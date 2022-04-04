СИБУР в КНИТУ: круглые столы, собеседования, квиз

Нефтегазохимическая компания и университет договорились о совместной подготовке студентов

Казанский национальный исследовательский технологический университет принял команду СИБУРа для подписания соглашения об обучении, запуске федеральной программы «Передовые инженерные школы» и ради знакомства самих студентов с потенциальным работодателем. В таком формате «ярмарка вакансий» в университете проходит впервые.

Новый виток сотрудничества

Соглашение о сотрудничестве между СИБУРом и КНИТУ было подписано во второй день встречи. Документ — охватывающий взаимодействие сторон от совместной разработки образовательных программ до научной деятельности и последующего трудоустройства выпускников на предприятиях компании — своими подписями скрепили врио ректора КНИТУ Юрий Казаков и Рустам Галиахметов, управляющий директор СИБУРа (корпоративный университет, технический комитет).

Подписание соглашения между СИБУРом и КНИТУ — новый виток сотрудничества между компанией и вузом. Фото: kstu.ru

— Для нас это очень знаковое событие, означающее новый виток сотрудничества — как в научной повестке, так и в подготовке кадров. Мы совместно идем в серьезный проект «Передовые инженерные школы в химических технологиях». СИБУР становится нашим ключевым партнером. Смысл проекта — в очень тесной интеграции с предприятием, для того чтобы на уровне магистров готовить настоящую технологическую элиту, — сообщила директор по связям с инвесторами КНИТУ Любовь Овсиенко.

КНИТУ и СИБУР планируют вместе реализовывать проект «Передовые инженерные школы в химических технологиях». Фото: kstu.ru

Подробнее о проекте рассказала проректор КНИТУ по учебной работе Дильбар Султанова:

— «Передовые инженерные школы» еще только будут анонсированы Министерством образования России, но работа нами уже начата. Мы представляем проекты трех больших лабораторий: цифрового химического предприятия, в области нефтехимии и в области биополимеров. Каждая лаборатория будет междисциплинарной структурой, создаваемой силами нескольких кафедр.

По словам Султановой, программа будет направлена на прохождение дополнительного профессионального обучения сотрудниками предприятия, на стажировки на предприятиях наших преподавателей и на развитие научных исследований, в которых заинтересовано предприятие.

Дильбар Султанова: «Проект «Передовые инженерные школы» еще только будет анонсирован Министерством образования России, но работа нами уже начата». Фото: Ринат Назметдинов

— Проект носит еще и прикладной характер. Например, университет ведет разработку нового химического продукта, одновременно с научной частью работы (для ее внедрения на производствах) мы готовим команду магистрантов, — пояснила проректор КНИТУ.

Ознакомительные практики уже на первых-вторых курсах

— С вхождением в состав объединенной компании СИБУР активов ТАИФа: «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», ТГК-16, взаимодействие должно стать более плотным. Оно начало выстраиваться еще до завершения процедуры объединения. Подписание соглашения фиксирует процессы, которые мы и так уже начали в рамках принятой дорожной карты, — отметил Рустам Галиахметов.

Рустам Галиахметов: «Взаимодействие между СИБУРом и КНИТУ должно стать более плотным». Фото: Ринат Назметдинов

Сама дорожная карта уже реализуется. Создаваемая федеральная инициатива «Передовые инженерные школы» во многом перекликается с этой дорожной картой и в целом — с подходом компании к работе по подготовке молодых специалистов.

— Мы знаем, когда к нам на стажировку приедут преподаватели. Они уже обозначили, с какими производствами хотят ознакомиться, чтобы, вернувшись в вуз, «докрутить» образовательную программу под нашу специфику. И мы также знаем, когда вернемся сюда для отбора студентов в целевую программу. И рассчитываем на значительное число слушателей, — рассказал Александр Сесоров, руководитель проекта «Профессиональное развитие сотрудников ФЭП. Работа с учебными заведениями и молодыми специалистами» корпоративного университета СИБУРа.

Александр Сесоров: «Мы рассчитываем на значительное число слушателей нашей корпоративной программы». Фото: kstu.ru

Сейчас прорабатывается возможность задействовать профильных студентов в практических занятиях на площадках производств. Рустам Галиахметов уверен: ознакомительные практики нужны уже на первых-вторых курсах, до того как студенты определятся со специалитетом.

Драйв во всем и оптимальная траектория развития

— Нам очень понравился формат мероприятия. Между представителями подразделений СИБУРа даже некоторая конкуренция видна: Тобольск конкурировал с Кстово и т.д. Этот драйв чувствовался во всем, каждый старался быть интересным для студентов. Это хороший формат, позволяющий студентам выбрать оптимальную для себя траекторию развития, — отметила проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова.

Формат проходящих встреч получился очень динамичным, что понравилось всем участникам. Фото: kstu.ru

Процессы знакомства студентов с СИБУРом оба дня проходили в максимально динамичном формате: если рассказ о компании — то в формате вопрос-ответ, если круглый стол — то диалог. Для участия в квизе пришедшие на «День СИБУРА в КНИТУ» объединились в команды. Принять участие в викторине на скорость могли все желающие, в том числе сотрудники СИБУРа.

— По опыту работы в других регионах с учебными заведениями я не ожидал такого эффекта от нашего разговора. Не всегда так происходит. Я очень доволен и количеством студентов, и объемом вопросов, — поделился впечатлениями Александр Сесоров.

Завершило «День СИБУРа в КНИТУ» собеседование. Оно тоже прошло в сложившемся за два дня доверительном формате.

Лиана Кузьминых: «Корпоративная программа СИБУРа — отличная возможность для профессионального развития». Фото: Ринат Назметдинов

— Это возможность пообщаться и узнать еще больше друг о друге. Программа — отличная возможность для профессионального развития: продолжая обучаться в вузе, пройти дополнительные курсы в «СИБУРИНТЕХе» по хардовым и по софтовым компетенциям, получить практику и по завершении обучения в университете приходить к нам уже с рабочей профессией, большим разрядом и на более высокую зарплату, — поделилась в разговоре с журналистами директор по персоналу «СИБУР Кстово» Лиана Кузьминых.

«Хочу еще больше узнать»

— В Казани есть поддерживаемый СИБУРом научно-исследовательский институт. Я люблю свой город, хотел бы работать в команде СИБУРа в Казани, — рассказывает Алексей Борисов, студент четвертого курса ФЭТИБ (факультет экологической, технологической и информационной безопасности) КНИТУ.

Айгуль Афлетова, студентка 4-го курса института полимеров КНИТУ, уже является участницей одной из программ СИБУРа. «Хочу еще больше узнать о том, где в дальнейшем можно развиваться в СИБУРе, кроме «ЗапСибНефтехима», — говорит Айгуль.

Студенты стремились как можно больше узнать о своем возможном будущем работодателе. Фото: Ринат Назметдинов

Студент первого курса магистратуры института полимеров Эмиль Ахмадуллин связывает свое будущее с СИБУРом: «Это очень масштабная компания, и я хочу себя видеть в ней. Мне интересно, что они могут предложить и куда я могу двигаться со своей специальностью. Больше тянет в Кстово — на производство этилена».