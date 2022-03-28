Минобороны России: в районе Мариуполя сбит вертолет, направлявшийся за командирами нацбатальона «Азов»

Фото: скриншот видео Минобороны

Министерство обороны России доложило о ходе специальной военной операции на Украине. Так, крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» были уничтожены крупные склады с боеприпасами в Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск, обороняющих пригороды Киева.

Также в районе Мариуполя, недалеко от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», которые, как сообщает МО РФ, бросили своих подчиненных.

За сегодня сбили еще три самолета ВВС Украины: два Су-24 около населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 — над населенным пунктом Дружовка в Донецкой области. Один украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в районе населенного пункта Чернобаевка.

За последние сутки авиацией поражен 41 военный объект Украины, в том числе две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Фото: кадр видео Минобороны

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.

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