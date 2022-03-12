Опрос предпринимателей: как вести бизнес на фоне ухода иностранных компаний с рынка?

Обстановка очень неоднозначная, серьезные изменения в стратегии компании делать опасно, пока живем планированием на 1-2 месяца. В связи со всеми санкциями дорожает все, от продуктов питания до хозтоваров. Поэтому надо каждую неделю мониторить и вводить корректировки.

Касательно ухода больших игроков. Тут все же две стороны медали.

1. Из плюсов: высвобождается 20-25% рынка, так как мы работаем в этом же сегменте с средним чеком 350, думаю, мы увидим хороший прирост гостей и у нас. Думаю, на 20-30% увеличатся наши продажи. И в целом на рынке труда также мы наблюдаем появление свободных хороших специалистов, можно укрепить команду. Еще это хорошая возможность познакомить новых гостей с нашей уникальной концепцией современной татарской кухни и теплым сервисом.

2. Из минусов: все мы в одной лодке, все эти санкции и ограничения в целом сказываются на экономике страны. Вы же знаете, какое большое количество людей работают в этих ресторанах и около, я говорю про фабрики, поставщиков и т.д. Там тоже будет большой спад и выброс безработицы. В конечном счете это скажется и на нас. Поэтому важно восстанавливать экономику.

По последним данным, «Мак» закрывается на 3 месяца, мы постараемся выйти из тени гигантов и как можно большей аудитории рассказать про «Кыстыбый», я думаю, они влюбятся. Но как бы это странно ни звучало… нам надо, чтобы все вернулись на свои места и работали дальше. Так выгоднее общей экономике.