Россию не исключили из ФИФА, но мы начинаем привыкать к беззаконию

А его нельзя принимать и необходимо бороться

Фото: YouTube (Гол «победы» в «матче-призраке»)

Главным событием конца марта считалось решение ФИФА о том, чтобы не исключать Россию из организации. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о произошедшем, вспоминая факты и события прошлого и раздумывая о переходе России в Азиатскую конфедерацию.

Это общая проблема

Отстранение российской сборной от стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре — это самое нашумевшее из общего списка, поскольку все наши футбольные сборные остались в подвешенном состоянии, и своего будущего не знают молодежная, юниорская, женские и мини-футбольные сборные. Мини-футболистам в этом плане, что называется, повезло. Они успели отыграть оба календарных турнира — чемпионат мира и чемпионат Европы, на котором завоевали серебро. Обыграв в полуфинале, кстати, сборную Украины в матче 4 февраля.

Сейчас все футбольные сборные России находятся в состоянии неопределенности, неясно участие (не участие) национальной сборной в Лиге наций, от которой зависит распределение сборных на жеребьевке чемпионата Европы 2024 года. И второе — совершенно непонятна реакция возможных соперников на встречу с россиянами. Сейчас о своем нежелании играть с нашей сборной последовательно заявили Польша, а затем потенциальные соперники Швеция и Чехия, после чего ФИФА исключила сборную России из отбора на ЧМ, пойдя против своих же правил, которых эта организация придерживалась в прошлом.

В 1973 году это коснулось сборной СССР. В отборе на ЧМ-1974 нашей сборной, действующему вице-чемпиону Европы предстояло встретиться со сборной Чили, и мы еще успели сыграть вничью в Москве — 0:0, когда в стране соперника произошел военный переворот. К власти вместо законно избранного президента Сальвадора Альенде пришел генерал Аугусто Пиночет, национальный стадион был превращен в концлагерь. Само собой, наша сборная отказалась ехать в Сантьяго. И ФИФА приняла решение о проведении странного «матча», когда чилийцы разыграли мяч с центра поля, добежали до пустых ворот и вкатили его в сетку. Так страна Чили отобралась на чемпионат мира.

Советский след израильского футбола

Примерно так же ФИФА поступала в отношении футбольного Израиля. Знатоки спорта вспомнят, что Израиль участвовал в отборе на чемпионаты мира от трех конфедераций: от Азии (до 1978 года), от Европы (в 1982 году и с 1994 года по нынешнее время), от Австралии и Океании (1986 и 1990 годы). Когда футбольный Израиль выступал в Азии, с ним зачастую отказывались играть сборные арабских и мусульманских стран. Самый запоминающийся бойкот был устроен перед ЧМ-1958, когда в Израиле отказались играть Турция, Индонезия, Египет, Бельгия (?), и всех отказников ФИФА последовательно исключала из турнира.

Сделаем небольшое отступление, вспомнив, что в сборных Израиля тех лет было большое количество граждан Советской России и СССР. Так называемая третья алия ознаменовала переезд евреев в Палестину еще в середине 20-х. Среди репатриантов из СССР этой волны были родители будущего голкипера футбольной сборной Якова Ходорова. Известная с детства считалочка «Сапожник, портной, кто ты будешь такой, выбирай поскорей» идеально подходит к звезде израильского футбола Мордехаю Шпиглеру, чей отец был сапожником, мама портнихой, и жили они в Сочи, откуда и вывезли 4-летнего Мордехая в 1949 году. Среди уехавших были родители известного тренера Авраама Гранта, чем отец — Меер Гранат (сын уже в Израиле превратился из Граната в Гранта, — прим. ред.) уехал в Израиль еще в 1947 году, будучи 19-летним. Вторым тренером сборной Израиля был Шломо Шарф, которого в 1949 году родители вывезли в шестилетнем возрасте.

Наконец, третьим наставником сборной стал Ицхак Шум, родившийся в 1948-м в Кишиневе и увезенный родителями в 10-летнем возрасте. Но самым знаменитым тренером по футболу является Эммануэль Шеффер, который единственный раз вывел местную сборную в финальную часть чемпионата мира 1970 года. Уроженец Веймарской республики бежал в украинский город Дрогобыч, который на тот момент входил в состав Польши. Причем Шеффер играл там за команду еврейской общины под названием «Бейтар». Дальше был 1939 год, пакт Молотова-Риббентропа, и Шеффер стал советским гражданином. Войну коротал в Баку, где работал на обувной фабрике, и в Казахстане, где играл в футбол за местное «Динамо». После войны вернулся в Польшу, а оттуда перебрался в Израиль.

Получается, что Грант рулил сборной 4 года, Шум — 6, Шерф — 7, Шефер — 2 года, то есть в общей сложности выходцы из СССР тренировали 19 лет. Но даже эта цифра меркнет по сравнению со стажем работы в местной футбольной сборной спортивного врача Марка Росновского. Он и в СССР был спортивным врачом, трудясь со сборной страны по боксу, лечил знаменитого футболиста Валерия Воронина, а по переезду в Израиль был вынужден подрабатывать уборщиком на рынке, пока местные власти не признавали его диплом о медицинском образовании. С 1978 года по 2020 годы он врач сборной Израиля, ушел с должности после 41 года службы.

Фото: wikipedia.org

Нам надо искать союзников по всему миру

Кстати, Бельгия, которая в 1958 году не хотела играть с Израилем, проявила себе и через десять лет. Стоит оговориться, что в 1958—1968 годах это была ничем не примечательная футбольная страна, наподобие нынешних Люксембурга и Лихтенштейна. Но в 1968-м она «порешала» в европейском футбольном пространстве. Дело в том, что уже была проведена жеребьевка еврокубков того сезона, и возобновились волнения в Чехословакии, названные «Пражской весной». 21 августа того года советские танки вошли в Прагу, после чего Бельгия опротестовала итоги жеребьевки еврокубков с участием советских команд, которым попались соперники из Греции и Швейцарии. УЕФА на тот момент и так была озабочена разводом по сетке команд Греции, Кипра и Турции, связанных с военным конфликтом того времени на Кипре, тем не менее пошла на поводу Бельгии. Примечательно, что в 1967 году (кстати) в эту страну переехала штаб-квартира НАТО. В итоге УЕФА провела новую жеребьевку, поставив в пары друг против друга команды стран Варшавского договора. И футбольные команды Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР снялись со всех трех еврокубков.

К слову, против решения УЕФА о сведении друг против друга команд из стран Восточной Европы тогда протестовала Франция — наш ситуативный партнер того времени, которая в 1966 году вышла из НАТО и проводила политику деколонизации. После чего мировая закулиса устроила в стране студенческие волнения 1968 года, в результате которых Шарль де Голль, большой друг СССР, вскоре ушел в отставку с поста президента Франции. И вот сейчас нам так же необходимо искать союзников или хотя бы ситуативных партнеров.

Тот же Израиль, который вдоволь поскитался по миру и около 40 лет чувствовал себя отверженным в Азиатской конфедерации. Югославия, которую вышвырнули из числа участников финальной части чемпионата Европы 1992 года, после чего провели там «гуманитарные бомбардировки». Вьетнам, на территории которого 10 лет вела войну армия США, а в это время часть страны, подконтрольная американцам, спокойно принимала участие в международных турнирах под названием Южного Вьетнама. В 1956 и 1960 годах Южный Вьетнам участвовал в финале Кубков Азии, в 1973 году стартовал в отборе на тот самый ЧМ-1974, из которого вышвырнули сборную СССР. Индия, которая дебютировала на международных турнирах на чемпионате мира по волейболу 1952 года в Москве по приглашению Советского Союза. Памятуя о том, что индусы ранее готовы были сыграть на футбольном чемпионате мира 1950 года в Швейцарии, куда не приехали, сославшись на отсутствие финансов, едва оправившийся от последствий войны Советский Союз взял затраты индусов на себя. Китай, подвергшийся информационным атакам Запада перед Олимпиадами 2008 и 2022 годов. Катар, который испытывает подобное и ему еще предстоит читать о себе всякое-разное в западных СМИ. Все это факты спортивной дискриминации и экспансии.

России сейчас нужно искать союзников по всему миру и вспоминать те случаи, когда международные спортивные организации принимали политические решения, противоречащие сегодняшним. А таковых огромное количество. Например, Турция: «Реальное время» публиковало статью о деятельности Международной федерации борьбы корэш, которая плотно сотрудничает с Конфедерацией этноспорта, которую возглавляет Билял Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с Турецкой антидопинговой лабораторией. Ровно 100 лет назад еще Советская Россия и Турция заключили советско-турецкий договор о дружбе и братстве, подписанный Владимиром Лениным и Ататюрком Мустафой Кемалем. Развитие отношений привело к тому, что в 1924 году сборные Турции и СССР провели товарищеский матч, ставший первым в истории советского футбола. Он прорвал политическую блокаду советского спорта.

16 ноября 1924 года. Сборная СССР перед матчем со сборной Турции. Фото: rusteam.permian.ru

И здесь необходима совместная работа и спортивных историков, и спортивных юристов. Надо понять и осознать очень простую вещь: и в нынешнем противостоянии с коллективным Западом, и в проведении специальной военной операции на Украине Россия обладает таким уникальным преимуществом, как историческая правда. Надо только ее знать и использовать в полной мере.

Джаудат Абдуллин