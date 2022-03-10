Первую соборную мечеть на родине предков Чингиза Айтматова восстановят к 2024 году

Муфтият, комитет по охране ОКН и президент РТ взялись за именитый храм села Маскара Кукморского района, где снимали сериал «Зулейха открывает глаза»

Мечеть XVIII века в селе Маскара Кукморского района приведут в порядок через два года. Такое решение было озвучено на встрече муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина с председателем Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иваном Гущиным. Как стало известно «Реальному времени», проект находится под надзором президента республики.

Мечеть начнут восстанавливать весной

Знаковую старинную мечеть в Кукморском районе в селе Маскара, которое известно тем, что здесь жили предки Чингиза Айтматова, готовятся отреставрировать. В Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия сообщали, что муфтий республики «высказал свои пожелания по проекту реставрации, отметив в целом важность возрождения исторического объекта». В пресс-службе ведомства Ивана Гущина «Реальному времени» сообщили, что пока прошла лишь первая встреча по этому вопросу.

Мечеть, которую собираются реставрировать, также называют Первой соборной, ее построил Габдулла Утямышев в 1791 году. Здание — двухэтажное, у него два зала и минарет в центре крыши, что напоминает аналогичные мечети той же эпохи — казанскую Марджани и в селе Береске Атнинского района.

Первая соборная мечеть появлялась в сериале «Зулейха открывает глаза». Надо сказать, что суровые сцены якобы внутри храма на самом деле были сняты в павильонах. Имам мечети, председатель совета аксакалов Кукморского района Мунир хазрат Юсупов, также снялся в небольшой роли. Он многие годы пытается восстановить мечеть — в 2004-м основал для этого фонд, который был ликвидирован.

Мунир хазрат был и на недавней встрече муфтия Татарстана и главы Комитета РТ по охране ОКН. По его словам, дело с реставрацией сдвинулось, когда в Маскаре побывал Камиль хазрат. После чего от президента республики Рустама Минниханова прозвучал наказ — восстановить мечеть за два года.

— Я этим проектом занимаюсь с 2004 года. Смешно, в объявлениях о сборе денег пропустил ноль, и деньги порой не приходили, — вспоминает Юсупов. — В то же время Шаймиев нам дал миллион, мы работали с фондом «Мирас». Потом в такие районные проекты «Мирас» уже не вкладывался. Слава Аллаху, Минниханов потом тоже давал миллион. В целом работы на 12 миллионов уже сделаны — укреплен фундамент, обновлена крыша и так далее.

По словам Юсупова, за эти годы появлялось множество проектов по восстановлению мечети — первый, как он помнит, был разработан в 1994 году. Сейчас предполагается, что уже этой весной начнутся работы.

Маскара как центр помощи детям с инвалидностью

По легенде, село основал пришедший из Балтасинского района в места, где жили марийцы, некий Ишман-Бабай, так что деревня называлась Ишманиле. Ишман построил здесь школу, больницу и мечеть. Также озвучена версия, что первым татарином здесь был сын Ишмана Туктар.

Две мечети в Маскаре возвели купцы Утямышевы. Братья Абдулла, Ярулла и Мухаметрахим занимались здесь производством кожи и пряжи. У них здесь стояла водяная мельница. В целом Утямышевы были богатыми людьми, производя сукно, мыло, медь в Казанской и Вятских губерниях, торгуя с Казахстаном, Средней Азией, Персией, Китаем, Индией. В Казани Утямышевы построили мечеть «Иске Таш» и медресе «Мухаммадия». Оба объекта, кстати, сейчас проходят этап реконструкции.

Среди Утямышевых — немало видных ученых. Упомянем Фатиху Аитову, которая в начале XX века открыла в Казани светскую школу для девочек. А в Казани сейчас самый известный предок — заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

Есть и вторая мечеть, ее строил сын Габдуллы по имени Муса Утямышев, купец и ученый-геолог. Возвел он ее после 1871 года на месте сгоревшей деревянной. Минарет у мечети утрачен.

Интернат. Фото kitubijca.livejournal.com

Дом Утямышевых, построенный в 1826 году, стоит и сейчас, в нем находится с 1944 года коррекционная школа-интернат, куда сначала заселили детей из блокадного Ленинграда, а в 1956 году она стала вспомогательной школой. Сейчас в ней учится почти 56 подростков с инвалидностью от рождения.

Также, кстати, Маскара является родиной предков известного писателя Чингиза Айтматова по материнской линии. В 2008 году писатель собирался после Казани впервые посетить эти места, но его увезли в ходе осмотра «Кул-Шарифа» в реанимационное отделение РКБ. Вскоре Айтматов скончался в Нюрнберге.

Кроме того, в Маскаре работало медресе, в которое ехали со всей России. Кто здесь учился? Реформатор Габденнасыр Курсави, автор книги о суфизме «Аль-иршад лиль-гибад» («Возвращение невежественных людей на светлый (святой) путь»). Отец просветителя Каюма Насыйри. Историк Хусаин Амирхан, написавший «Таварих-е Булгарийа»(«Булгарские хроники»). Также здесь учился дед Шигабутдина Марджани — Субхан бин Абдулкарим аль-Марджани.

А в 2018 году здесь впервые прошла республиканская научная конференция «Маскаринские чтения», которую в этом году собираются провести в пятый раз. Именно чтения посетил в свое время Камиль хазрат, обратив внимание на состояние легендарной мечети.

Есть планы по развитию села Маскара и в социальном аспекте. Главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев предложил наряду с интернатом для мальчиков сделать аналогичный для девочек. В любом случае, некогда гремевшее по губерниям село сейчас отнюдь не может похвастаться величием. Сейчас здесь живет 150 человек, молодежь уезжает если не в Кукмор, то в Казань.

К слову, сбор средств на восстановление вскоре будет объявлен — этим займется муфтият республики.

