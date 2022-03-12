«США выигрывают время для собственного будущего, нанося урон Китаю и России»

Китаевед Николай Вавилов — о вероятности ядерной войны в Азии

Китай выступил решительно против любых сепаратистских действий, направленных на так называемую независимость Тайваня. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, подчеркнув, что в Поднебесной «твердо привержены принципу «одного Китая» и консенсусу 1992 года». Китаевед-публицист, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов на своем YouTub-канале рассуждает о том, приведет ли операция на Тайване к ядерной войне. «Реальное время» предлагает ознакомиться с печатной версией выступления писателя.

«Этот конфликт приведет к изменению ситуации во всем мире»

Одним из таких актуальных вопросов являются масштаб возможного конфликта между США и Китаем за остров Тайвань и возможно ли применение ядерного оружия в этом конфликте, потому что мы понимаем, что этот конфликт и победа одной или другой стороны приведет к изменению политической ситуации, экономической ситуации во всем мире. И он во много раз будет превышать по масштабам для мировой политики, я бы даже сказал, для истории, конфликт, который происходит на Украине.

Что касается ядерного конфликта на Тайване, возможен ли он: во-первых, нужно понять, что все действия НОАК (Народно-освободительная армия Китая), которые предшествовали в 2021 году нынешней ситуации, были направлены на предотвращение прямого участия Соединенных Штатов и в первую очередь подводного флота Соединенных Штатов и других средств доставки ядерного оружия к берегам Китая. То есть Китай эту угрозу осознавал, и Китай эту угрозу на уровне профилактическом купировал. Второй момент, который нужно понимать, это то, что время начала этой операции, когда она начнется, с большой вероятностью это может произойти, сами вооруженные силы Соединенных Штатов на территории Тайваня использоваться не будут. Они могли бы быть использованы до 1679 года, тогда действительно существовал договор о взаимной обороне между Тайванем, а точнее Китайской Республикой и Соединенными Штатами, но после того, как Китайская Народная Республика заняла место Тайваня в ООН и Совете Безопасности, США признали Китай законным представителем Китая в системе международных отношений, этот акт об обороне был денонсирован. То есть нет законодательного закрепления обязательного участия американских войск, в том числе и о взаимной обороне, и ударах ядерных согласно этому договору.

Между Китаем и США существует так называемый Taiwan Relations act — это акт об отношениях с Тайванем, согласно ему США может поставлять Тайваню оружие, помогать информационно, организационно, но не участвовать войсками, то есть вероятность участия американских войск в Тайваньской операции крайне мала. И я думаю, что украинские события подтверждают этот тезис. И этот тезис очень важен для китайской армии, потому что, если бы там было прямое столкновение с американцами, то это бы действительно была бы невозможная операция, американцы это понимают. Другой важный момент по поводу использования ядерного оружия. Китай, кстати, готов к использованию ядерного оружия, в отличие от Соединенных Штатов наращивает свой ядерный арсенал, это очень заботит Соединенные Штаты, но аргументом того, что Соединенные Штаты не будут использовать ядерное оружие, является звонок бывшего начальника армии США Милли (Марк Элекзандер Милли) Ли Цзочэну — главе генерального штаба НОАК, когда было обострение Китайско-американских отношений в конце 20-го года, и Милли боялся, что США могут спровоцировать Китай на ядерный удар, когда еще была администрация Трампа. И Милли сам, по сути дела, совершил акт государственной измены, не боялся этого, сам позвонил Ли Цзочэну по горячей связи и заявил, что США не будут применять ядерное оружие. То есть у США нет решимости военно-политического руководства, нет решимости применения ядерного оружия для отстаивания своей гегемонии в мире, к сожалению или к счастью, неизвестно.

Марк Элекзандер Милли — в центре. Фото: wikipedia.org

Но тем не менее такой звонок был зафиксирован, Милли об этом открыто говорил уже после того, как Трамп ушел от власти, то есть Трамп реально был готов на эти действия в ноябре — декабре 2020 года. А, соответственно, армия США не поддержала своего верховного главнокомандующего и позвонила своим китайским партнерам, чтобы те не наносили ядерного удара. Судя по всему, китайцы такой решимости полны, мы об этом еще поговорим. То есть в данном случае не то чтобы ядерные удары невозможны, но и даже применение регулярных сил Соединенных Штатов в Тайваньской операции, непосредственно на территории Тайваня, в акватории, это возможно, ВМС, будет действовать морская пехота, но на самой территории вряд ли.

«США выигрывает время для собственного будущего, нанося урон Китаю и России»

Что из этого следует: что, как и в случае с ситуацией на Украине, цель Соединенных Штатов это не защита данной территории, не защита, соответственно, и сохранение власти, действующей на этой территории, а нанесение максимального урона Китаю или России, если мы говорим случае с Украиной. И в живой силе, и в экономической, информационный и прочий урон. Урон такой сильно дает много времени, то есть США выигрывает время для собственного будущего, нанося урон Китаю и России, соответственно, плюс создает базу для партизанской войны на будущие годы, что уже было в 1945 году заложено немцами, и потом было подхвачено ЦРУ, как мы видим, на освободительном движении на Украине. Здесь будет то же самое создаваться, чтобы через 30—50 лет жертвы этих операций или их родственники создали базу для политического или партизанского военного некого движения по освобождению. То есть вот здесь максимизация жертв, увеличение максимальное жертв, потерь, информационного шума — это главная цель, а вовсе не оборона этих территорий.

Таким образом, задача США это затягивание военной операции Китая на территории Тайваня. Как это можно сделать? Во-первых, это не дать заблокировать Тайвань с моря и с воздуха, то есть часть побережья Тайваня, речь идет о восточном побережье, оно менее развито, там проживает около 10% населения Тайваня, большая часть проживает на побережье, которое развернуто к Китаю, соответственно, там проживает 90% населения. Эта часть не должна быть заблокирована, к этому призваны действия японского потенциального флота и, соответственно, американского флота, ну а часть японского флота будет работать по снабжению северной части Тайваня где находится столица — город Тайбэй, и прилегающие районы, где живет порядка 30% населения Тайваня. Соответственно, снабжение войск, тех, которые согласятся на сопротивление, снабжение партизанских сил, ну или эвакуация в конечном счете. То есть вот к чему стремятся американцы и японцы — не дать полностью окружить Тайвань, заблокировать его с моря, это их цель. Ну а цель Китая — заблокировать действия американского и японского флотов через полувоенное образование, о которых я в нескольких первых своих роликах зимой 2021 года сообщал — это такие у нас были зеленые человечки, синие человечки, огромный полувоенный рыболовецкий флот, который будет на момент операции частично состоять из военнослужащих китайской вооруженной полиции — это аналог российской гвардии, внутренние войска, они будут действовать по блокировке флота и обеспечении операции, возможно, основных сил.

Сейчас в связи с событиями на Украине тактика и даже частично стратегия китайских войск меняется в отношении Тайваня. Вероятность того, что это будет не просто перехват политической инициативы и введение войск, а полномасштабная операция растет с каждым днем. То есть это реально будет военная операция. Китайцы внимательно изучают опыт вооруженных сил России, тайваньцы в свою очередь изучают, соответственно, опыт сопротивления частей ВСУ и так далее. Меняется стратегия на более, скажем так, травоядную стратегию в отношении Тайваня. Специфика Тайваня состоит в том, что эта территория не очень превышающая Крым или Донецкую народную республику. То есть это 35 тысяч квадратных км, ну полтора Крыма, то есть не такое большое территориальное образование. С другой стороны это очень населенное территориальное образование, его население в принципе сопоставимо с населением всей Украины, то есть очевидно, что здесь потребуется дополнительная решимость, ведение боевых действий, потому что потери мирного населения будут кратно больше, а, может, на порядок больше при применении оружия, чем на Украине.

Специфика Тайваня состоит в том, что эта территория не очень превышающая Крым или Донецкую народную республику. Фото: wikipedia.org

Плюс спецификой Тайваня, я думаю это очевидно, но стоит сказать, что это остров — эвакуироваться практически невозможно. И, конечно, в связи с этими двумя факторами: плотность населения, невозможность эвакуации будет строиться в том числе и политическая стратегия Китая и гуманитарная последующая стратегия в отношении создавшегося положения, но что будет происходить на Тайване, это будет куда более драматичнее, чем то, что сейчас происходит на Украине. И удар по международному авторитету, по внешней политике Китая будет очень серьезным. Но как недавно заявил новый, уже не новый, уже год у должности находится, начальник ЦРУ, бывший директор Фонда Карнеги, Бёрнс: «Решимость Си Цзиньпина не надо недооценивать». Мы сейчас тоже об этом поговорим.

Очень важный момент по блокированию Тайваня, военной операции для того, чтобы полностью блокаду обеспечить, чтобы сломить сопротивление тайваньской армии или армии Республики Китай — это не последнюю роль играют Филиппины. Нынешняя власть на Филиппинах представлена президентом Дутерте — это человек, которого поддержали силовики, представитель своеобразной суверенной группы такой же, какую в Китае представляет Си Цзиньпин. И он на самом деле более лоялен к Китаю, к его политике, чем другие филиппинские политики. Он разрешил Китаю активно очень действовать экономически на территории Филиппин, у Китая появилось очень много проектов, более того, он одергивает своих министров, в том числе иностранных, которые высказывают очень антикитайскую позицию. То есть при Дутерте Китай мог, скажем так, быть более менее спокоен, что филиппинские вооруженные силы и Филиппины не окажут активной поддержки вооруженным силам США и не будут принимать участия в этой военной операции. Сами американцы не готовы нести жертвы и вмешиваться в это, естественно им нужны какие-то прокси, типа Филиппин. Филиппины — военный союзник США, на Филиппинах действуют базы США, и Дутерте в принципе обеспечивал нейтралитет Филиппин, хотя в одном из роликов я говорил о том, что китайцы уже испытывали тактику своих «синих» человечков, синей армии, на Филиппинах — блокирование определенных участков акватории. И это осталось без официальной реакции Филиппин, хотя филиппинские ВВС совершали залет на эту территорию, ну и все.

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Что происходит на Филиппинах: 9 мая этого года, совсем скоро, будут президентские выборы и, судя по всему, президентские выборы выиграет альтернативная Дутерте фигура. Я ее считаю проамериканской — это боксер Мэнни Пакьяо. Боксеров, видимо, любят: разных единоборцев американцы мэрами назначают, сенаторами и так далее. Видимо, с ними легче вести переговоры. Так вот, этот человек, наши политологи и востоковеды считают, что это какая-то хитрая комбинация Дутерте, что, дескать, вот он не может по конституции занимать новый срок, он пытается сейчас себе сделать фигуру какого-то вице-председателя. Я с ними не согласен, я считаю, что американский кандидат из другой фракции, демократической партии Филиппин, Дутерте хочет быть вице-президентом и, посмотрим, сможет ли он быть вице-президентом, сможет ли он блокировать какие-то решения или выступать хотя бы голосом альтернативы на Филиппинах, это очень важно для Китая. Вероятность того, что проамериканский кандидат придет к власти на Филиппинах и усилит поддержку США 9 мая, а если влияние Соединенных Штатов на этого боксера велико, то, возможно, и филиппинская армия примет активное участие в блокировании действий китайской армии и полувоенных формирований в проливе между Тайванем и Филиппинами. Это тоже очень важный пролив. Это, скорее всего, единственная способность китайской армии закрыть полностью Тайвань, полностью его заблокировать, 9 мая это произойдет. До 9 мая Дутерте не даст вмешаться филиппинской армии, скорее всего, в активную фазу боевых действий.

Еще один аргумент к тому, что операцию нужно проводить до мая, до апреля, а вообще, лучше сейчас — так складывается ситуация на Филиппинах, идет очень активная война между американцами и японцами, с одной стороны и китайцами. Этому мы время от времени посвящаем посты в телеграмм-канале.

До 9 мая Дутерте не даст вмешаться филиппинской армии, скорее всего, в активную фазу боевых действий. Фото: kremlin.ru

«Здесь ситуация будет отличаться от украинской»

Что касается уже упомянутого западного побережья Тайваня: оно тоже является определенным, скажем так, единственной возможностью центральной власти нынешней демократической прогрессивной партии Китая сохранить контроль над островом и которая может связать Тайбэй с Гаосюном — это крупнейший порт на юге Тайваня. Через восточное побережье проходит железнодорожная автотрасса, но в основном это железнодорожное сообщение. Грузы могут поставляться и снабжать, например, оборону Тайбэя. Но если вы читаете телеграмм-канал и читаете его уже очень давно, вы уже обратили внимание на сообщение о крушении поезда, которое произошло в районе Хуалянь.

Соответственно крушение поезда произошло из-за того, что строительная техника, кажется каток, съехала перед тоннелем и заблокировала движение поезда. Произошла крупнейшая за последние 40 лет железнодорожная катастрофа на Тайване. Для всех, кто понимает, о чем я говорю, речь идет о хрупкости военного снабжения на Тайване перед специальными операциями китайской армии. Нет сомнения, что на Тайване и, собственно, тайваньское население часть национальной партии Гоминьдан, которая сейчас оппозиционная, но она прокитайская, она выступает за объединение с Китаем, по типу Гонконга, и китайские граждане на территории Тайваня, их очень много и часть из них готова к таким операциям. То есть снабжение будет прервано, скорее всего, по этой железнодорожной ветке и Тайвань очень быстро рассыплется, как и сейчас Украина, на самом деле, конгломерат защищающихся автономных городов. Но это, опять же, остров, остров, у которого не хватает воды, еды и так далее и в данном случае, конечно, здесь ситуация будет отличаться от украинской. И, конечно, все зависит от готовности тайваньцев защищать эту территорию и терять свои жизни. Но опросы, конечно, показывают, что большинство тайваньцев не готовы воевать, ситуация кардинально отличается от того, что происходит на Украине.

Большинство тайваньцев не готовы воевать, ситуация кардинально отличается от того, что происходит на Украине, но будем говорить о плотности населения Тайваня — это плотность, которая примерно в десять или в двадцать раз больше, чем плотность населения на Украине, то есть жертвуют очень многим. Возникает вопрос, почему МИД КНР вот так яростно не хочет сравнивать ситуацию на Украине и на Тайване? Но ответ очень простой, потому что МИД КНР считает и всем заявляет о суверенитет КНР на Тайване. То есть если Украина это независимое государство, оформленное после распада Советского Союза, то с точки зрения КНР, Тайвань это территория, на которую распространяется суверенитет Китайской Народной Республики. Все мы должны понимать, что никакого суверенитета реального над Тайванем у современной Китайской Народной Республики нет.

Тайвань был частью Китайской империи государства Цин, по Симоносекскому договору 1895 года Тайвань был частью Японии, он являлся частью Японии на протяжении 50 лет, до 1945 года, а по Сан-Францисскому договору, который не подписала Россия, Советский Союз и Китай (КНР), согласно этому договору Тайвань просто отторгается от территорий Японской империи, то есть это территория без вегатического статуса. Не существующая с точки зрения международного права юрисдикция. Ну и логично, что задача США сейчас (демократической партии) придать ей существующий статус после образования Тайваньской Республики. Сейчас она называется Китайская Республика, и это государство признают пятнадцать государств в мире, самое мощное из которых Ватикан. И у него там тоже есть свои определенные интересы. Соответственно суверенитета над Тайванем Китая нет, тут суверенитет может только появиться, если, например, крупные государства, России признают это суверенитетом. Это вопрос очень ближайшего будущего, моя позиция вам известна просто так это делать не надо, это надо делать в рамках укрепляющей силы, интеграции России и Китая. Подтвердить признание о суверенитете России над новыми территориями, такими как Крым.

Подписание Симоносекского договора. Фото: wikipedia.org

После этого безапелляционно признавать суверенитет Китая над островом Тайванем... Сейчас этого суверенитета нет, потому что Китайская Народная Республика не является правопреемником государства Цин. Возможно этот суверенитет частично можно будет организовать через договоренности между Китайской республикой во главе с партией Гоминьдан над партией Китая. Соответственно через такое совместное признание, и когда глава Гоминьдана, например, который может появиться во главе Тайваньской Китайской Республики объявит, что происходит объединение государств. Соответственно суверенитет автоматически является суверенитетом распространения Китайской Народной Республики над Тайванем. Но это опять же один из вариантов, пока суверенитета у Китая над Тайванем нет.

Что касается часто обсуждаемых вопросов по поводу того, что Китай не начнет операцию в Тайване. Съезд, который продлевает полномочия Си Цзиньпина как генерального секретаря компартии Китая, ну и с последующим заходом на продление полномочия в качестве главы государства, председателя КНР в 1923 году. С одной стороны говорят, что операция очень рискованная, Си Цзиньпин может потерять власть, можно потерять власть и без операции , скорее всего ее потеряет, потому что объем кризиса в Китае сейчас разворачивается беспрецедентный, за последние 20—30 лет. То есть здесь вопрос рисков и их объемов, но никто не обсуждает, что после начала операции на Тайване Байден, который не предпринял ничего на Украине, теперь на Тайване тоже может потерять власть.

«Россия окажется на границах государств НАТО»

Республиканцы могут организовать ему например импичмент по этому вопросу, и тогда Китай и Соединенные Штаты окажутся в равных положениях, и опять же силы сравняются это сильно очень уменьшит позицию проамериканской комсомольской оппозиции в Китае, потеря Байденом власти, уход демократической партии США от власти, у Си Цзиньпина повысятся шансы сохранить свой пост. Тем не менее часто обсуждается, дискутируется вопрос о рисках китайских, но никто не дискутирует о приобретениях китайских после Тайваня. Также как на Украине речь идет вовсе не об определенной ситуации борьбы между украинцами и русскими, а речь идет о власти США в Европе, потому что США ничего не сможет сделать. И их сателлиты в рамках НАТО ничего не могут сделать с Китаем, с Россией. На Украине, соответственно, власть в России беспрецедентно вырастет, то есть Россия станет той сухопутной державой, которая смогла сломить сопротивление вооруженной мотивированной двухсоттысячной группировки в рамках городских боев. Это будет для всех понимающих сторон обозначать максимальный рост геополитического влияния России.

Соответственно Россия окажется на границах государств НАТО, это полностью меняет ситуацию, одно дело кричать из Чехии или Австрии и вводить санкции против России, другое дело, когда вы кричите, а ваши крики слышат вооруженные силы через 10 километров границ. Это кардинально меняет ситуацию баланса сил Европы, скорее всего приведет к нейтральному статусу Европы.

Многие говорят о том, что Франция готова снова покинуть НАТО в политическом смысле, то есть НАТО грозит развал в случае победы России. То же самое в ее политическом плане грозит США в случае победы Китая на Тайване. Соответственно все союзники Японии: Южная Корея, в первую очередь Южная Корея, поймут, что США не готово, значит, руководить порядком в Восточной Азии.

После начала операции на Тайване Байден , который не предпринял ничего на Украине, теперь на Тайване тоже может потерять власть. Фото: nara.getarchive.net

Начнется рассыпание политики с рассыпания гегемонии США в Восточной Азии и приход гегемонии Китая. То есть речь идет именно об этом, поэтому здесь не только риски высоки, но и выигрыш тоже крайне высок для Китая, а мы об этом и в книге «Китайская власть», и здесь я очень много говорил, что Китай — это такая экономика, которая не может существовать без внешних связей сейчас. Это не та автаркия, которая была при династии Цин и им нужны и нефть, и рынки сбыта и т. д., то есть экономическая, политическая и социально-политическая стабильность Китая зависит от возможности Китая быть гегемоном как минимум в Восточной Азии. То есть для него выбор предопределен: либо развал, либо гегемония в Восточной Азии.

Вот так и складывается сейчас ситуация, скорее всего Китай выберет второе, хотя многие проамериканские силы в Китае готовы на оранжевую революцию. Очень важный момент, который мы упускаем в анализе военно-политической группировки Си Цзиньпина и вообще китайцев, политиков китайцев, которые сейчас находятся у власти: если сейчас у власти в России находятся пятидесятники-шестидесятники, в которых доминирует сознание «лишь бы не было войны», все, что они видели в США и в Советском Союзе в 50—60 годы — мирный рост, потом движение детей цветов хиппи, сексуальную революцию, время комфорта, бесконечного роста, свободы и т. д., в Советском Союзе в том числе, что они помнят это почти бессознательно в 8-9-летнем возрасте, карибский кризис, уроки гражданской обороны в школе и т. д. А вот что помнят достаточно сознательные люди в достаточно мирное время — их детство, юность они закладывались в ситуации мира и отсутствия гражданских войн. А что такое китайские пятидесятники и китайские шестидесятники Си Цзиньпин или его оппоненты из комсомольской группы: это люди, которые пережили голод, тотальный голод при Мао Цзедуне в 60-е годы, потом они пережили Гражданскую войну, зверства проходили прямо на территории, у них на глазах, а потом они видели войны, которые вел Китай, низко китайский конфликт, другие, собственно корейскую войну, жертвы и жили под угрозой ядерной бомбардировки, в том числе в начале США, потом Советского Союза, потому что первые ядерные бомбы, они были сброшены не в Европе, а в Японии — Хиросима и Нагасаки. И это был сигнал китайцам в первую очередь.

Си Цзиньпин именно тот человек, отца которого объявили врагом народа, это сделал Мао Цзедун, его военно-политическая группа . Он находился под угрозой. Во-первых он пережил травлю под угрозой смерти, физической расправы. Он находился в таком состоянии, все это наблюдал своими глазами. То есть китайские политики — это люди, в крови которых, в жилах которых есть ощущение того, что война это нормально.

Гражданская война — это нормально, ядерная бомбардировка — это нормально. Это вот китайские пятидесятники-шестидесятники, чего уже нельзя сказать о семидесятниках, но тем не менее. То есть это люди, детство и молодость которых прошла в угрозе и в реальной ситуации гражданской войны и ядерной бомбардировки. Это люди, которые готовы к тому, чтобы эта ситуация вновь повторилась, это было в их молодости, а то что появилось в 80—90-х и даже нулевых годах они воспринимают это как игрушки, дорогие иномарки, открытый Гонконг, путешествия. Это не более чем дополнительная надстройка над фундаментом их личности. Они готовы вернуться к этому состоянию, это очень важно учитывать, и особенно учитывать непосредственно самого Си Цзиньпина и его оппонентов, которые к гражданской войне готовы: и развязать ее они готовы, и новую оранжевую революцию. Для них это нормально.

Китайские политики — это люди, в крови которых есть ощущение того, что война это нормально. Фото: kremlin.ru

Очень важно сейчас распространять объективную информацию о возможных событиях, особенно учитывая, что Китай играет роль информационного оружия. Запад по большому счету ничего не может сделать России, кроме того, как декларировать санкции, от которых они потом отказываются. Все, что может Запад — это начать информационную войну и в этой информационной войне должен быть доступ к объективной информации.



Подготовили Татьяна Жиляева, Венера Алиева