Видео недели: креатив на 8 Марта, гуманитарная помощь Украине и очереди за бургерами

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Маме — от Айрата



Молодой казанец Айрат по случаю Международного женского дня подготовил маме сюрприз. Он сделал растяжку, написав на ней поздравление с 8 Марта при помощи аэрозольной краски, а затем повесил баннер на видном месте — над мостом на Компрессорном, над оживленной трассой. Судя по ролику, мама подарок оценила.

«Девчачий танец»

Казанская группа «Волга-Волга» тоже не осталась в стороне от поздравлений в адрес прекрасной половины человечества и в качестве подарка выпустила новый клип на песню «Девчачий танец». Видео в здании ДК Ленина сняли в стиле популярного в СССР 70—80-х ВИА «Песняры», а в роли таинственной незнакомки предстала певица Лейна. За сутки клип набрал более 100 тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев.

«Живая» открытка «С 8 Марта»

Креативно поздравить женщин с праздником решил и башкирский фермер Хасан Идиятуллин. Чтобы реализовать идею, конезаводчики подготовили надпись в поле и выложили корм, чтобы загнать 1 тысячу лошадей. В итоге получилась оригинальная «живая» открытка «С 8 Марта».

Букеты — от ГИБДД



В Казани и других городах Татарстана сотрудники ГИБДД в эти дни стали чаще останавливать женщин за рулем, но не для того, чтобы выписать постановление о штрафе. Автоинспекторы проводили свою традиционную акцию — вручали автоледи букеты тюльпанов и открытки с добрыми пожеланиями. Между делом сотрудники дежурных экипажей ДПС напомнили автомобилисткам и о важности соблюдения ПДД. Автолюбительницы остались довольны таким вниманием.

В помощь жителям Харьковской области



Минобороны РФ поделилось в своих аккаунтах в соцсетях видео о том, как жителям Харьковской области раздают гуманитарную помощь, собранную в различных российских городах. На кадрах — для помощи местным жителям выдают гуманитарную помощь из Тульской области, где было собрано свыше 120 тонн продуктов питания, бутилированной питьевой воды, медикаментов, одежды и спальных принадлежностей.

Очереди за бургерами

Если на прошлой неделе после объявления о временном закрытии «Икеи» жители Казани атаковали «Мегу», то на этой — ажиотаж вызвала новость о закрытии сети «Макдоналдс». Вечером в среду к «Маку» рядом с Энергоуниверситетом выстроилась очередь из десятков автомобилей, водители и пассажиры которых, вероятно, захотели напоследок поесть бургеров этой сети.

Массовая драка подростков

В начале недели на камеры прохожих попала драка между казанскими подростками на площади Восстания. Инцидент произошел у ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». В описании ролика говорится, что школьники и молодые люди долго стягивались к назначенному месту, прихватив с собой арматуру и дубинки: «Около восьми вечера устроили побоище, потом быстро разбежались». По предварительным данным, на разборку в духе 90-х собралось около полусотни молодых людей.