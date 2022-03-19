Видеоопрос: «Будете ли вы заводить аккаунт в новой соцсети «Россграм»?
В России в скором времени запустят новую социальную сеть «Россграм» — аналог заблокированного на территории страны Instagram (внесен Роскомнадзором в перечень запрещенных сайтов). В новой соцсети сохранятся все привычные функции, приложение будет доступно на операционных системах Android и iOS, а также появятся дополнительные инструменты монетизации.
— Будете ли вы заводить аккаунт в новой социальной сети «Россграм» («Российский инстаграм»)? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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