позорь меня!»). Постоянное гиперопекающее поведение родителей, напоминание об опасностях современного мира делает ребенка тревожным, неуверенным в себе, опасающимся всего вокруг. Проявляйте больше эмоционального тепла, стремитесь к эмоциональной близости с ребенком. Необходимо качественно общаться с ребенком хотя бы несколько часов в неделю. Исключите воспитание по типу «запугивания». Постоянное запугивание рано или поздно приведет к возникновению невротических страхов и психосоматических проблем. Важно следить за своими эмоциями по отношению к ребенку — агрессия в его сторону лишает базового чувства безопасности. Постарайтесь наладить отношения внутри семьи — враждебная и конфликтная атмосфера в семье, постоянные споры становятся причиной хронической тревоги ребенка. Отсутствие поддержки, эмоционального принятия, комфорта в семейных отношениях может привести к возникновению страхов.

Страхи ребенка во многом зависят от воспитательных приемов или уровня тревожности окружающих его взрослых. Чего не следует делать:



запугивать и чрезмерно опекать («Не будешь мыть руки — попадешь в больницу!»);

использовать угрозы («Уедешь жить в детдом!»);

постоянно обсуждать катастрофы, болезни и пр. («Ой, какой ужас!», «Как страшно жить!»);

напоминать про страх («Ты только не бойся»).

Запугивания, угрозы и неуверенность провоцируют детские страхи. Избегайте таких высказываний, демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем примером ребенку.



Фото: Максим Платонов

Детские страхи — недетская проблема

Можно встретить среди взрослых достаточно несерьезное отношение к страхам и переживаниям ребенка — иногда родители могут посмеяться и пошутить над тревогами малыша, а того хуже — еще и обесценить. И действительно, взрослому трудно понять, что может быть страшного, например, в клоунах или в темном шкафу. Но для ребенка это целый мир его фантазий и переживаний.

Поэтому одна из самых важных рекомендаций родителям — не обесценивать страхи своих детей. Ведь такая ситуация вызывает дополнительные переживания — деструктивные эмоции, стыд и вину. Под влиянием чувства стыда ребенок начинает скрывать от взрослых свои переживания и страхи. Но при этом страх не исчезает, а только усиливается. Ребенок остается один на один со своим страхом, не получая поддержки.

Более того, стоит запомнить, что ребенка не следует ничем пугать — ни наказанием, ни полицейским, ни злым дядей, ни страшным монстром даже ради того, чтобы добиться послушания. Воспитание страхом — частая ошибка воспитания.

Также надо постараться не оставлять ребенка одного в незнакомой обстановке. До определенного возраста страх остаться одному очень высок, поэтому родители должны помнить, что просьба «побудь тут пару минуточек один и подожди меня» для ребенка не то же самое, что для взрослого. Родители должны с уважением относиться к переживаниям детей, поддержать их и помогать избавляться от тревог и страхов.

Фото: Ринат Назметдинов

Как помочь ребенку справиться со страхами?

Существуют методы психологической коррекции, которые считаются наиболее эффективными в преодолении детских страхов. Например, игровая терапия: в игровой форме ребенку проще справиться со страхом. Часто применяются методы арт-терапии, в которых используются художественные приемы и творчество (рисование, лепка, музыка, сказка, фотография, кинофильмы, книги, актерское мастерство, создание историй и многое другое).

Например, с помощью рисования ребенок может отреагировать на свой страх — сделать монстра смешным, посадить его под замок, разорвать рисунок и прочее. С помощью сказки ребенок осуществляет символическое отреагирование эмоциональных стрессов, принятие в символической форме своей физической активности.

Что может использовать родитель самостоятельно? Например, можно попробовать преодолеть страх через рисование:

нужно попросить ребенка нарисовать или слепить то, чего он боится, подбадривая его в процессе;

дорисовать что-то смешное, посмеяться над страхом;

посадить страх в клетку и сделать его безопасным, для этого надо взять ручку, линейку и начать рисовать вокруг животного клетку;

после рисования получившуюся работу можно смело уничтожить — порвать на мелкие кусочки, вынести за пределы квартиры.

Для более взрослых детей и подростков можно использовать когнитивные приемы. Например, существует техника «Талисман»: нужно купить небольшую игрушку, вещь, которая нравится ребенку, и придать ей смысл, сделать талисманом, который будет защищать его от страха. Можно также менять сложившийся образ на позитивный. Если ребенок испугался собаку или в принципе боится собак — познакомить с маленьким щенком, посмотреть или почитать истории, где собака добрая.

Важно также информировать ребенка о предмете страха. Что-то становится пугающим тогда, когда у ребенка мало знаний об этом, и он начинает объяснять происходящее (звуки, темноту и тому подобное) через фантазии.

Помимо этого, можно использовать чтение соответствующих книг и просмотр мультфильмов про героев, которые преодолели свой страх. Например, можно посоветовать мультфильмы «Ничуть не страшно», «Корпорация монстров», а также книги «Приключения желтого чемоданчика» С.Прокофьева, «Что делать, если...» Л.Петрановской, «Я побеждаю страхи» Е.Ульевой, «Я не боюсь темноты!» Х.Хараштовой и др.

Если страхи носят невротический характер и родитель не справляется самостоятельно, стоит посетить психолога, который проведет комплексную психологическую диагностику и предложит методы психокоррекции и психотерапии. Например, в работе с детскими страхами часто используется метод поведенческой психотерапии. Примером может служить метод систематической десенсибилизации.

Юлия Кочетова