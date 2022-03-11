Хронология военной спецоперации: самое важное за 16 дней

Как все начиналось 24 февраля и чего Россия смогла добиться к концу шестнадцатого дня

Фото: скриншот видео vk.com/mil

День 16-й: Meta и призывы к насилию, Россия привлечет добровольцев к спецоперации

По данным Министерства обороны России на 11 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 3 346 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 1 067 танков и других боевых бронированных машин, 862 единицы специальной военной автомобильной техники, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 121 беспилотный летательный аппарат и 114 реактивных систем залпового огня. Также уничтожено четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Американская компания Meta разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со специальной операцией РФ на Украине. «Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», — сообщил представитель Meta Энди Стоун. При этом призывы к насилию против гражданских лиц России останутся под запретом. Позже в Meta разъяснили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, чтобы позволить местным пользователям «высказывать гнев» в адрес российских войск. При этом платформы не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян.

Фото: pixabay.com

Ответ России на действия Meta последовал незамедлительно — Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Кроме того, надзорное ведомство направило в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, которым владеет Meta. Ведомство сообщило, что сделает это — Instagram в России заблокируют 14 марта, пользователям дают 48 часов, чтобы перенести свои фото и видео в другие соцсети. Отреагировал и Следственный комитет России — главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании. В СКР сообщили, что в действиях Meta содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьей 280 и статьей 205.1 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что поступает огромное количество заявок от добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в ДНР и ЛНР, «чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении». Наибольшее количество таких заявок — более 16 тысяч — пришло из стран Ближнего Востока. Шойгу заявил президенту России, что считает «правильным положительно отреагировать на запросы». Глава государства поддержал его идею, напомнив, что никто не скрывает направления западных наемников на Украину: «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

Фото: kremlin.ru

После этого в Кремле уточнили, что российских добровольцев не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине. Речь в разговоре Путина и Шойгу шла исключительно о «выходцах с Ближнего Востока», указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он сообщил, что поручение главы государства, подготовить в ближайшее время доклад об усилении западных рубежей РФ, не связано с закрытием границы.

Группировке войск Донецкой народной республики удалось освободить город Волноваху, сообщили в Минобороны РФ. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал это маленькой победой, «которая приведет к установлению контроля над Мариуполем». Также в Минобороны РФ сообщили, что высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Из строя выведены военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Минобороны РФ сообщили, что киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, несогласных расстреливают. Кроме того, они «циничны по отношению к своему собственному народу», по-прежнему не согласовывают ни одного гуманитарного коридора в Россию, заявляют, что желающих эвакуироваться в РФ нет. Хотя по данным ведомства, более 23 тысяч человек изъявили желание уехать в Россию. Также в ведомстве рассказали, что для сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевики батальонов территориальной обороны взорвали один из корпусов физико-технического института, а в подвале школы искусств они прячут тела мирных жителей, убитых в ходе карательной операции против лиц, которые не поддержали киевский режим.



Американские хакеры захватывают компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, а также на Украину и Белоруссию. Как сообщил китайский госцентр реагирования на ЧС в интернете, многочисленные хакерские атаки из-за границы фиксируют с начала февраля. В 87% случаев целью атак была именно Россия.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Вместе с этим платформа приостановила все способы монетизации на своей платформе в России и удаляет контент о специальной военной операции России на Украине.

Важнейшие события остальных 15 дней специальной военной операции России на Украине в хронологическом порядке читайте в материале «Реального времени». За всей актуальной информацией о событиях следите в специальном сюжете интернет-газеты.