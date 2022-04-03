Капризов лучший в истории «Миннесоты», а Кучеров вновь находит свою игру. Как дела у наших в НХЛ?

Россияне по-прежнему главные звезды заокеанской лиги

Никакие «отмены» и прочие политические факторы не могут поменять одного — российские хоккеисты в НХЛ занимают одно из ключевых, если не ключевое, место в лиге. Эти звезды создают шоу и делают результаты своих команд. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает и показывает, как дела у русских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге. Неудержимый Капризов, просыпающийся Кучеров и нашедший свою команду Бучневич.

Кирилл Капризов — главное русское лицо НХЛ прямо сейчас

Пока в хоккейном мире по обе стороны океана по-прежнему не утихает дискуссия на тему, сможет ли Алекс Овечкин перегнать лучшего бомбардира НХЛ в истории Уэйна Гретцки, другой россиянин, Кирилл Капризов, остается немного в тени. Хотя именно он, по сути, и является сейчас лицом российского хоккея за океаном и его главным брендом.

В прошлом сезоне Кирилл ворвался в НХЛ с оглушающим успехом, сходу набрав 51 очко в 55 матчах регулярного чемпионата, что позволило ему оставаться в сильной позиции в переговорах по новому контракту. Тогда он стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» и взял «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. Другой вопрос был, не пойдет ли дальше спад после эйфории первого года? Как видим, спад не только не случился, а наоборот — Кирилл пошел еще выше.

Вчера нападающий «Миннесоты» сначала набрал свой 84-й (38+46) балл за результативную передачу под бросок Зукарелло, вписав свое имя в историю клуба. Это абсолютный рекорд среди игроков «Уайлд» по количеству очков за один сезон. Предыдущий рекордсмен Габорик набрал 83 очка за 77 матчей (в сезоне 2007/2008).



А в третьем периоде Зукарелло расплатился с Капризовым той же монетой, вернув тому голевую передачу из-за ворот. Россиянин точно попал с острого угла — есть 85 очков в сезоне!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть ролик можно на официальном сайте НХЛ.

Хоккеист сейчас буквально сметает все на своем пути — у него 8 (6+2) очков в шести последних играх. А впереди у Кирилла еще почти четверть сезона, чтобы уйти сильно дальше своего предшественника.

Всего сейчас на счету 24-летнего российского гения «Миннесоты» 121 сыгранная игра в НХЛ, в которых он набрал 135 (65+70) очков при коэффициенте полезности «+30».

Бучневич тоже бьет личные рекорды. Павел нашел свою команду в НХЛ

Мощнейший сезон за океаном проводит и менее раскрученный и звездный россиянин Павел Бучневич. В межсезонье закончилась его долгая и весьма неоднозначная история в «Нью-Йорк Рейнджерс», и уроженец Череповца отправился по обмену в Сент-Луис. Именно тут он, судя по всему, нашел свою команду.

Именно в «Блю Джекетс» у него стало получаться все. Дело в том, что в Сент-Луисе далеко не самая атакующая команда в лиге, а, скорее, оборонительная, и это очень подходит Павлу. В Нью-Йорке, например, он играл неплохо, но использовать все его сильные стороны там либо не могли, либо не знали как. В Сент-Луисе нападающий раскрылся полностью.

Неделю назад форвард превзошел другое личное достижение — по количеству очков за регулярку. А в субботу ночью Павел уже на пятой минуте матча с «Эдмонтоном» отличился первым голом. Его бросок почти с лицевой линии оказался неберущимся для вратаря «Ойлерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть ролик можно на официальном сайте НХЛ.

Для Бучневича эта шайба стала 22-й в нынешнем регулярном сезоне. Еще одной шайбой он отметился уже при счете 3:5 в пользу «Эдмонтона», оформив дубль. Так Бучневич установил личный снайперский рекорд. Голевой передачей Павел добил личную статистику и в воскресном матче с «Калгари». На текущий момент в активе Павла уже 54 (23+31) балла в 59 играх.

Бучневич прогрессирует от сезона к сезону. Два года назад в «Рейнджерс» он набирал 46 очков, в прошлом сезоне — 48, а в текущем чемпионате уже больше 50. Похоже, что российская братия «жакетов» тащит эту команду в неплохой плей-офф.

Кучеров набирает былые кондиции перед надвигающимся Кубком Стенли

Еще одна российская звезда с приставкой «супер» Никита Кучеров в нынешнем сезоне выступал неоднозначно. Виной тому старая, набившая оскомину причина — травмы. На льду он действовал не так остро, хотя график «очко за игру» по-прежнему держит.

Однако чем ближе плей-офф, тем больше Никита становится похожим на себя образцов предыдущих сезонов. Во вчерашнем домашнем матче с «Монреалем» (4:5 Б) россиянин стал самым результативным игроком своей команды, набрав сразу 3 (1+2) очка.

В первом периоде Кучеров, Хедман и Стэмкос расписали первую шайбу — Кучеров отдал ассист, а чуть позже Энтони Сирелли забил в меньшинстве и удвоил перевес «Молний». Уже во втором периоде Кучеров забрасывал сам, оформив большинство своей команды. Это Хедман выдал передачу в правый круг, Никита точно прострелил ворота канадцев.





Во втором периоде российский нападающий вновь сыграл свою роль в розыгрыше большинства, выдав пас под бросок Пойнту. Однако даже этих усилий Кучерова не хватило, чтобы вырвать победу — поражение в серии буллитов.

Впрочем, сейчас это не самое главное, свое место в плей-офф «Молнии» получат. Куда важнее, что российский форвард с приближением плей-офф начинает играть так, как все привыкли.