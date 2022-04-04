СИБУР и КНИТУ договорились о совместной подготовке нефтехимиков

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и СИБУРом.

— С вхождением активов ТАИФа: «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», «ТГК-16» в состав объединенной компании СИБУР мы понимаем, что должны усилить работу здесь. На самом деле, тесное взаимодействие начало выстраиваться еще до завершения процедуры объединения. Подписание соглашения фиксирует те процессы, которые мы и так уже начали в рамках принятой дорожной карты, — говорит Рустам Галиахметов, управляющий директор СИБУРа (корпоративный университет, технический комитет).

От КНИТУ соглашение подписал врио ректора Юрий Казаков. От имени СИБУРа — Рустам Галиахметов.

— Мы хотим работать с этим вузом, вкладываясь своей экспертизой, развивать программы подготовки студентов, преподавателей. И очень рассчитываем на то, что вуз будет нам поставлять качественных молодых специалистов, — отметил руководитель проекта «Профессиональное развитие сотрудников ФЭП. Работа с учебными заведениями и молодыми специалистами» корпоративного университета СИБУРа Александр Сесоров.

От имени вуза директор по связям с инвесторами КНИТУ Любовь Овсиенко сообщила, что это знаковое событие, означающее новый виток сотрудничества как в научной повестке, так и в подготовке кадров.

— Мы совместно идем в очень серьезный проект, который называется «Передовые инженерные школы в химических технологиях», и СИБУР становится нашим ключевым партнером. Смысл этого проекта — в очень тесной интеграции с предприятием, чтобы на уровне магистров готовить настоящую технологическую элиту, — сказала Любовь Овсиенко.

Подписание соглашения состоялось в рамках проходящего в стенах вуза «Дня СИБУРа в КНИТУ». Два дня специалисты компании из различных регионов России, в том числе татарстанских «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», в формате круглых столов, корпоративных игр и прямого общения, знакомят студентов с особенностями работы нефтехимических производств.

Во второй день мероприятия состоялись собеседования, по результатам которых наиболее активные соискатели войдут в корпоративную программу обучения СИБУРа.