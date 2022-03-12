Опрос предпринимателей: как вести бизнес на фоне ухода иностранных компаний с рынка?
С начала марта о своем уходе с российского рынка заявили десятки мировых брендов продовольственных товаров, одежды, обуви, предметов интерьера, другой продукции. Закрываются крупные ретейлеры, такие как IKEA и OBI, сворачивают деятельность службы доставки грузов и корреспонденции. О приостановке работы заявил мегабренд ресторанного бизнеса — McDonald’s. В этой связи мы попросили представителей российских компаний рассказать, как уход иностранных концернов сказался на их бизнесе и что они планируют предпринять в сложившейся ситуации.
В этой связи мы попросили представителей российских компаний рассказать в рубрике «Бизнес-задачник», как они планируют действовать в условиях западных санкций против России.
Вопросы спикерам:
- Можете ли вы назвать происходящее шансом для вашей компании занять лидерство на рынке?
- На сколько процентов, по вашему мнению, уход западных конкурентов может увеличить вашу прибыль?
- Какие плюсы и минусы вы можете отметить в сложившемся положении?
-
-
Азат Назмутдинов основатель сети ресторанов быстрого обслуживания «Кыстыбый» (KSTB tatar-food)
-
Обстановка очень неоднозначная, серьезные изменения в стратегии компании делать опасно, пока живем планированием на 1-2 месяца. В связи со всеми санкциями дорожает все, от продуктов питания до хозтоваров. Поэтому надо каждую неделю мониторить и вводить корректировки.
Касательно ухода больших игроков. Тут все же две стороны медали.
1. Из плюсов: высвобождается 20-25% рынка, так как мы работаем в этом же сегменте с средним чеком 350, думаю, мы увидим хороший прирост гостей и у нас. Думаю, на 20-30% увеличатся наши продажи. И в целом на рынке труда также мы наблюдаем появление свободных хороших специалистов, можно укрепить команду. Еще это хорошая возможность познакомить новых гостей с нашей уникальной концепцией современной татарской кухни и теплым сервисом.
2. Из минусов: все мы в одной лодке, все эти санкции и ограничения в целом сказываются на экономике страны. Вы же знаете, какое большое количество людей работают в этих ресторанах и около, я говорю про фабрики, поставщиков и т.д. Там тоже будет большой спад и выброс безработицы. В конечном счете это скажется и на нас. Поэтому важно восстанавливать экономику.
По последним данным, «Мак» закрывается на 3 месяца, мы постараемся выйти из тени гигантов и как можно большей аудитории рассказать про «Кыстыбый», я думаю, они влюбятся. Но как бы это странно ни звучало… нам надо, чтобы все вернулись на свои места и работали дальше. Так выгоднее общей экономике.
-
-
-
Ефим Климов генеральный директор группы компаний «Эттон»
-
Компании и организации столкнулись с некорректной работой или полным отключением зарубежного программного обеспечения. Работу в нашей стране уже приостановили крупнейшие зарубежные вендоры SAP, Oracle; список ежедневно расширяется. Это открывает новые перспективы для российских ИТ-компаний, которые производят программное, аппаратное и системное ПО.
Большой спрос наблюдается на отечественные системы, которые автоматизируют профессиональную деятельность административных направлений, таких как взаимодействие с клиентами (CRM), бюджетирование и казначейство, снабжение и логистика. При этом у крупных компаний возникает потребность в российских аналогах зарубежных систем для решения специфических отраслевых задач, например нефтегазодобычи.
Возможно, разработчикам придется кастомизировать решение под конкретные корпоративные требования, но это решаемая задача. Важнее то, что отечественная система будет работать вне зависимости от санкций.
-
-
-
Ришат Шайхулов генеральный директор транспортной компании Delko
-
В условиях текущей ситуации логистический рынок кардинально изменился. В настоящее время происходит трансформация цепочек поставок. Если говорить о внешнем рынке — международные перевозки видоизменятся, и лидеры европейских рынков переориентируются. Что касается внутренних изменений — ожидается падение спроса, а также снижение потребления в связи с необходимостью экономии денежных средств. Но на тоннаже грузоперевозок это не отразится.
Разрыв цепочек поставок затронет всех участников логистического рынка. По предварительным оценкам, проблемы с поставками сырья в Россию могут продлиться до полугода. В свою очередь, это может сказаться на стабильности многих компаний-производителей и повлечет за собой увеличение простоев у перевозчиков, долгие разгрузочно-погрузочные работы. Однако мы как перевозчик будем концентрироваться на повышении эффективности нашего бизнеса и регулировать издержки для планомерной трансформации логистики.
Мы понимаем, что сокращение присутствия международных компаний на российском рынке будет продолжаться, и это даст рост российской промышленности. В конечном счете для нас это станет дополнительным импульсом к развитию новых направлений бизнеса.
На фоне происходящих событий есть и позитивные моменты — в настоящее время нами активно ведутся переговоры с международными компаниями о развитии перевозок в новых направлениях. Компании-перевозчики оптимизируют свои бизнес-модели. Грузопоток сейчас будет сосредоточен со стороны Средней Азии, а также усилен в направлении Китая. В рамках глобальных изменений — на рынок придут новые лидеры. Delko видит для себя перспективу развития в рамках измененных маршрутов международных перевозок. Уже сейчас мы имеем ряд партнеров в новых нишах.
Важным моментом является оперативное внесение изменений и в стратегию деятельности Delko. Наша задача — сохранять лидерство в сегменте FTL и двигаться в сторону роста компании.
-
-
-
Лилия Сахипова директор по развитию бизнеса корпоративных приложений и разработки программного обеспечения ICL Soft
-
На российском рынке сегодня мы наблюдаем уход некоторых зарубежных ИТ-компаний, среди них оказались и мировые гиганты в области разработки программного обеспечения. И безусловно, ситуацию нельзя назвать однозначной. Приостановка деятельности на российском рынке таких лидирующих софтверных компаний, как Oralce и SAP, может вызвать ограничения для функционирования бизнеса. Но следует сказать, что последствия не будут критичными.
Российский рынок ПО не нулевой. Медленно, но верно отечественные компании шли к тому, чтобы российские системы развивались и повышали уровень. Сегодняшняя ситуация существенно должна ускорить этот процесс.
В России есть решения, которые могут заменить зарубежные аналоги. К примеру, по количеству внедрений программные продукты 1С занимают первое место в России, оставив позади SAP и Oracle. 1С уже несколько лет активно заходит на корпоративный рынок и внедряет системы все более масштабного плана, используется в крупнейших корпорациях с госучастием. Мы в ГК ICL уже 25 лет используем программные продукты 1С на проектах заказчиков, интегрируем их с решениями других вендоров.
Как и любое ограничение, уход зарубежных ИТ-компаний несет дополнительные возможности как для вендоров, которые в этой ситуации смогут расширить спектр решений на отечественном ПО, так и для компаний, некоторые из которых в соответствии с ФЗ-188 обязаны были перейти на отечественный софт, но по каким-либо причинам этого еще не сделали. Процесс импортозамещения ПО получил очередной толчок и ускорение.
-
-
-
Рамиль Рахимов владелец компании ООО «ФудЭкс»
-
В нашей сфере никто не ушел из РФ. Мы производим детские подгузники под брендами Ekitto и NAO. Наше производство находится в Китае, продукция подорожала из-за двукратного роста курса доллара. На себестоимости сказывается еще и удорожание перевозки товара, потому что налог на таможню и НДС мы тоже платим в долларах. В итоге у нас продукция подорожала в два раза, у конкурентов то же самое.
Я думаю, что элитные японские бренды гигиенических средств для детей с рынка не уйдут, но объем продаж у них снизится из-за слишком высокой цены.
-
-
-
Елена Попова директор по развитию франшизы магазинов белья и колготок «Стильпарк»
-
Франчайзинговый рынок сейчас переживает определенную трансформацию — уходят совсем или приостанавливают деятельность на неопределенный срок крупные зарубежные компании с импортным ассортиментом, небольшие и молодые франшизы, не имеющие ресурсов и опыта для адаптации к форс-мажорным ситуациям и т.д.
Поэтому в фокусе останутся крупные российские федеральные проекты, которые давно на рынке, уже проходили кризисные этапы, умеют с ними справляться и быстро перестраиваются в плане логистики, обеспечения достаточного объема товарного запаса и внедрения необходимых мер для поддержки партнеров.
Естественно, что в текущем периоде франчайзеры будут сосредоточены скорее не на глобальной экспансии брендов, а на сохранении имеющихся позиций. Однако это временное затишье позволит максимально укрепить свое положение, чтобы стабильно развиваться в дальнейшем.
Делать прогнозы сейчас — довольно опрометчиво, потому что ситуация меняется даже не по дням, а по часам. Безусловно, ввиду отсутствия конкурентов российские компании смогут привлечь новых потребителей, которые в ближайшее время начнут искать актуальные аналоги ушедшим брендам.
-
-
-
Александр Бочкин генеральный директор «Инфомаксимум»
-
В целом что-то прогнозировать и оценивать ситуацию сейчас — дело неблагодарное и не совсем корректное. Обстановка меняется каждый час. Поэтому скажу так. Для одного бизнеса все происходящее — шанс нивелировать потенциальные риски использования зарубежного ПО, которое, как показала практика, может внезапно оказаться без поддержки и обновлений. Или и вовсе перестать работать, если облачное. Для вендоров, в том числе и нас, — возможность выйти из тени мировых гигантов и показать свой функционал.
Да, мы способны оказать качественные услуги в области BI не хуже зарубежных аналогов, но про лидерство говорить очень рано. Ни один пилотный проект в крупной компании или тестирование того или иного ПО не обещает, что отечественная система будет пущена в пром. А если и будет, то вполне вероятно, что спустя месяцы или даже годы.
-
-
-
Иван Працкевич генеральный директор компании ООО «Техно Медицина»
-
Наша компания занимается продажей и сервисным обслуживанием медицинского оборудования. На сегодняшний день большинство используемой сложной медицинской техники (операционные микроскопы, наркозные машины, электрохирургические аппараты и искусственное кровообращение) российские клиники закупают на Западе. Целые сектора в медицине закреплены за так называемым «эталонным оборудованием» европейских и американских брендов.
Все это продукты высоких технологий, и, возможно, на их ввоз будет введен запрет. Ситуацию несколько смягчит китайский рынок. Их производственные мощности позволяют производить достаточно большие объемы оборудования высокого уровня. Опыт снабжения и экстренного замещения западных аппаратов был весной и летом на пике пандемии.
Но тут необходимо сохранить контроль качества этих товаров, в противном случае большое количество некачественного оборудования будет поставлено по госконтрактам без дальнейшей возможности сервисного сопровождения и обслуживания.
В определенном смысле это шанс задуматься об оптимизации и более эффективном расходовании средств без покупок запредельно дорогих медицинских приборов и технологий без реальной надобности. По моему мнению, уход западных конкурентов может увеличить прибыль компании примерно на 60%. Также можно допустить, что запрет на импорт продукции медицинского назначения будет или снят или обойден специальными указами и разрешениями, так же, как в 2014 году. Наша компания работает на специальных условиях от производителя, поэтому мы какое-то время сможем сдерживать рост цен для клиента. Сложно что-то прогнозировать в долгосрочной перспективе, будем ждать, когда уровень неопределенности снизится.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым