Рестораторы Казани займутся реальным импортозамещением

Ассоциация рестораторов Татарстана едет в районы искать новых поставщиков мяса и рыбы

Фото: Максим Платонов

Владельцы ресторанов, баров и кафе Казани сообщают о новых закупочных ценах, выставляемых поставщиками в условиях логистического кризиса и приостановки отгрузок ряда товаров из США и ЕС. Комментируя ситуацию «Реальному времени», представители отрасли отметили, что повышение коснулось практически всей группы продуктов (особенно мяса, овощей и алкоголя) и составило в среднем 30—35%. «Задирают цены и местные поставщики, с их стороны — это просто наглая спекуляция», — возмущается ресторатор Нурислам Шарифуллин. В поисках более лояльных партнеров делегация Ассоциации рестораторов РТ отправляется в районы республики — искать новых поставщиков. И первым их примет на этой неделе глава Сабинского района Раис Минниханов.

Импортные продукты подорожали на 30%

Гастрономическая индустрия Казани ищет выхода из ситуации с подорожанием импортной продукции — ее стоимость выросла от 10 до 35%. По словам рестораторов, с конца февраля оптовые поставщики «забросали» их уведомлениями о пересмотре закупочных цен на все виды премиальных продуктов — от итальянской муки, финского масла повышенной жирности до редких морепродуктов и элитного алкоголя. Мука и масло подорожали настолько, что перестали интересовать кондитеров, отмечают они. А те, кто готовит горячие блюда и закуски, сообщили о подорожании мяса, салатных листьев, и, конечно, алкоголя на фоне приостановки отгрузок известных брендов из США и Европы. Впрочем цены в сторону повышения пересмотрели и местные производители. Причем без объяснения причин — посетовали рестораторы:

— Традиционно мы закупаем большой объем мяса, — рассказал «Реальному времени» владелец чайханы P.Love Нурислам Шарифуллин. — Тут цена обычно сильно варьируется от отруба к отрубу. Если раньше мясо для стейка можно было купить за 1 800, то сейчас подскочило до 3 тысяч рублей. Мякоть телятины подорожала до 500 рублей, но это цены на сегодня, а завтра может все поменяться. Особенно сильно у нас «взлетела» стоимость баранины. Она подорожала на 30—35% — до 800 рублей за 1 кг. Мы закупаем его на рынках Казани. Я считаю, что это просто спекуляция. Это абсолютно наглое повышение: без объявления войны люди решили заработать космические прибыли. Их ответ простой — не хочешь, не бери, — возмущается он, подозревая, что такой рост цены может быть обусловлен сговором поставщиков-перекупщиков.

Рестораторы сообщают и о заметном подорожании фреш-овощей и салатных листьев. Салат «Айсберг» поднялся в цене почти на 50% — до 450—500 рублей. «А завод «Белая дача» останавливал поставки листьев «Романо». Сейчас они снова появились в продаже, но вместо прежней цены в 280 рублей стало 400 рублей. Объяснение простое — листья импортные, так как зимой они не выращивают их в «Алабуге», — рассказал Шарифуллин. «Так, на прошлой неделе салаты стоили 1 тысячу рублей, а сейчас — 410 рублей. Это попытка переложить свои риски на плечи покупателей. Но мы понимали, что эта истерика на продукты категории фреш пройдет, и надо неделю или две просто переждать», — рассказал он. Сложности возникли и с поставками других ингредиентов — помидоров и огурцов.

— Да, есть «Майский», но и в структуре его себестоимости немало зарубежных компонентов. Рестораторы с ним не работают, предпочитая ему поставщиков из Узбекистана по сопоставимым ценам. Надеемся на то, что в конце апреля — начале мая появятся ташкентские томаты. Но и у них ценник подрос на 15%, — рассказал ресторатор.

Он надеется, что с наступлением весны цены на продукты категории фреш пойдут на снижение.

Несмотря на повышение цен у поставщиков, казанские рестораторы намерены «держать цены» в своих заведениях до последнего. Фото: Василий Иванов

Лосось в дефиците

Импорт не только подскочил в цене — из ассортимента начинают исчезать отдельные продукты. Так, многие рестораторы заявили о прекращении отгрузки мурманского лосося и семги, которые до сих пор считались одним из наиболее популярных блюд. С перебоями идут поставки морепродуктов, креветок. «Есть и те, кто покупал камчатского краба за 3 тысячи и продавал — по 12 тысяч. А сейчас их ни купить, ни продать», — иронизирует один из рестораторов.

Повышение стоимости затронуло и зерновой кофе. На сегодня его цена поднялась до 2 500—3 000 рублей за килограмм. По словам Шарифуллина, в его ресторане сделали запас: «Как только эта ситуация произошла, мы закупили кофе на 3 месяца вперед. 200 кг кофе загрузили, надеемся, что к тому моменту все успокоится», — оптимистично настроен он. По его словам, почти ни один гость не уходит без кофе, поэтому подорожание стало болезненным.

Сооснователь ресторана греческой кухни «Мама Фета» Роман Бутузов высказал беспокойство по поводу наполнения «барной карты». Как известно, британская Diageo — производитель водки Smirnoff, рома Captain Morgan, ликера Baileys, пива Guinness приостановила поставки своей продукции в Россию. Вслед за этим крупные поставщики алкоголя — «Лудинг» и Simple — сначала остановили отгрузку, а затем возобновили с ростом цены на 15%. По его словам, он ищет альтернативу, но в ассортименте российских производителей пока не видит равноценной замены.

Держим цены на прежнем уровне

Несмотря на повышение цен у поставщиков, казанские рестораторы намерены «держать цены» в своих заведениях до последнего.

— Недавно были в Москве, встречались с коллегами. Они просто решили поднять ценник на 15 — 35%, но у них другой рынок. Я считаю, что, если ты как предприниматель не можешь решить проблему, и просто тупо повышаешь цену, ты хреновый предприниматель. Мы не на рубль не поднимали цены, несмотря на то, что баранина вылетела далеко и надолго. Мы сейчас предпринимаем усилия, чтобы в этот сложный момент, когда люди теряют работу, у них сокращаются доходы, сохранить ценник. Если нет у нас лосося, значит будет форель, — рассуждает Бутузов.

— Для нас самое важное — не повышать цены, иначе мы потеряем клиентов, — согласна с коллегой исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

По ее мнению, надо быстрее найти замену подорожавшим продуктам, «пока есть еще запасы». Она также встревожена ежедневно меняющимися ценами у поставщиков импорта: «Вчера встречались с крупными оптовыми компаниями по всему спектру продуктов, которые закупают кафе, рестораны и бары. Они заинтересованы в том, чтобы не потерять наш рынок».

— Космических взлетов цен на мясо нет, — в то же время заметила глава ассоциации. — Часто читаю комментарии о том, что подорожало в 2—5 раз. Нет, такого нет. Есть повышения от 10 до 30%. Но в ущерб своей рентабельности мы сохраняем цены в заведениях. Гораздо важнее, чтобы были исходные продукты, и здесь прорабатываем вопрос с местными производителями.

Новых поставщиков поищут в Сабах

— Не вижу оснований для перебоев с поставками мяса. В Татарстане большое поголовье КРС. Недавно правительство приняло решение о запрете экспорта продовольствия из страны, пока не будет обеспечен внутренний рынок. Мы проговаривали вопрос о том, чтобы поставщики не отгружали продукты и в другие регионы, пока есть потребность внутри республики. Когда рынок был открыт, то в сторону фермеров поворачивались далеко не все. Фермерская продукция считается органической, экологической, поэтому цены на нее всегда были несколько выше. Для нас важно и лучше поддержать местных производителей, чем закупать привозное мясо. Мы понимаем, насколько тяжело выращивать скотину, производителей плохо кредитуют. Их задача — войти в контакт, чтобы получить постоянный сбыт. Маленькие фермеры, которые до этого были неинтересны, могут войти в дело — у них мы готовы закупать мясо, — сообщила глава ассоциации «Реальному времени».

На следующей неделе казанские рестораторы запланировали поездку в Сабинский район. В муниципалитете налажено производство мяса, молочной продукции, и здесь готовы обсуждать сотрудничество с казанскими представителями общепита и заключать контракты.

— Пока едут только члены правления Ассоциации. Мы должны договориться о снабжении отрасли в целом. Сейчас мы используем 40% местной продукции, в планах довести эти объемы до 70—80%, если найдем новые возможности. Невозможно заменить лишь морепродукты. Но есть рыбхозы, и мы будем договариваться о получении рыбы. Мы изменим технологию приготовления и постараемся сделать достойный продукт, — заключила Галина Шарафутдинова.