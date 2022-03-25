Наши в Мексике: «Здесь до сих пор многие думают, что мы живем в СССР»

Протесты забыты, RТ на мексиканском ТВ и сотни русских и украинцев на границе с США

В разных странах на фоне событий на Украине сейчас фиксируют случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели. Сегодня о настроениях в Мексике рассказала уроженка Казани Гулия Мухтарова, которая почти 4 года живет в этой стране.

«В большинстве своем мексиканцы вообще не в курсе ситуации»

Чемпионат мира по футболу, частью которого в 2018 году стала и Казань, изменил жизнь Гулии Мухтаровой кардинальным образом. На одном из матчей девушка-волонтер познакомилась с иностранным болельщиком, приехавшим поддержать любимую команду из Мексики. В конце года девушка переехала к любимому человеку в Северную Америку — во второй по величине город государства и столицу мексиканского штата Халиско город Гвадалахара. Спустя какое-то время они поженились, а прошлой осенью у пары родился первый ребенок.

Как рассказывает Гулия, после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, мексиканцы выходили на уличные марши, писали посты с протестами в соцсетях, а украинцы устраивали возле российского посольства митинги. Но спустя пару недель все волнения прекратились — мексиканцы вернулись к своей жизни и, как говорит девушка, «уже забыли об этой ситуации, знают об этом только те, кто смотрит новости по ТВ».

Мексиканцы вернулись к своей жизни и, как говорит девушка, уже забыли об этой ситуации

— К тем, кто говорит на русском, здесь абсолютно нормальное отношение. Я лично не видела и не чувствовала по отношению к себе каких-то русофобских выпадов. Во-первых, в большинстве своем мексиканцы вообще не в курсе ситуации — что-то, где-то слышали, а в подробности не вдавались. У каждого здесь своих проблем немало. Во-вторых, некоторые не разделяют между собой Россию и Украину — для них это одна страна. Да и в целом многие до этой ситуации вообще не знали, где находится Украина и что это отдельная страна. Здесь до сих пор многие думают, что мы живем в СССР. Единственный случай, о котором мне известно, рассказала подруга, которая работает продавцом. Когда к ней подошли пара покупателей и спросили, откуда она, услышав, что из России, они отвернулись и ушли. Это был единичный случай, и я его связываю, скорее всего, с необразованностью. Люди с образованием никогда так не поступят.

Рост цен на топливо повлек подорожание продуктов

Последствия от ввода западных санкций против России в виде подорожания энергоносителей Мексика на себе всерьез пока не испытала, рассказала уроженка Казани. Цены, безусловно, растут, но не так стремительно, как в Европе, говорит она.

— На стоимость продуктов и других товаров повышение цен на топливо, конечно, оказало влияние. Но резкого скачка цен пока, к счастью, нет. Бензин прибавил в цене 2-3 песо, по курсу 1 песо — около 5 рублей.

Рост мировых цен на нефть, вследствие санкций против России, может нанести урон экономике латиноамериканской страны. Фото: Reuters

Между тем, как пишут мексиканские СМИ, рост мировых цен на нефть, вследствие санкций против России, может нанести урон экономике латиноамериканской страны. Как пишет издание Prensa Latina, мировые цены на нефть резко возросли из-за возможного запрета на поставки из России. При этом Мексика как крупный производитель сырой нефти не только не выиграет от этого, а скорее пострадает, поскольку почти весь потребляемый в стране бензин и другие виды топлива импортируются.

Без случаев дискриминации и с доступом к объективной информации

О том, что в Мексике по отношению к россиянам сейчас нет неприязни, говорят и сводки местных новостей. Практически все они связаны с событиями в мире спорта или борьбой с наркокартелями.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика не присоединится к санкциям против России. Кроме того, власти латиноамериканского государства разрешили застрявшим из-за закрытия неба российским туристам находиться на территории Мексики 180 дней и не платить штраф за просроченное разрешение.

Как рассказывает Гулия, местные юристы сейчас активно помогают россиянам переехать в США. По словам ее адвоката, на мексиканских КПП, граничащих со Штатами, скопились сотни русских и украинцев, желающих получить убежище в Америке. При этом американская сторона довольно быстро пропускает украинских беженцев и в большинстве случаев отказывает россиянам.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика не присоединится к санкциям против России. Фото: Mexican Presidency/AFP

По словам посла России в Мексике Виктора Коронелли, жители страны имеют доступ к объективной информации о спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины, за счет того, что 15 мексиканских телеканалов транслируют канал RТ. Также он отметил, что проявления русофобии или дискриминации россиян на территории Мексики практически не было.