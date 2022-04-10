Наши на Кипре: растущий градус агрессии на острове и конфликты в соцсетях

С тех пор как началась спецоперация на Украине, из-за рубежа почти каждый день приходят новые сообщения о случаях дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с татарстанцами за границей, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние полтора месяца. Сегодня на вопросы издания ответила наш постоянный колумнист, уроженка Набережных Челнов Айгуль Михневич, которая уже несколько лет проживает вместе с семьей на Кипре.



«Градус агрессии растет с обеих сторон»

Лет 12—13 назад мы сидели в ресторане с прекрасным видом на киевский майдан. С интересом наблюдали за жизнью главной украинской площади. Приехали люди на велосипедах с голубыми флагами. Пошумели, покричали и уехали. Через некоторое время на том же самом месте оказалась группа с оранжевыми флагами. Пошумели, покричали и тоже уехали. После жестких разгромов белорусской оппозиции на площадях Минска эта картина показалась нам чем-то невероятно демократичным. Власти давали людям возможность выражать свои гражданские позиции, выпускать пар и расходиться.

Сегодня на Кипре мы наблюдаем похожую картину. После начала известных событий на Украине на острове то и дело проходят массовые акции в поддержку украинцев и россиян. Кукловодам и организаторам сегодняшних событий мастерски удается стравливать людей, которые находятся далеко за пределами военного конфликта. Градус агрессии растет с обеих сторон. Однако, по моим наблюдениям и по словам моих знакомых, агрессивнее всего себя ведут именно украинцы. И их, конечно, можно понять.

Недавно на местных форумах разгорелся скандал вокруг происшествия, случившегося в Лимасоле. Писали, что русскую женщину избили в одном из магазинов после того, как она отказалась кричать: «Слава Украине!». Женщину тут же обвинили во лжи, назвав ее провокатором. Кто-то писал, что посол России просил ее забрать заявление из полиции, чтобы избежать международного конфликта. Вокруг этой истории идет много споров. Мне лично непонятно, насколько она правдива. Но может быть всякое. Люди с обеих сторон стали очень агрессивны.

Уроженка Набережных Челнов Айгуль Михневич уже несколько лет проживает вместе с семьей на Кипре. Фото vk.com

«Многие уверены, что люди обязаны публично высказываться»

Я лично стараюсь держаться подальше от всего этого. Занимаюсь просвещением, развиваю интеллектуальный клуб и пишу вторую книгу. Есть люди, которые решили отказаться от дружбы со мной после тщетных попыток втянуть в этот конфликт, так как я заняла нейтральную позицию. Многие уверены, что люди просто обязаны публично высказываться и, например, защищать Украину на своих страницах в соцсетях. Россиян обвиняют в пассивной поддержке войны.

«Это вы выбирали Путина!» — кричат они.

«Это вы платите налоги и поддерживаете кровавый режим!»

«Вы должны сжечь свои паспорта и отказаться от российского гражданства, если вы против войны».

Говорят много и, к сожалению, отказываются понимать, что войны развязывают политики, а страдают мирные жители.

Я не вижу смысла устраивать дебаты на актуальную тему, так как Путина я не выбирала, оружия в руки не брала. Я не сидела в кабинетах тех, кто принимает жизненно важные решения в высших кабинетах Украины. Я простая домохозяйка, далекая от политики. Почему я должна сегодня воевать на форумах, что-то доказывать и ссориться с людьми, которых уважаю?

Да, у меня есть свое видение ситуации. Но я не хочу высказываться публично, так как кто-нибудь от меня обязательно отвернется. Я НЕ ХОЧУ терять друзей, высказавшись по теме, в которой плохо разбираюсь. Кому станет легче от того, что я начну говорить? Только тем, кто хочет нас всех рассорить.

Разделяй и властвуй — классика жанра.

Фото: vkcyprus.com

Не больше пяти бутылок масла

Что касается повышения цен, я вижу по заправке — топливо ненамного подорожало. Не так, как в Америке или еще где-то. В магазинах стоимость товаров тоже выросла, но я не слышала, чтобы роптали против России.

Многие понимают, что цены повышают искусственно, потому что есть глобальные планы, нас всех готовят к голоду. Может, это звучит как теория заговора, но суть в том, что здесь тоже повышают цены под шумок событий на Украине.

Насколько все подорожало, сказать не могу, потому что по магазинам не хожу, но, судя по тому, что пишут на форумах, есть заметное повышение.

Как-то случайно зашла на форум и увидела, что в одном из магазинов давали не больше пяти бутылок подсолнечного масла в руки. То есть пытаются создать ажиотаж вокруг продуктов, есть и такое.

Фото oteli-kipra.top

Агрессии на острове все больше



Многие россияне повесили украинские флаги на своих балконах. Очень многие помогают беженцам, а потом получают гневные сообщения: мол, вы, русские, во всем виноваты.

У меня в друзьях был один странный товарищ. Недавно в переписке он несколько раз сказал, что он бандеровец. Писал на украинском. Пару раз я сказала, что не понимаю этого языка. Предложила начать общение на татарском.

— Ненавижу москалей! — говорил он.

— Но я россиянка и люблю свою родину. Можешь удалить меня из друзей прямо сейчас.

— Нет, ты не русская. Ты Айгуль, — ответил он.

— У меня российский паспорт.

— Ты Айгуль! — кричал он, помня наше теплое дружеское общение.

Он отказывался принимать тот факт, что я из России. Он видел во мне человека.

Но через пару дней его тон изменился.

— Я хочу убивать! Вы, москали, все твари! — кричал он в переписке.

— Почему ты хочешь убивать ни в чем не повинных простых граждан? Чем ты лучше политиков, развязавших войну? Езжай на родину и защищай свою страну, — отвечала я.

— Ненавижу вас! Вы все твари! Вас надо убивать! Я просился на родину, но меня не пустили, — настаивал он на своем.

Пришлось отправить его в блок. Благо мы с ним лично ни разу не встречались и живет он далеко.

К сожалению, таких, как он, много.

У меня лично не было конфликтов с украинцами. Моя кума из Киева. Среди близких подруг тоже есть украинцы. Всех их люблю и уважаю.

Я против войны и против того, чтобы люди воевали между собой.

Но агрессии на острове все больше. И это печально.



Айгуль Михневич