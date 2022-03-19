Опрос предпринимателей: как на вашем бизнесе скажется запрет на въезд в Европу?
В связи с масштабной волной санкций против России некоторые западные страны приняли решение запретить выдачу виз россиянам и рассматривают варианты аннулирования ранее выданных визовых документов. Это решение может сильно ударить не только по туристическим планам соотечественников, но и нанести урон компаниям, имеющим бизнес-партнеров в Евросоюзе и являющимся представителями зарубежных корпораций в нашей стране.
Мы предложили собственникам и руководителям компаний, чей бизнес напрямую зависит от открытых границ, ответить на следующие вопросы:
- Планировались ли у вас деловые поездки в Европу (заказ продукции/оборудования, участие в конференциях или выставках и т.д.)?
- К каким последствиям для вашего бизнеса может привести визовый запрет?
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Дмитрий Матвеев основатель компании «Мой Автопрокат»
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Главный вызов для нас после 24 февраля — это закрытие международного направления. Мы ждали конца пандемии и готовились развивать и расширять наше присутствие за рубежом. Благодаря пандемии, мы еще в 2020 году научились работать и выжили в максимально закрытых границах. Сейчас мы корректируем наши планы. Международное направление в любом случае не закроем — начнем активно развивать отношения с Азией и со странами СНГ. Нефть по 150 и газ по 2000 это удар по всем производствам, по любому бизнесу.
Другим компаниям советую не паниковать: мы все пережили ключевую ставку в 2014 году на уровне 17% переживем и на уровне 20% — просто нужно время. Любой кризис сильных делает сильнее, а слабых убирает с рынка.
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Сергей Левин основатель проекта 2ROOMZ
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Наш проект тесно связан с гостиничным бизнесом. Мы напрямую сотрудничаем с отелями как в России, так и за рубежом. За счет уменьшения потока туристов, гостиницы теряют прибыль, а значит, меньше гостиниц готовы использовать такой сервис как наш.
Для того чтобы оставаться на плаву в текущих непростых условиях, необходимо правильно выстраивать тарифную политику, сокращать издержки и искать «точки роста» бизнеса.
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Лилия Савельева директор туристической компании «Интелтур Казань»
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Мы всегда работали с индивидуалами и корпорантами. Европу продавали много и всегда оказывали визовую поддержку. Готовили документы для подачи. Все визовые центры, а в Казани документы подавались через них (за исключением венгерского консульства, которое тоже принимает документы на визу), все закрылись, когда началась пандемия. И сейчас, когда пандемия идет на спад, открылись далеко не все.
По туризму на сегодня можно подать документы в Казани:
Греция, Венгрия, Словения, Хорватия — без ограничений.
Испания пока по туризму закрыта и не открывалась, но можно как бы восстановить любые шенгенские визы, если были от года и более с 2018 года.
Италия только открылась по туризму с 01.03.2022. Подать сейчас могут все, пока временно ввели. До этого действовало ограничение. Можно было продлить мультивизы, которые были от 6 месяцев и более и истекли в 2020—2022 годах.
Во Францию можно ездить по туризму людям, вакцинированным европейскими прививками, и подать на визу, а также обладателям 3-летних виз, которые истекли в 2020—2022 годах.
Португалия тоже принимает на визу паспорта в которых были от 2-летние и более шенгенские визы, которые истекли с марта 2020 года.
Великобритания принимает документы на визу в Москве. Все принимают документы по записи, оплата за сборы в рублях.
Открывались после пандемии в Москве Польша и Болгария, но они сейчас закрылись.
Что касается учебы, посещения родственников, лечения — это другой тип визы. Германия, к примеру, принимала по лечению все это время, но надо было доказать, что на лечение вам нужно именно в Германию.
Для путешествий сложные времена. Осталось только два варианта из Казани: или через Стамбул, или через Дубай. Билеты очень дорогие. Не все готовы лететь.
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Азамат Сабиров генеральный директор компании-туроператора AVT
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Сейчас у нашей компании деловых поездок в Европу не планируется из-за ситуации на Украине. Что касается визовых ограничений, то для российских частных и деловых туристов по-прежнему открыты определенные страны ЕС. Так, документы принимают на Италию, принимали на Грецию и Испанию на определенные категории виз.
Прямого авиасообщения с западными странами почти нет, но остается возможность путешествовать в Европу через Стамбул.
Ограничения с выдачей виз логично влечет сокращение числа туров в европейские страны и в США. С другой стороны, сейчас, например, Вьетнам ввел безвизовый режим на 15 дней, и есть много других безвизовых стран, куда можно путешествовать. Также очень сильно развивается внутренний туризм, поэтому на нашей компании визовый вопрос отразился не сильно.
Поток обращений стал даже чуть больше, так как все пытаются успеть сделать визы, пока такая возможность есть.
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Андрей Побежимов директор по логистике, руководитель службы международной логистики и ВЭД компании СДЭК
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СДЭК представлена в 25 странах мира, включая страны ЕС. Сейчас мы не наблюдаем каких-либо существенных проблем, связанных с трансграничной доставкой, в том числе с визовыми документами. Что касается бизнес-процессов, мы адаптировалась под закрытые границы еще во время пандемии COVID-19, и все бизнес-процессы, касающиеся взаимодействия с зарубежными филиалами и партнерами, успешно проходит в онлайне. Последние события и санкции пока не оказали существенного негативного воздействия на нашу работу, компания обеспечивает стабильную трансграничную доставку.
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Эка Ванькова карьерный консультант EP Advisory
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Наш бизнес напрямую связан с возможностью россиян выезжать в Европу. Несмотря на текущую ситуацию, мы настроены оптимистично: стараемся максимально поддерживать наших клиентов в России и рассказывать им о способах нахождения работы за рубежом, даже если они не в IT секторе. Сейчас важно не паниковать и принимать обдуманные карьерные решения, и это как раз то, с чем мы помогаем.
Если запрет на выезд в Европу вступит в законную силу, мы будем делать акцент на помощь соискателям в России. Мы верим, что компании и рынок в России приспособятся к новым условиям. В долгосрочной перспективе не будет ситуации, что все останутся без работы. Компании продолжат функционировать. Государство будет максимально поддерживать экономику и локальные компании вливаниями. В России будет укрупнение бизнеса, станет гораздо больше холдингов с госучастием, и в этих структурах также можно строить карьеру. Международные отношения перейдут на другие рынки и партнеров — например, Китай, Индия, Азия, арабские страны, имеет смысл сейчас учить не только английский, но и китайский.
Одно неожиданное направление, которое мы сейчас советуем рассмотреть совсем молодым специалистам — Арабские Эмираты. Там постоянно развивается туристическая сфера и рынок недвижимости, где можно найти стажировку, а также есть представительства крупных консалтинговых фирм. Совершенно не сложно получить рабочую визу и ВНЖ.
Независимо от запрета на въезд в Европу, сейчас подходящее время для инвестиций в себя. Нужно посмотреть, как инвестировать в свое образование, изучение английского, смену профессии, карьерный трек. Рынок становится более конкурентным, те кто будут грамотно презентовать себя в резюме и на интервью смогут многократно увеличить свой шанс получить работу, умение продавать себя на рынке труда становится одним из важнейших навыков.
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