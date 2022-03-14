День в истории: казанец изобрел видеомагнитофон, переизбрание Путина и защита рек

Чем примечательна дата 14 марта

Фото: пресс-служба КФУ

Сегодня, 14 марта, Международный день рек и День Содружества наций. В разные годы и столетия в этот день утвердили герб Санкт-Петербурга, американец Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна, немецкий врач Франц Галль представил исследование нервной системы и мозга, в США узаконили «золотой стандарт», казанский изобретатель Александр Понятов продемонстрировал миру первый видеомагнитофон, Владимира Путина переизбрали на должность президента России. Родились австрийский композитор Иоганн Штраус (отец), немецкий физик Альберт Эйнштейн, советский спортсмен-боксер Николай Королев, российский журналист, писатель, путешественник Василий Песков. Умерли: немецкий философ Карл Маркс, американский бизнесмен, основатель камеры Kodak Джордж Истмен, советский поэт-песенник Игорь Шаферан, российский писатель, публицист Валентин Распутин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Создатель видеомагнитофона и день Татарстана в Москве



14 марта 1956 года казанский инженер Александр Понятов продемонстрировал миру первый видеомагнитофон. Прибор был катушечным и предназначался исключительно для профессионального использования в телестудиях. Покупать его домой тогда никому не приходило в голову — стоимость, да и габариты не позволяли. Александр Михайлович Понятов родился 25 марта 1892 года в селе Русская Айша Казанского уезда Казанской губернии (ныне — деревня Русско-Татарская Айша Высокогорского района Татарстана). Окончил Казанское реальное училище, поступил на физико-математический факультет Казанского университета, но вскоре перевелся в Московское императорское техническое училище, где увлекся авиацией. Позднее учился в Казанском военном училище, получил звание подпоручика артиллерии, но сдал экзамены в летной школе и ушел в авиацию. В 1917 году Понятов стал морским летчиком, служил в воздушной дивизии Балтийского флота, где впервые проявил талант изобретателя. Создал вооружение для больших гидросамолетов, которые использовали как бомбардировщики. Во время Гражданской войны эмигрировал в Китай, а потом в США. Здесь в 40-е годы основал компанию AMPEX и разрабатывал видеомагнитофоны. AMPEX более 50 лет была мировым лидером по производству профессиональной аудио- и видеоаппаратуры.

14 марта 2002 года на V национальной ярмарке «Книги России» в Москве объявили «Днем Татарстана». Традиционная выставка «Книги России» проходит дважды в год, и именно в 2002-м ввели два нововведения. Первое — у нее появился «центральный экспонент» — Республика Татарстан. На ней представили экспозицию по истории книгопечатания в Татарии, а также провели презентацию печатных изданий «Золотые страницы купечества, промышленников и предпринимателей Татарстана» и «Книга памяти республики Татарстан». Второе нововведение книжного форума — в рамках ярмарки прошел фестиваль детской книги.

Фото: Роман Хасаев

14 марта 2015 года в Татарстане объявили траур по 17 погибшим при пожаре в казанском торговом центре «Адмирал». Крупная трагедия, которая унесла жизни двух десятков человек, произошла тремя днями ранее (11 марта). Огонь быстро распространился на площади в 4 тысячи квадратных метров. Здание «Адмирала» выгорело практически полностью. Пожар начался в помещении кафе около полудня. Два часа спустя обвалился один из входов, под завалами оказались люди. К тушению пожара были привлечены почти 200 человек, пожарный поезд и три вертолета МЧС. К сожалению, 19 человек погибли, еще 61 человек получил ранения, 618 — потеряли свое имущество в огне. Материальный ущерб физлицам составил более 1,5 млрд рублей, юрлицам — 2,9 млн рублей. Потерпевшими были предъявлены требования о возмещении морального вреда на 11,3 млрд рублей. Кировский районный суд Казани в мае 2019 года назначил 12 обвиняемым в пожаре в ТЦ «Адмирал» сроки от 4,5 до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. 11 февраля этого года в Самаре Шестой кассационный суд смягчил приговор некоторым осужденным.

Шуховская башня, выборы Путина и вывод войск из Сирии

14 марта 1920 года в Москве на Шаболовке начали строить Шуховскую башню. Ходынская радиостанция на тот момент была в непригодном состоянии, в любой момент могла прекратить свою работу и лишить всю столицу радиосвязи. Первоначально новая телерадиостанция должна была иметь высоту в 350 метров (выше Эйфелевой на 15 метров), но из-за нехватки ресурсов и Гражданской войны ее спроектировали более, чем в половине ниже — 148,5 метра. Сегодня телебашня известна, как памятник архитектуры советского рационализма. Находится на улице Шухова рядом с телецентром на Шаболовке.

Фото kremlin.ru

14 марта 2004 года Владимира Путина переизбрали президентом на второй срок. На выборах кроме него было зарегистрировано еще 6 кандидатов: Сергей Глазьев, Олег Малышкин, Сергей Миронов, Иван Рыбкин, Ирина Хакамада и Николай Харитонов. Уже в первом туре Владимир Путин набрал большое количество голосов — 71,31 процента от общего числа избирателей, а в заключительном туре за него проголосовали от 63 до 90 процентов избирателей.

14 марта 2016 года президент Владимир Путин приказал начать вывод воинской группировки России из Сирии — это была так называемая «первая победа в Сирии». Но активная фаза операции продолжилась. Вооруженные силы России участвовали в боевых действиях против террористических формирований на стороне правительственных войск в ходе гражданской войны в Сирии с 30 сентября 2015 года. Россия трижды объявляла о сворачивании военной операции и своего контингента, но позднее еще продолжала участвовать в боевых действиях. К концу 2017 года большая часть территории Сирии перешла под контроль правительства.

Фото wikipedia.org

Машина для очистки хлопка, исследование нервной системы и защита рек

14 марта 1794 года американский изобретатель и промышленник Эли Уитни получил патент на изобретенную им машину для быстрого и качественного отделения хлопкового волокна от примесей. До появления машинки хлопок очищали руками, это было трудоемко, а значит дорого. Изобретение Эли Уитни значительно увеличило производительность труда и вдохнуло новую жизнь в плантации Юга США.

14 марта 1808 года немецкий врач Франц Иосиф Галль представил Институту Франции свою книгу «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности». Многие ученые были заинтересованы работой немецкого врача, но были и те, кто, скептически относился к трудам доктора. Анатом Галь занимался исследованиями нервной деятельности человека. Он составил карту мозга и выяснил, что лобная доля отвечает за интеллект, а также придумал теорию о том, что все психические способности человека можно разбить на 2 класса: познавательные и аффективные.

Фото wikipedia.org

14 марта 1900 года в США вслед за Европой, Японией и Россией узаконили «золотой стандарт» — денежную систему, в которой основной единицей расчетов является некоторое количество золота. В Южной Африке и Клондайке увеличилась добыча золота, что подтолкнуло Америку к принятию такого решения. Однако «серебряные демократы», сторонники чеканки более дешевой монеты, выступали против такого шага.



14 марта во всем мире отмечают Международный день рек, ранее его называли Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба прошла Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды и Жизни ежегодно 14 марта». Девизом Дня стали слова: «За реки, воду и жизнь!». Конференция поставила важную задачу: выработать демократические методы управления бассейнами рек, поскольку за последние полвека до 60 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места из-за строительства плотин, и почти полмиллиона квадратных километров плодородных земель и лесов были затоплены.