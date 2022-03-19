Опрос предпринимателей: как на вашем бизнесе скажется запрет на въезд в Европу?

Мы всегда работали с индивидуалами и корпорантами. Европу продавали много и всегда оказывали визовую поддержку. Готовили документы для подачи. Все визовые центры, а в Казани документы подавались через них (за исключением венгерского консульства, которое тоже принимает документы на визу), все закрылись, когда началась пандемия. И сейчас, когда пандемия идет на спад, открылись далеко не все.

По туризму на сегодня можно подать документы в Казани:

Греция, Венгрия, Словения, Хорватия — без ограничений.

Испания пока по туризму закрыта и не открывалась, но можно как бы восстановить любые шенгенские визы, если были от года и более с 2018 года.

Италия только открылась по туризму с 01.03.2022. Подать сейчас могут все, пока временно ввели. До этого действовало ограничение. Можно было продлить мультивизы, которые были от 6 месяцев и более и истекли в 2020—2022 годах.

Во Францию можно ездить по туризму людям, вакцинированным европейскими прививками, и подать на визу, а также обладателям 3-летних виз, которые истекли в 2020—2022 годах.

Португалия тоже принимает на визу паспорта в которых были от 2-летние и более шенгенские визы, которые истекли с марта 2020 года.

Великобритания принимает документы на визу в Москве. Все принимают документы по записи, оплата за сборы в рублях.

Открывались после пандемии в Москве Польша и Болгария, но они сейчас закрылись.

Что касается учебы, посещения родственников, лечения — это другой тип визы. Германия, к примеру, принимала по лечению все это время, но надо было доказать, что на лечение вам нужно именно в Германию.

Для путешествий сложные времена. Осталось только два варианта из Казани: или через Стамбул, или через Дубай. Билеты очень дорогие. Не все готовы лететь.