Наши в Египте: драки с украинцами на курорте, нейтралитет к россиянам и ненависть к США

Перебравшиеся в Египет россияне отмечают геополитическую подкованность местных жителей

Второй месяц на Украине продолжается спецоперация, которая вызывает различную реакцию и случаи дискриминации россиян по всему миру. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за границей, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последний месяц. О настроениях в Египте рассказала Джамиля Нур, которая уже много лет проживает в этой стране со своим мужем.

«Меня сразу спросили: это дело рук Америки?»

Джамиля Нур живет в Каире уже много лет. Девушка отмечает, что отношение египтян к россиянам в свете событий на Украине не изменилось. Более того, местные жители видят во всем происходящем геополитические процессы и вмешательство США.

— В целом отношение нейтральное. Люди, когда об этом услышали, меня сразу спросили: это опять дело рук Америки? Я говорю: да, откуда знаете? Они говорят: ну всегда же Америка вмешивается. Они знают, потому что это было в Сирии, Йемене, Ираке, Югославии и так далее. И еще куча африканских стран, куда приходила Америка. Поэтому они скорее нейтрально относятся: или нейтрально, или поддерживают. Истерии нет, как и симпатии к украинцам. Ну я не видела, по крайней мере среди египтян. Никто про это не пишет, не рисует картинки, не продает какие-то собачьи цепочки с украинским флагом. Хотя мониторю сети часов 20 в день, — рассказала Джамиля.

По словам девушки, египетские власти жестко пресекают любые межнациональные конфликты. Фото предоставлено спикером

По словам девушки, египетские власти жестко пресекают любые межнациональные конфликты, в том числе и те, которые вспыхивают между украинцами и русскими.

— В начале всех этих событий я прочитала, что на курорте в Хургаде украинцы, женщины в основном, начали толпой нападать на русских, драки устраивать. Тогда полиция предупредила всех и наше консульство, что это недопустимо, потому что любые конфликты на почве расовой или религиозной ненависти запрещены, любые перебранки или оскорбления в соцсетях. За это могут сразу либо депортировать, либо посадить. Очень строго с этим в Египте, — говорит девушка.

«Очень много вот таких агрессивных постов пишут»

Действия местных властей по наведению порядка Джамиля считает оправданными, особенно после египетской революции 2011 года. По ее мнению, жители Каира предпочтут жесткие действия полицейских новому «майдану».

— Запрещено критиковать, оскорблять на национальной почве, особенно на религиозной — это очень строго карается. Опять же запрещено правительство критиковать — это депортация любо тюрьма. Я считаю, что это правильно. Потому что вся вот эта «либерастия» сюда тоже постоянно пытается проникнуть. У нас тоже был своеобразный «майдан», который устроила Америка в 2011 году. Поэтому египтяне все это помнят, и полиция очень бдит. Полиция, конечно, старается защищать иностранцев, туристов, потому что это имидж страны. И очень многие люди заняты в сфере турбизнеса. Полиция хорошая, адекватная, но жесткая. Не как у нас, слишком мягкая, слишком защищает всех, пальчиком грозит. У них могут и дубинкой огреть, если кто-то что-то не понял с первого раза. Полицию египетскую я за это уважаю.

Действия местных властей по наведению порядка Джамиля считает оправданными. Фото AFP

Однако в социальных сетях ситуация среди русскоязычных сообществ гораздо сложнее, чем на улицах. В отличие от египетской полиции, администрация этих групп не пытается урегулировать споры и пресекать конфликты. Сами египтяне, по словам бывшей россиянки, при этом и в интернете придерживаются нейтралитета:

— Я мониторю группу «Русские в Каире», на которую подписаны в основном русские и украинцы, и там все печально. Русские, как правило, либо нейтральны, либо сочувствуют украинцам. Украинцы же шлют проклятия до седьмого колена, смерти желают детям, внукам. Очень много вот таких агрессивных постов пишут, что Россия — агрессор, у вас руки в крови. И Facebook* это не удаляет, и администраторы группы. Когда я написала: «Что это за бардак? Почему оскорбляют русскоязычных, русских, россиян?», от украинцев и поддерживающих их посыпалась куча проклятий в мой адрес, и это тоже никто не удалил. Больше я в эту помойку не заходила. То есть Facebook* позволяет такое, агрессия в адрес русских не удаляется. Опять же у меня есть 3500 друзей египтян, и мне было интересно, будет ли кто-то выкладывать эти сине-желтые флажки, поддерживать Украину? В итоге — очень мало, ну вот совсем единицы.

«Америка воюет руками Украины с Россией»

В египетских СМИ ситуация на Украине освещается достаточно подробно и не однобоко — представлена и российская официальная позиция, рассказывает Джамиля. По ее мнению, действия Соединенных Штатов на мировой арене местные жители в основном осуждают:

— Наш самый авторитетный египетский журналист Омар Адип освещает ситуацию на Украине, уделяет ей очень много времени. У него есть вечернее шоу, и где-то минут 30-40 каждый день там про Украину. Он пытается быть адекватным, хорошо разбирается в геополитике и понимает, что это игра грязная, мерзкая, подлая, долгая. Он понимает, что Америка воюет руками Украины с Россией. И адекватные люди, которые разбираются в политике, это тоже понимают. Тем более, я еще раз говорю, Америка и Британия всегда имели виды на Египет, всегда посылали сюда своих иноагентов и пытались опорочить имидж этой страны, поэтому в Египте очень жестко. Я поддерживаю действия полиции, теперь я понимаю, что вот такая свобода слова здесь не нужна, здесь тоже раскачивают лодку постоянно и постепенно.

Рост цен, вызванный западными санкциями против России и ситуацией на Украине, в Египте уже ощутили. Фото: Синьхуа

Митинги и собрания в Египте под запретом, поэтому массовых акций в поддержку России или Украины не было. Немногочисленные пикеты у посольств, как правило, мирно и быстро заканчивались.

— Любого рода массовые акции в Египте запрещены, потому что это быстро приведет к хаосу, дракам и потерям. Это все-таки третий мир, люди темпераментные, не все очень хорошо образованные, плюс их легко завести на почве религии. Кто-то выходил, по-моему, к российскому или украинскому консульству с плакатами «Нет войне», но это все собрали быстро и разошлись по домам. Но, опять же, я говорю — за это могут выслать из страны. Этого делать нельзя, и я тоже считаю, что это правильно, — говорит Джамиля.

Рост цен, вызванный западными санкциями против России и ситуацией на Украине, в Египте уже ощутили. В первую очередь это продовольственные товары, которые ранее экспортировались из России и Украины, в частности зерно и подсолнечное масло.

— И доллар начал расти, и цены на товары начали расти. То же самое мне говорят русские, которые живут в Турции. Если экспортировали зерно или масло растительное, конечно, цены выросли, — подтвердила девушка.

*Facebook — заблокированная на территории нашей страны сеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в России.