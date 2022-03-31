СИБУР пригласил студентов КНИТУ стать частью команды

Фото: Ринат Назметдинов

Два дня общения с утра до вечера. Круглые столы, персональные беседы и даже КВИЗ. СИБУР прислал в Казань команду специалистов, чтобы рассказать студентам КНИТУ о производствах компании в различных регионах России.

— По опыту работы с другими вузами я не ожидал такого эффекта от нашего разговора. Не всегда так происходит. Я очень доволен и количеством студентов, и объемом вопросов. К середине первого дня — уже больше сотни потенциальных заявок на то, чтобы прособеседоваться, — поделился впечатлениями Александр Сесоров, руководитель проекта «Профессиональное развитие сотрудников ФЭП. Работа с учебными заведениями и молодыми специалистами» корпоративного университета СИБУРа.

— Нам очень понравился формат мероприятия, потому что СИБУР привез ряд подразделений. Даже некоторая конкуренция между подразделениями была видна. То есть Тобольск конкурировал с Кстово. И этот драйв чувствовался во всем. Каждый старался быть интересным для студентов. Это очень интересный формат, позволяющий нашим студентам выбрать оптимальную для себя траекторию развития, — отметила проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова.

Алексей Борисов, студент четвертого курса ФЭТИБ (факультет экологической, технологической и информационной безопасности) КНИТУ, больше интересуется научной деятельностью и готов продолжить строить карьеру в местном НИИ, поддерживаемом СИБУРом. Эмиль Ахмадуллин обучается на первом курсе магистратуры института полимеров, готов отправиться в Кстово на производство этилена. Тобольский «Запсибнефтехим» рассматривает как первый шаг будущей карьеры нефтехимика студентка четвертого курса института полимеров Айгуль Афлетова.

— Ценность такого общения — безусловна, — считает Рустам Галиахметов, управляющий директор СИБУРа (корпоративный университет, технический комитет). — С КНИТУ мы и раньше работали, но не сказать, что плотно. Просто в этой географии у нас не было предприятий. С вхождением в СИБУР «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», ТГК-16 мы понимаем, что интенсивность взаимодействия с вузом необходимо наращивать.

В таком формате встреча потенциальных работодателей с будущими сотрудниками проходит впервые. Завтра, 1 апреля, состоятся собеседования. Активные соискатели смогут войти в корпоративную программу обучения СИБУРа.