День в истории: Василий Сталин в Казани, праздник подводников и защита авторского права

Сегодня, 19 марта, Международный день клиента, в России — праздник моряка-подводника. В разные годы и столетия в этот день в Венеции приняли закон об охране авторских прав на изобретения, в Петербурге открыли первую станцию скорой помощи, указом Николая II в нашей стране создали подводные силы Российского флота, в США приняли Акт о стандартном времени и утвердили деление на часовые пояса, в Москве на Шаболовке сдали в эксплуатацию радиопередающую башню. Родились советский авиаконструктор Александр Яковлев, летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза Александр Покрышин, российский экономист Егор Гайдар. Умерли русский живописец Василий Суриков, русский морской офицер, революционер Петр Шмидт, американский писатель Эдгар Берроуз, английский писатель Артур Кларк, сын Иосифа Сталина — Василий Джугашвили, российский режиссер Марлен Хуциев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Похороны Василия Сталина в Казани и два года ковидному режиму

19 марта 1962 года в Казани умер сын Иосифа Сталина — Василий Джугашвили. Похороны прошли на Арском кладбище. Умер внезапно, по заключению врачей, от отравления алкоголем и тромбофлебита. Церемония, как вспоминают местные краеведы, была тайной, хотя мало людей в Казани знали, что в городе живет сын Сталина. В газетах об этом не писали. Джугашвили был советским военным летчиком, генералом-лейтенантом авиации. Участвовал в сражениях Великой Отечественной войны, а также был командующим ВВС Московского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года служил командиром 1-й особой авиагруппы 8-й воздушной армии Сталинградского фронта. В 1944-м стал командиром 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, в 1945-м — командиром 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. После войны командовал ВВС Московского военного округа. Позднее, в 1953 году, Джугашвили арестовали по обвинению в клеветнических заявлениях. В 1961 году после тюремного заключения его отправили в Казань в ссылку, где он и умер год спустя.

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19 марта 2018 года на 75-м году после продолжительной болезни в Москве умер министр внутренних дел России, генерал армии Виктор Ерин. Бывший глава МВД был родом из Казани, где он родился 19 января 1944 года. Один из выдающихся государственных деятелей эпохи 1990-х годов, Ерин стал участником ключевых событий во время распада СССР и образования Российской Федерации. Вспомним годы его военной карьеры. В 1964 году начал службу в органах внутренних дел в должности участкового уполномоченного, затем был оперуполномоченным по кадрам отдела милиции Ленинского райисполкома в Казани. С 1980 года начал заниматься борьбой с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. С 1980—1981 годы находился в служебной командировке в Афганистане. В 1990 году он стал заместителем, а затем первым заместителем министра внутренних дел России. В 1992 году Ерин занял пост министра внутренних дел РФ. В октябре 1993 года он был удостоен звания Героя Российской Федерации.



19 марта 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Режим ввели с 19 марта и до особого распоряжения. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было поручено обеспечить координацию работы органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения чрезвычайных ситуаций РТ, а также согласовать действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций. Кабмину республики предписали принять меры по предотвращению завоза и распространения инфекции. Контроль за реализацией распоряжения возложили на премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Аналогичный режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса весной 2020 года ввели во всех 85 регионах России. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение, массовые и спортивные мероприятия отменили.



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День моряка-подводника и первая скорая помощь в Петербурге

19 марта 1899 года в Санкт-Петербурге открылась первая станция скорой медицинской помощи. Годом ранее такие же первые две станции появились в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках. На базе каждой было по одной карете, оснащенной медикаментами. По вызову на них выезжали врач, фельдшер и санитар. Данные бригады быстро приобрели известность и стали очень востребованными. Что касается питерской станции скорой, ее открыли по инициативе известного хирурга Николая Вельяминова. Но только после Первой мировой войны появились специализированные бригады скорой помощи и заработали научно-исследовательские институты. Наиболее известный среди них — Московский городской НИИ скорой помощи имени Склифосовского, который был создан в 1923 году.



19 марта 1906 года указом императора Николая II были созданы подводные силы Российского флота. В классификацию судов военного флота включили новый класс боевых кораблей — подводные лодки, а в состав Российского флота — 10 подводных лодок с базированием первого соединения подводных лодок на военно-морской базе Либава. В годы Великой Отечественной войны от ударов советских субмарин вражеские войска потеряли на море 35 процентов всех своих боевых кораблей и транспортов. В советское время были созданы несколько подлодок — мировых рекордсменов: самая большая лодка — «Акула» (подводное водоизмещение — 48 000 тонн), самая скоростная — «Анчар» (до 44,7 узла), самая глубоководная — «Плавник» (до 1 250 м), скоростные и маневренные подводные истребители «Лира». На данный момент на вооружении ВМФ России состоят подводные лодки тринадцати проектов, а дата создания подводных сил стала праздником моряков-подводников.



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19 марта 1922 года в Москве на Шаболовке сдали в эксплуатацию радиопередающую башню — Шуховскую. Это была самая высокая на тот момент башня в стране. Высота радио- и телебашни составляет 150 метров. Для возведения сооружения потребовалось 240 тонн металла, который выделили из резервных запасов военного ведомства. Проект радиопередающей башни разработал русский инженер Владимир Григорьевич Шухов. Для того времени он применял очень современные технологии. Например, первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки. В 1930-е годы с Шуховской башни начали транслировать экспериментальные передачи первых телевизионных программ. Сейчас башня объявлена памятником архитектуры и инженерной мысли, охраняемым государством. Уникальная по конструкции Шуховская башня признана шедевром русского архитектурного авангарда и объектом всемирного наследия.



Закон защиты авторского права, появление часовых поясов

19 марта 1474 года в Венеции приняли закон об охране изобретений — первый в мире закон о защите авторского права. Документ признавал «моральное право» и исключительное право на использование автором своего изобретения в течение ограниченного периода времени. В средние века предшественниками авторского права были так называемые привилегии, которые присваивались монархом автору. Но на самом деле, несмотря на закон, данная практика была редкостью, так как многие ученые и люди искусства считали бессмысленным и греховным заявлять свои авторские права. Они считали, что их произведения не являются творением, они представляют собой лишь частицу божественного знания, выраженную посильным способом.



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19 марта 1918 года в США приняли Акт о стандартном времени и утвердили деление на часовые пояса. Система стандартного времени была принята еще в конце 19-го века — с целью навести порядок и покончить с путаницей, вызванной использованием собственного солнечного времени в каждой местности. Это стало актуальным для железных дорог, так как расписание поездов составляли по местному времени каждого города. Все это вызывало множество неудобств, а также часто приводило к авариям. Поэтому в Северной Америке идея о необходимости введения часовых поясов впервые была предложена канадским инженером Сэндфордом Флемингом в начале 1880-х годов. В итоге было предложено 24 часовых пояса, каждый из них должен был охватывать территорию примерно 15°. За точку отсчета приняли гринвичский (нулевой) меридиан. Во всех штатах нормальное время и часовые пояса были введены с принятием 19 марта 1918 года Акта о стандартном времени.



19 марта 1913 года в «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке впервые целиком была исполнена опера русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Это постановка в четырех действиях с прологом (в восьми, во второй редакции девяти картинах). Либретто композитора по мотивам одноименной трагедии А.С. Пушкина. В 1869 году была завершена первая редакция оперы, в 1874-м — осуществили первую постановку. С начала XX века «Метрополитен-опера» считалась ведущей оперной сценой мира наряду с Венским оперным театром и театром «Ла Скала» в Милане. Здесь выступало множество известных людей, например Лотта Леман, Лилиан Нордика, Олив Фремстад, Нелли Мельба, Жак Урлус и Энрико Карузо.