Наши в Америке: санкции против русской водки и горчицы, конфликты с украинцами

С начала спецоперации на Украине в мире участились случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последний месяц. Сегодня о настроениях в Северной Каролине (США) рассказывает бывшая жительница Татарстана Эльмира Хусаинова, переехавшая в округ Колумбия несколько лет назад.



«Цены на продукты сейчас растут, как везде в мире»

В США Эльмира Хусаинова оказалась сразу после окончания одного из казанских вузов. Сначала по туристической визе, а затем решила переехать в Америку насовсем. Свой выбор остановила на столице. Там же, в Вашингтоне, познакомилась с будущим мужем. В Штатах она живет почти 15 лет.

Как делится Эльмира, в жизни среднестатистических американцев мало что поменялось за последний месяц. Вашингтон живет той же жизнью, какая была до российской спецоперации на Украине — ничего особенно не изменилось.

Что касается всеобщего подорожания, цены начали расти еще прошлым летом, в августе, отмечает она. Единственное, что заметно подорожало за последние 2-3 недели, — это бензин.

— Если раньше галлон топлива обходился в $3,70—3,80, то сейчас его стоимость составляет $4,20—4,30. Цены на продукты сейчас растут, как везде в мире, но местное население не сильно встревожено этим, — рассказывает бывшая жительница республики.

Конфликты между русскими и украинцами в соцсетях

Как рассказывает женщина, лично она не сталкивалась со случаями агрессии по отношению к россиянам или с русофобией. «Живем, как и раньше, — тихо, спокойно. На самом деле простые американцы гораздо более аполитичны, чем россияне. Это в России принято мешать политику и личную жизнь — в Америке такого нет. Потому что люди приезжают из разных стран мира за «американской мечтой», а не для того, чтобы ссориться друг с другом, особенно по политическим причинам», — утверждает Эльмира.

— На днях я пошла в тренажерный зал, и новый тренер хотела познакомиться с теми, кто ходит на занятия. Я сказала, что я из России. Сначала испугалась, что может быть какая-то негативная реакция на это, однако все сказали: о, как здорово. Поэтому я была рада, что по отношению к нам ничего не изменилось. Никаких причин для волнения нет и, надеюсь, не будет, потому что большинство людей — все-таки думающие, которые понимают, что простые люди не в ответе за действия правительства.

Единственное, что тревожит, отметила девушка, — это споры, конфликты между русскими и украинцами, которые иногда возникают в русскоязычных группах в Facebook*. Но, как подчеркнула Эльмира, словесные перепалки возникают вовсе не на национальной почве, а больше из-за того, что украинцы призывают русских выйти на митинги против военной спецоперации на Украине.

В присутствии журналистов на дорогу вылили водку из бутылок. Фото AP

Взлет инфляции, рекордные цены на топливо и акция в поддержку русских

Между тем правительство США ввело против России и ее граждан десятки санкций. Как отметила Эльмира, многие американцы поддерживают антироссийские санкции, считая, что они помогут остановить спецоперацию на Украине.

Свой протест в отношении русских выразила группа чиновников из небольшого городка в штате Нью-Йорк — они в присутствии журналистов решили вылить на дорогу водку из бутылок. Также запрет на продажу русского горячительного ввели 11 штатов.

Среди других антироссийских протестов американцев — запрет в штате Висконсин русской горчицы, а ряд ресторанов в своих меню переименовали названия традиционных русских блюд. Словом, западная «культура отмены» приобретает все более странные формы.

В свою очередь, санкции против России оборачиваются и против американцев. На днях Сесилия Роуз, глава Совета экономических консультантов при Белом доме, заявила, что цены на продовольствие, энергоносители и удобрения в стране могут вырасти из-за введенных против России ограничений.

— Мы видим уже некоторое влияние на стоимость бензина и нефти, — сообщила она.

На днях Сесилия Роуз заявила, что цены на продовольствие, энергоносители и удобрения в стране могут вырасти из-за введенных против России ограничений. Фото flickr.com/photos/americanprogress

Кроме того, американские издания в своих публикациях предупреждают о том, что Штатам грозит невиданный прежде недостаток продуктов из-за политических решений правительства страны: уровень инфляции уже достиг показателей 40-летнего максимума, а стоимость топлива побила исторический рекорд.

В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия требует прекратить гонения и дискриминацию россиян в Америке, «в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам». По ее словам, в США россияне находятся практически «вне закона». А известная в Америке политическая активистка Кэндис Оуэнс заявила о запуске движения «Русские жизни имеют значение».

С призывом прекратить слать угрозы в адрес российских хоккеистов обратился к американцам и хоккейный агент Дэн Мильштейн, который представляет интересы таких российских игроков, выступающих в НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и др. Он сообщил, что каждый день получает сообщения с угрозами российским игрокам НХЛ из-за событий на Украине. Также пришлось усилить личную охрану и русскому игроку команды «Вашингтон» Александру Овечкину.

*Facebook — заблокированная на территории нашей страны сеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в России.