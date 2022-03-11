«Временные трудности»: татарстанцы пожаловались на подорожание детских товаров

В Татарстанском УФАС России взяли вопрос на контроль

Стремительное нарушение логистических цепочек в мире, особенно на западном от России направлении, неминуемо сказалось на поставках в страну детского питания. Крупные производители сухих смесей и пюре заявили, что сырья осталось всего на полторы недели. В Минсельхозе России подтвердили, что часть компаний «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов, но вопрос решается — маршруты поставок оперативно меняют. При этом цены на детское питание, как на другие товары на детей, начали расти, заметили в Росстате и родительском сообществе Татарстана. Как сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС России, на данный момент в ведомстве получили несколько обращений и взяли вопрос на контроль.

Подгузники и детское питание подорожали

Жительница Казани Гульназ Шайхисламова стала мамой шесть месяцев назад. Женщина обратила внимание, что детское питание подорожало, и решила повременить с отказом от грудного вскармливания.

— Мы собирались полностью переходить на каши, овощи в баночках, но передумали из-за цен. Корoбка смеси стoила 243 рубля, а тeперь 459 рублей. Думала, хоть овощи или фрукты молоть в блендере, но и они повысились в ценах, — рассказала она.

По ее словам, выросли в цене и подгузники, и другие детские товары: «Те, что стоили по 3000 рублей, стали по 8000. В прошлый месяц брала подгузники за 900 за день, сейчас они стали 2400. Одежду обновляла каждый месяц, покупала по одному или два набора на вырост — так там то же самое».

В родительских сообществах, как рассказала Гульназ, мамы активно ищут скидки и акции:

— В мамских чатах все друг другу пытаются помочь, как только находят что-то дешевле, пишут, что, мол, «там-там» скидки, берите, или можем сами купить.

В Минсельхозе России подтвердили, что часть компаний «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов. Фото: Ludvig14 / wikipedia.org

«Поставки детского питания не попадают под санкции»

Один из крупных производителей детского питания нидерландская компания Nutricia отмечает, что санкции на импорт их продукции не распространяются, а перебои с поставками связаны лишь с логистикой:

— В настоящее время поставки не ограничены, и мы надеемся, что ограничены не будут, так как речь идет о продуктах гуманитарной категории. Наша компания делает все, чтобы наши потребители могли приобрести необходимые им продукты питания. Поставки детского питания не попадают под санкции. Графики поставок могут меняться по независящим от нас причинам. Так как компания не устанавливает розничные цены на продукты, в разных магазинах цена на один и тот же продукт может значительно отличаться.

Логистический кризис серьезно сказался на поставках детского питания в Россию. У крупных производителей сухих смесей и пюре, включая Nestle, сырья осталось лишь на несколько дней. Ретейлеры готовятся ограничить продажи детского питания в одни руки, как это сейчас происходит с сахаром, растительным маслом и крупами.

В Минсельхозе России подтвердили, что часть компаний «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов. В министерстве добавили, что «отдельные сложности с логистикой решаются за счет оперативного изменения маршрутов поставок» и переориентации на альтернативных поставщиков.

Цены выросли и в интернет-магазинах, в чем убедился корреспондент «Реального времени». Упаковка подгузника для новорожденных от японского производителя, которая месяц назад стоила 500 рублей, сегодня обойдется в 1049. Безопасный термометр для детей ранее стоил 890 рублей, сегодня — 1990. Комплект из двух сосок-пустышек за 180 рублей сейчас продается за 493 рубля. По некоторым позициям доставка в Россию стала недоступной из-за перебоев с поставками.

Вячеслав Володин призвал не допустить искусственного повышения цен, «прикрываясь санкциями». Фото: duma.gov.ru

«Искусственно повышать цены недопустимо»

В Росстате подтверждают рост цен на предметы гигиены: «За период с 26 февраля по 4 марта 2022 г. из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: подгузники детские бумажные — на 2,2%, пеленки для новорожденных — на 1,5%, пасты зубные, бумага туалетная — на 1,4%, мыло хозяйственное, порошки стиральные — на 1,3%, прокладки гигиенические — на 1,2%, мыло туалетное — на 1,1%».

Овощные консервы для детского питания с начала 2022 года, по данным Росстата, выросли в цене на 2,39%. В отчете отмечается, что потребительские цены в России в период с 26 февраля по 4 марта выросли на 2,22% относительно предыдущей недели. Это максимальный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 года. В прошлый раз рекорд поставили с 16 по 22 декабря 2014 года — 0,9%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить искусственного повышения цен, «прикрываясь санкциями»:

— У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо.

Вопрос о повышении цен Володин пообещал обсудить с главой Федеральной антимонопольной службы.

В свою очередь Татарстанское УФАС России объявило о создании горячей линии по контролю за ценами на продовольственные и непродовольственные товары, прием сообщений ведется по номеру 8 (843) 238-30-59 .

Татарстанское УФАС России объявило о создании горячей линии по контролю за ценами на продовольственные и непродовольственные товары. Фото: Роман Хасаев

Также в УФАС по РТ «Реальному времени» сообщили, что на данный момент поступило более 20 обращений от татарстанцев о подорожании продукции.

— Обращения в основном касаются роста цен на продовольственные товары. Работа идет. 9 марта заместитель руководителя Андрей Розенталь вместе с оперативным штабом по РТ посещали распределительные центры крупных торговых сетей, изучали ситуацию на местах, оценивали запасы разных видов товаров, — рассказали нашему изданию татарстанские антимонопольщики.

Кроме того, ФАС запросила у группы компаний «Детский мир» необходимую для оценки обоснованности роста цен информацию, в том числе о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году.

— При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики, — заявили в ведомстве.