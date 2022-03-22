«Стоит несколько раз подумать перед тем, как идти к тату-мастерам на дом»

Профессионалы предупреждают: дешевые косметологические услуги от специалиста без лицензии могут быть опасны

В Татарстане, как и в целом по России, участились жалобы граждан на некачественное оказание косметологических услуг. Попытка сэкономить на процедурах бьюти-индустрии может дорого обойтись для здоровья, предупреждают специалисты. По их словам, в последнее время рынок наводнили «доморощенные» мастера, зачастую работающие без специального образования и лицензии. Далеко не все клиенты задумываются о рисках перед тем, как сделать татуировку или обратиться на прием к косметологу-любителю. Доверяясь непрофессионалам, можно получить серьезное заболевание, говорят и врачи. Подробности — в материале «Реального времени».

Бесплатные татуировки могут дорого обойтись?

Набирающий популярность в казанских ночных клубах маркетинговый ход — бесплатные татуировки для всех посетителей — может оказаться совсем небезопасным. Оказалось, элементарные санитарные нормы соблюдаются не всеми тату-мастерами. Не проводится дезинфекция оборудования после каждого посетителя, не меняются иглы в тату-машинках, не все используют перчатки. И не каждый тусовщик задумывается, что набитая татуировка может привести к серьезным заболеваниям, таким как гепатит B и С или ВИЧ-инфекция.

Кирилл Гордеев уже 15 лет работает тату-мастером. По его словам безопасность клиента должна быть превыше всего, а если санитарные правила не соблюдаются — человек оказывается в зоне риска:

— Все, что используется — одноразовое. Детали, которые должны подвергаться стерилизации вымачиваются изначально в специальном составе, а после стерилизуются под высоким давлением и температурой.

Кирилл отмечает, что сегодня во всех крупных и уже зарекомендовавших себя тату-салонах Казани мастера следят за оборудованием и сменой расходных материалов. Вопросы возникают лишь к частным татуировщикам, работающим полулегально, особенно начинающим мастерам.

— Скорее всего, среди них и есть мастера, пренебрегающие правилами. Ведь сейчас все стало настолько доступно, что все принадлежности тату-мастера можно купить в интернет-магазине за пару дней за достаточно небольшие деньги, если говорить о начинающих мастерах, которые, прежде всего, экономят.

Безопасность клиента должна быть превыше всего, а если санитарные правила не соблюдаются — человек оказывается в зоне риска. Фото: Bernhard Hanakam/commons.wikimedia.org

«В доме или квартире сложно воссоздать стерильные условия»

Желающих набить татуировку сегодня немало, а потому растет и число салонов и студий. Однако некоторые мастера работают на дому. Сделать татуировку в «домашних» условиях в Казани можно за 2 500 рублей, в то время как в студии таких денег будет стоить лишь час работы мастера. Вот только специалисты отмечают, что в квартире поддерживать стерильность сложнее:

— Для того, чтобы ввести краситель под кожу для создания различных узоров используются разнообразные иглы, именно в которых и кроется опасность процедуры. Из-за нарушений правил дезинфекции в кровь могут попасть патогенные микробы и вызвать заражение крови. В доме или квартире сложно воссоздать стерильные условия медицинского кабинета, в котором исключено наличие лишних предметов мебели, а профессиональными составами и оборудованием проводится дезинфекция и стерилизация всех поверхностей и даже воздуха. Поэтому стоит несколько раз подумать перед тем, как идти к тату-мастерам на дом. Безопаснее всего посетить проверенный тату салон, в котором вас обслужит обученный мастер, где соблюдаются все нормы стерилизации и дезинфекции, — отметил Кирилл Гордеев.

По мнению мастера к выбору татуировщика нужно подходить серьезно, посетить место, где он принимает и ориентироваться на работы тату-мастера и отзывы. Также необходимо приехать в студию и пообщаться с мастером, после чего вы должны понять, готовы ли вы довериться ему на человеческом уровне, ведь татуировка делается на всю жизнь так или иначе.

Проблему некачественного оказания услуг, по мнению Кирилла Гордеева, можно решить с помощью современных средств — отзывов на проверенных сайтах.

— Прежде всего, люди должны не бояться писать негативные отзывы тату-мастерам. За 5-летнюю мою работу в городе Казани было очень много клиентов, которые приходили из более известных студий, более раскрученных, чем моя, и говорили, что их татуировка сделана некачественно, и в принципе это было видно. Я повторюсь, не нужно бояться писать отзывы о той работе, которую вам оказали. Элементарно людям стоит начать писать для начала публичные отзывы, чтобы люди понимали, где оказывают услугу некачественно.

Заразиться можно даже на сеансе маникюра

Непрофессиональное отношение к своей работе от мастеров маникюра или педикюра тоже может стать причиной заражения герпесом, гепатитом и даже ВИЧ. Инфекция на инструментах или руках мастера может проникнуть в кровь в случае повреждения кожи.

Поэтому Наталья Скугорева, косметолог и главный врач одной из казанских клиник, рекомендует обращаться за косметологическими услугами только к профессионалам:

— Если человек обращается в клинику, то он заведомо обращается в лицензированное учреждение, где соблюдены все нормы профилактики и безопасности, где доктора имеют сертификаты и опыт работы. Если человек обращается в клинику, то вопрос безопасности автоматически закрыт.

Специалисты в области косметологии обращают внимание, что на осуществление таких услуг, как пирсинг, массаж, инъекции, требуется лицензия, в то время как маникюр, макияж, наращивание ресниц можно делать без медицинского контроля.

Другой эксперт, косметолог Наталья Кузнецова уже более 10 лет работает в одной из клиник, она также советует выбирать специалиста очень тщательно. Впрочем, по ее словам, большинство крупных компаний в условиях конкуренции держат планку:

— Сейчас клиник очень много. В каждом городе-миллионнике России есть не меньше 20 крупных клиник. Конкуренция высокая, репутацией все дорожат, поэтому плохих косметологов там точно не будет. Если это начинающий специалист, то есть практика ставить более низкий ценник его услугам. В любом случае, если это делается в серьезном учреждении — переживать не стоит.

Однако с развитием социальных сетей появилось много косметологов, которые ведут прием на дому. Обращаться к ним — прямой риск, предупреждает Кузнецова:

— Если при трудоустройстве в хорошую клинику нужно иметь медицинское образование, человека проверяют, смотрят резюме, то кем окажется косметолог из «Инстаграма» — очень большой вопрос. Одно дело, когда девушки записываются на бытовые косметические услуги, маски или СПА-массаж, где риск не так велик. Другое дело, когда идут на серьезные косметологические операции.

Попытки сэкономить нередко приводят к еще большим тратам. За интернет-косметологами часто приходится переделывать некачественную работу.

Дерматологи РКБ также сталкивались с несколькими случаями, но сейчас все меньше и меньше встречается последствий, — рассказали в пресс-службе РКБ. Фото: rkbrt.ru

— Девушка сделала губы у какой-то мастерицы из интернета. Мало того, что синяки долго не проходили, они получились просто кривые. Пришла к нам переделывать. Говорит, хотела сэкономить, а получилось, что заплатила дважды. Естественно, что с частным косметологом у нее ни договора не было, ни чеков, — рассказала косметолог.

— Дерматологи РКБ также сталкивались с несколькими случаями, но сейчас все меньше и меньше встречается последствий — специалисты, оказывающие косметические услуги, стали серьезно подходить к своему образованию. Наши врачи рекомендуют татарстанцам обращаться к специалистам только с высшим медицинским образованием и обращать внимание на лицензию препаратов. Очень много несертифицированных препаратов, которые используют «домашние» косметологи. У челюстно-лицевых хирургов все спокойно, лишь однажды была женщина с неудачно сделанными губами (повредился филлер). Поправили, отпустили. Но больше такого не было, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе РКБ.

«У частников нет договоров, доказать что-либо нереально»

Юрист Павел Козлов рассказал «Реальному времени», что в случае некачественного оказания услуги, взыскать ущерб или вернуть стоимость процедуры с медицинского учреждения гораздо проще, чем с частника. Нередко у мастеров на дому не оказывается ни медицинского образования, ни лицензии.

— К сожалению часть услуг оказывается непрофессионалами, которые просто проходят курсы в интернете. Хороший косметолог должен иметь хотя бы средне специальное медицинское образование. Клиники в свою очередь страхуют свою ответственность и могут выплатить страховое возмещение. Частные лица, зачастую, ни за что не отвечают, что-то с них взыскать сложнее».

Если услуга оказана некачественно или нанесен вред здоровью, даже самый лучший юрист не сможет взыскать никаких средств с нелегально работающего косметолога, ведь в таком случае документальное подтверждение оказания услуги чаще всего отсутствует.

— Как правило, у частников нет никаких договоров, доказать что-либо практически нереально. С клиникой же заключается договор. Если все по-честному делается, выдаются чек и квитанция. Все можно подтвердить, — отметил Павел Козлов.

Оказали некачественную услугу, что делать?



По этой причине пострадавшие клиенты не всегда выигрывают суды с клиниками косметологии, так как не могут предоставить допустимые и неопровержимые доказательства заключения договора на услуги, а объяснения истца не являются надлежащим доказательством.

Без заключения договора обеими сторонами сложно будет доказать халатность исполнителя услуги, однако можно предоставить в суд чек или фотографию о некачественно выполненной услуге.

В случае оказания некачественной услуги потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе:

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем.

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Фото: Максим Платонов

Первый шаг пострадавшего от услуг косметологов или тату-мастеров — обращение в салон, где была оказана некачественная услуга с требованием об удовлетворении своих прав, предусмотренных п. 1 ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей». Дальнейший порядок действий подсказывают специалисты Роспотребнадзора:

Если же мастер, оказавший вам некачественную услугу, или же администрация салона отказывает вам в реализации заявленных прав, вы имеете право на написание претензии к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, то есть к владельцу салона, с требованием реализации ваших прав, закрепленных п. 1 ст. 29 «О защите прав потребителей». В своей претензии вы должны подробно описать, что за услуга вам оказывалась, каким образом, к каким последствиям привела данная услуга, как при этом вели себя мастер и администрация салона, а также указать ваше требование, то есть каким правом вы желаете воспользоваться: вернуть денежные средства, уплаченные вами за услугу, желаете ли вы, чтобы были устранены последствия оказанной услуги, или вы желаете, чтобы вам была оказана иная услуга (безвозмездно).

Также вы имеете право на обращение в суд и взыскания справедливости через суд. Для этого вам необходимо будет подать исковое заявление с подробным описанием ситуации и приложением документации (чек, договор на оказание услуг, фотографии, на которых видны последствия некачественно оказанной услуги и так далее). Особое внимание обратите на срок предъявления претензий: ваша претензия должна быть предъявлена в максимально быстрые сроки (во время выполнения услуги, сразу после выполнения, в ближайшие дни, пока вы еще можете доказать наличие последствий).