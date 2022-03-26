Как российский волейбол смог пережить развал СССР

Спасли регионы: Белгород, Екатеринбург, Нижневартовск

Текущий год возвращает спортивную Россию во времена 30-летней давности, когда одна за другой от чемпионатов СССР отваливались команды из ближнего зарубежья. «Прямо сейчас» мы потеряли участников КХЛ, баскетбольной Лиги ВТБ, под вопросом водное поло. «Реальное время» вспоминает, как с потерями справлялся российский волейбол. Это часть исторических материалов, которые были подготовлены к отнятому у России волейбольному ЧМ среди мужских команд.

Успехи «Радиотехника» в Латвии

1990 год стал первым, когда еще от советского чемпионата по волейболу начали отваливаться мужские команды. Вначале «Мшенебели» из Тбилиси, затем «Куроаппаратура» из Вильнюса и таллинский «Калев». При этом рижский СКА остался играть в чемпионате, как и флагман латвийского волейбола — «Радиотехник». В сборной страны играли более десяти латвийских волейболистов. Сильнейшая команда Латвийской ССР становилась чемпионом Спартакиады 1983 года, выигрывала чемпионат СССР, десять раз становилась серебряным и пять раз бронзовым призером.

В то же время такой авторитетный статистический сайт, как volleybox.net, содержит информацию о чемпионатах в Латвийской ССР, наиболее частым победителем которого была команда РТУ, Рижского технического университета. За него играла основа «Радиотехника», что спасало ведущих игроков от призыва в армейские команды. Об этом вспоминал и легенда местного волейбола Павел Селиванов: «Мы приезжали с игр «Радиотехника» и выступали в чемпионате Латвии за те команды, к которым были приписаны. Как сейчас помню, что, когда я приезжал в составе РТУ в Елгаву играть с местной командой Сельскохозяйственной академии, народу на трибунах было раза в два-три больше, нежели сегодня собирают матчи».

Кроме того, можно найти информацию о команде из Даугавпилса, которую 14 лет (с 1955 по 1969 годы) тренировал не кто-нибудь, а бывший наставник «Радиотехника» Зигисмунд Григолюнович. Мужская сборная дважды становилась чемпионом Латвии, в 1968 и 1969 годах. Экс-игрок «Радиотехника» Юрий Девейкус, Николай Евстифеев, Виктор Мороз, Александр Цинне — это самые известные игроки той команды. Евстифеев затем тренировал Валдиса Лаускиса, который поиграл в донецком «Шахтере», а после завершения карьеры стал депутатом латвийского Сейма. Мороз переехал в Россию, вырастил дочь, Регину Мороз, бывшего игрока «Динамо-Казань» и сборной России. Сын Цинне — Виталий Цинне сейчас играет в чемпионате Латвии за DU Даугавпилс.

Фото freecity.lv

90-е — время более частых расформирований команд

Опытным путем доказано, что обстановка извне может интересовать только тогда, когда внутри страны все более-менее спокойно и даже застойно. Что касается девяностых, то это было время угара. И это не оценочное суждение, а констатация факта.

Касаемо волейбола, Россия потеряла Грозный, чья команда перебралась в Георгиевск Ставропольского края. Потеряла Махачкалу (отец и сын Евгений и Михаил Трифоновы, сын играл за ленинградский «Автомобилист»). Россия потеряла ростовский СКА. В конце 80-х в команде играли Арсен Кириленко и Станислав Шевченко из Элисты, Вадим Хамутцких из Аши, Челябинская область, был создан интернат, куда приехали Константин Сиденко из Магнитогорска, наш земляк Дмитрий Шуравин из Казани. Последний тур чемпионата СССР среди команд первой лиги, который принимал Ростов-на-Дону, команда не смогла провести в городе и привезла участников соревнований в село Анастасиевку, с количеством жителей в полторы тысячи человек. Стоит ли вспоминать, что в советские времена Ростов-на-Дону умудрялся содержать сразу две волейбольные команды, еще и «Автомобилист» с харьковчаниным Дьяченко, сочинцем Дупленко, алма-атинцем Орловым и кировоградцем Полторацким.

А девяностые — это уже время гораздо более частых расформирований команд, а именно — «Сочи-93», бывший «Рексон», подмосковного «Динамо», и потери множества городов, где не было команд мастеров, но они так или иначе играли в чемпионатах РСФСР или турнирах добровольно-спортивных обществ, там существовали школы. Более того, мы потеряли еще 14 союзных республик, из которых получали пополнение.

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В случившихся проблемах виноват не отказ от социализма, а развал СССР

Именно развал СССР, а не отказ от социалистической модели развития стал этому причиной. И когда Союз развалился, наши спортсмены спешили удрать из него не только в комфортные на тот момент страны Западной Европы, но и в бывшие страны Варшавского договора, где по идее были не меньшие проблемы, связанные с переходом на новые социально-экономические формы существования.

На примере волейбола можно вспомнить, как осенью 1989-го харьковский «Локомотив» провел серию матчей в Болгарии, и сразу после турне там остались Иван Андриенко (в будущем тренер молодежной команды «Зенит-Казань») и Игорь Веретенников. В том же году в Польшу переехали москвич Андрей Бездушев, затем латыш Илмарс Наглис, белгородец с Украины Сергей Голотов, в Венгрию рванули киевлянин Игорь Абдрахманов, плюс Павел Воронков, Олег Смугилев, в Болгарию Николай Куравкин, в Чехословакию — Игорь Полторацкий и тренер Всеволод Веремеенко. Даже такая заграница им помогала.

После развала СССР, сборная России успела принять участие в международном турнире. «Традиционно» мы стартовали в Чехословакии, матчами с местной сборной Польши, что опять же традиционно, плюс Дании, которую обыграли в матче, который можно считать первым в истории России — 3:1. Наш состав Бедулин, Гордеев, Жбанков, Забавин, Касаткин, Митьков, Соков, Чеботарев, Яременко. Поскольку основные игроки страны были заняты в сборной СНГ, готовящейся к Олимпиаде в Барселоне, тренеры сборной России Виктор Радин и Юрий Фураев привлекли в основном игроков Москвы и Московской области. Поскольку затраты на существование команды не были заложены в госбюджет, то она существовала на спонсорские переводы, из Ростова-на-Дону, Белгорода, который вскоре делегировал в сборную своего представителя Вадима Хамутцких.

Фото oblgazeta.ru

Изумрудная империя Алферова

По настоящему кузницей молодых кадров для волейбола стал в первые годы чемпионата России Екатеринбург. Сейчас с высоты третьего десятилетия 21-го века принято «покусывать» одного из мастодонтов волейбольного тренерского цеха Валерия Алферова. Специально для тех, кто в памяти потомков останется только в качестве его критиков, напишем, что Алферов, без всякого сомнения, был одной из краеугольных фигур в волейболе девяностых.

Пользуясь поддержкой местной золото-платиновой компании, Екатеринбург под руководством Алферова делал ставку на собственную школу и целый выводок местных талантов: Алексей Бовдуй, Сергей Кукарцев, Игорь Шулепов, Игорь Шкиндер, сын Валерия Шкиндера, тренера из местного города Березовского, Валерий Горюшев, рано уехавший в подмосковное «Динамо». При этом команда пополнялась воспитанниками успешно работающего интерната, ныне училища олимпийского резерва, как пример, кемеровчанин Денис Матусевич, Андрей Чикалов из Новоуральска.

Все это позволяло ей формировать своими игроками молодежные сборные России 90-х. Это и чемпионы мира среди молодежи 1995 года рождения: Дмитрий Антонов (Печора, Республика Коми) и Дмитрий Дик (Нижний Тагил), в будущем игроки челябинского «Торпедо», а также легендарный Александр Герасимов из Орска, Оренбургской области, и Алексей Важенин. Это сразу семь игроков юниорской сборной 1997 года рождения: Александрович, Бовдуй, челнинец Егорчев, Латышев, Самсонов, Соколов, Стараданов. И это все интернат и команда Валерия Алферова, который в волейбол пришел после работы учителем в школе, а туда попал после службы в ГСВГ, Группы советских войск в Германии, не будучи на тот момент связан со спортом. (Окончание следует).

Джаудат Абдуллин