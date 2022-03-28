Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле утром во вторник

В Стамбуле во вторник утром стартуют переговоры Москвы и Киева. Встреча будет закрытой для прессы, пишет «РИА Новости».

По данным агентства, переговоры стартуют в 10.30 по московскому времени. Переговоры будут двухдневными, пройдут во дворце Долмабахче.

Вчера президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

На прошлой неделе глава делегации РФ на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Российская сторона настаивает на комплексном договоре, где, кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности, будут отражены жизненно важные для России позиции.



Татьяна Леухина