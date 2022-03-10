ФАС перешла к новой методике ценообразования на российские товары

«Отечественным производителям необходимо в первую очередь оценивать ситуацию на внутреннем рынке»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила новый подход к экономическому анализу практик ценообразования на российские товары. Теперь приоритет будет отдаваться балансу спроса и предложения на внутреннем рынке, а не ценам на мировом рынке.

— Практика ценообразования на российские товары не может быть основана исключительно на зарубежных ценовых индикаторах, потому что может привести к необоснованному росту цен, — сообщил глава ведомства Максим Шаскольский (цитата по ТАСС).

Фото: fas.gov.ru

— Отечественным производителям в своей деятельности необходимо в первую очередь оценивать ситуацию на внутреннем рынке РФ. Практики ценообразования доминирующих субъектов, учитывающие индикаторы, сложившиеся на зарубежных рынках, могут признаваться допустимыми, если они исключают возможность возникновения негативных последствий для внутреннего рынка, — отметили в ФАС.

Напомним, с сентября 2014 года в ряде случаев обоснованность внутренних цен определялась из соответствующих котировок на экспортных рынках. То есть цены в России, например, на стройматериалы росли вслед за мировыми.

Сейчас цены вновь растут. На бизнес-бранче «Реального времени» застройщики рассказали, что после начала спецоперации в России удорожание строительных материалов по уже заказанным поставкам составляло от 15 до 30% и процесс продолжается

— По их стоимости пока неопределенность складывается самая высокая. Мы пока не получили комментариев по ситуации от всех производителей, никаких гарантий никто сегодня не дает. Надо смотреть экономику этих производств, насколько они зависимы от валюты и комплектующих, импортных поставок. Конечно, нужно остановить рост цен, если это возможно. Но если нет — мы должны хотя бы понять, какой будет цена в конце концов. Потому что мы не знаем, как реагировать на неконтролируемое, совершенно непрогнозируемое изменение издержек, которое мы сейчас видим. Поэтому нужно понимание, на каком уровне остановятся цены, чтобы нам дальше просчитывать свою экономику и понимать: то ли мы дальше из собственных средств будем эти движения компенсировать, то ли корректировать цены на квадратный метр, — рассказала Екатерина Ибрагимова, начальник отдела продаж ЮИТ в Казани.

Фото: Максим Платонов

ФАС начала проверки в отношении всей товаропроводящей цепочки

Федеральная антимонопольная служба уже инициировала 217 проверок по фактам завышения розничных цен, рассказал Максим Шаскольский. Выдано 22 предупреждения и предостережения, в том числе за публичные заявления, направленные на создание ажиотажного спроса.

ФАС России отмечает, что мониторинг ведется в отношении всей товаропроводящей цепочки — от производителя до торговых сетей. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба незамедлительно принимает меры реагирования — от предостережений до возбуждения антимонопольных дел.

Также действует горячая линия, с помощью которой граждане могут сообщать о фактах завышения цен не только на продукты в магазинах сетевой торговли, но и на другие товары и услуги.