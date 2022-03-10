«Как отменяют Россию»: допустимы санкции даже за пределами норм морали

Как «культуру отмены» впервые в истории применили против целой страны

Фото: Максим Платонов

Пока Россия предпринимает существенные усилия, чтобы поддержать экономику в условиях санкционного давления, главный редактор журнала Fitzroy Magazine и телеграм-канала RealFitzroy Кирилл Бенедиктов предлагает изучить сам феномен «культуры отмены» или ограничений по отношению к тем, кто подвергся общественному порицанию. В своей статье «Как отменяют Россию» он рассказывает как еще недавно этот инструмент использовали активисты Black Lives Matter, добиваясь увольнения полицейских-расистов, или соцсети — для блокировки аккаунтов Дональда Трампа. Сейчас впервые в истории жертвой «культуры отмены» стала целая страна — Россия. «Реальное время» предлагает ознакомиться с мнением современного российского писателя, редактора, политолога и историка о событиях, вызванных реакцией мирового сообщества на спецоперацию на Украине.

Часть первая



«Культура отмены» — cancel culture — термин, ставший модным в последние 3 года, возник и получил распространение в афроамериканской среде. Там он существовал с начала 90-х годов прошлого века, но только с 2014 г., с первых случаев обвинения в сексуальных домогательствах в рамках движения #MeToo, «культура отмены» или «культура вызова» (call-out culture) стала общеамериканским, а впоследствии и общезападным феноменом. Кроме феминисток и активисток #MeToo, его стало активно использовать движение Black Lives Matter, добивавшееся увольнения расистов (или тех, кого они таковыми считали), в том числе полицейских, которых обвиняли в убийстве чернокожих.

После незапланированной и неожиданной для «глобального начальства» победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 г. «культура отмены» расцвела как никогда раньше. Дело в том, что сам Трамп либеральными медиа описывался как «расист» и «мизогин», а с момента столкновений в Шарлоттсвилле летом 2017 г. еще и как «фашист», «нацист» и «куклуксклановец». Поэтому информационная кампания, которая велась против Трампа все 4 года его президентства, с полным правом может рассматриваться как масштабное проявление «культуры отмены». Своего апогея она достигла в январе 2021 г., когда Twitter, а за ним Facebook и другие соцсети заблокировали все аккаунты Трампа, лишив его возможности общаться с американцами.

Помимо самого президента, жертвами «культуры отмены» становились и отдельные консервативные активисты, такие как Аллен Арментраут, защищавший статую генерала Ли в Шарлоттсвилле (его выгнали из колледжа, он лишился работы, а когда американские правые начали кампанию по сбору денег для поддержки Арментраута, платформа GoFundMe просто заблокировала его страницу). Нечто подобное произошло гораздо позже с Кайлом Риттенхаусом, которого «прогрессивные» прокуроры пытались обвинить в умышленном убийстве двух леваков-анархистов, громивших город Кеношу во время бунтов BLM летом 2020 г. Во время процесса все та же фандрайзинговая платформа GoFundMe запретила Фонду защиты Риттенхауса собирать для него пожертвования, а Facebook и Twitter удаляли все посты в поддержку Риттенхауса, ссылаясь на правила, запрещающие прославление насилия и одобрение стрелков, устраивающих массовые расстрелы. То, что «культура отмены» работает только в одну сторону, говорит массовая кампания поддержки чернокожего наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда, с гибели которого и начались бунты BLM — кампания, в ходе которой для его семьи было собрано несколько миллионов долларов и которая поддерживалась практически всеми СМИ Америки.

Информационная кампания, которая велась против Трампа все 4 года его президентства, с полным правом может рассматриваться как масштабное проявление «культуры отмены». Фото: facebook.com/WhiteHouse

Примеров можно привести еще множество, но суть ясна: «культура отмены» — это весьма мощный инструмент давления как на отдельных людей, так и на группы, общества, объединения и даже партии (например, во Франции жертвой местного варианта «культуры отмены» является партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», бывший «Национальный фронт», а в ФРГ — «Альтернатива для Германии»). Причем, что важно, этот инструмент лежит вне юридического поля: решение об «отмене» того или иного лица либо группы лиц принимается не судом и не в результате одобренных традицией юридических процедур; это в чистом виде остракизм, навязываемый обществу относительно небольшой группой «прогрессивных» активистов.

В конце февраля — начале марта 2022 г. впервые в истории «культура отмены» была применена против целой страны — России.

Часть вторая

1 марта бывший помощник министра финансов США Моника Кроули заявила в эфире Fox News, что «Россия сейчас отменяется», отчасти из-за финансовых санкций, но также из-за исключения российских спортивных команд из международных соревнований. «Политическое давление на Россию невероятно. Это другой мир. Это не то, чего президент Путин когда-либо ожидал», — добавила Кроули.

Джейсон Виллик, обозреватель The Washington Post, написал в своем «Твиттере»: «Мы наблюдаем первую геополитическую «отмену» 21-го века».

К таким выводам западные наблюдатели пришли главным образом потому, что в дополнение к экономическим и финансовым санкциям, которые являются «конвенционной» формой борьбы Запада с неугодными ему странами, в нынешнем конфликте вокруг Украины неожиданно открылся новый фронт, где в геополитическую борьбу вмешалась культура. «Искусство, музыка и спорт уже давно являются сферами, в которых российский президент Владимир Путин стремился проецировать мягкую силу» — пишет обозреватель Euronews Тим Галлахер. Именно на эту сферу и обрушились «карательные меры» Запада, продиктованные логикой культуры отмены.

Особую ярость западных «культуртрегеров» вызвал всемирно известный дирижер Валерий Гергиев — как объясняют европейские СМИ, «из-за своей близости к президенту Путину, которая выражалась в поддержке аннексии Крыма, и выступления перед российской армией в обстрелянных сирийских городах». Гергиев отказался выступать с заявлением, осуждающим специальную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины, к которому его подталкивали западные коллеги, и был сначала исключен из списка участников гастролей Венского филармонического оркестра, а позже лишился и места в Мюнхенском филармоническом оркестре. Также Гергиева лишили звания почетного президента Эдинбургского фестиваля и руководства несколькими европейскими музыкальными фестивалями.

Оперной звезде Анне Нетребко пришлось отказаться от выступлений в нью-йоркской Метрополитен-опере, где она должна была петь в «Турандот» Пуччини. Знаменитая оперная дива, которую называют «одной из величайших певиц в истории Метрополитен-оперы», отказалась «отречься от Путина», после чего ее вынудили отменить все запланированные выступления как на американских площадках, так в Цюрихе, Милане и Гамбурге.

Были отменены концерты российского государственного балета Сибири в британских городах, включая Эдинбург и Лондон.

Особую ярость западных «культуртрегеров» вызвал всемирно известный дирижер Валерий Гергиев. Фото: realnoevremya.ru

Был отменен балет «Лебединое озеро» Московского королевского балета в Дублине.

В Хорватии Загребский филармонический оркестр исключил из своего репертуара две композиции культового русского композитора Чайковского, а Хорватский национальный театр отложил концерт под названием «Русская серенада».

Пианист Денис Мацуев также был исключен из программы Карнеги-холла в Нью-Йорке.

Метрополитен-опера в Нью-Йорке пообещала разорвать все связи с российскими артистами и теми, кто связан с Владимиром Путиным.

Амстердамский Эрмитаж разорвал отношения с Эрмитажем в Санкт-Петербурге.



Справедливости ради, следует сказать, что кое-где политика «культуры отмены» в отношении России и русской культуры натолкнулась на сопротивление. Так, была сорвана попытка руководства Миланского университета отменить лекцию писателя Паоло Нори о Федоре Достоевском. 2 марта Паоло Нори в «Инстаграме» сообщил, что получил письмо от проректора по учебной работе, который «во избежание любых споров, особенно внутренних, и ввиду большого напряжения» принял решение об отмене запланированных писателем четырех публичных лекций о Достоевском. Поднявшийся в интеллектуальном сообществе Италии скандал вынудил ректора университета заявить, что «университет далек от любой цензуры», и курс Нори будет проходить в соответствии с планом. Первая из четырех лекций о Достоевском будет прочитана 20 марта. Однако это скорее исключение из общего негативного фона, на котором разворачивается «культурная война» Запада против России.

Разумеется, культура отмены не ограничивается только областью высокой культуры. Под удар попали и сфера масс-маркета и люксовых брендов. Многие гиганты розничной торговли заявили, что они ограничат или приостановят свою деятельность в стране — среди них IKEA, H&M, Nike, Burberry и т. д. При этом для многих из них такой шаг может обойтись дорого — например, сеть группы H&M, второго по величине ретейлера в мире, располагает в России 150 магазинами — российский рынок шестой по величине для корпорации.

Многие гиганты розничной торговли заявили, что они ограничат или приостановят свою деятельность в стране — среди них IKEA, H&M, Nike, Burberry и т. д. Фото: Максим Платонов

Наконец, серьезный удар был нанесен по спорту: так, церемония открытия зимних Паралимпийских игр в Пекине прошла без участия спортсменов из России и Белоруссии, и это, судя по всему, только начало новой волны репрессий против российского спорта.



Можно, разумеется, задаться вопросом, в чем провинились российские дирижеры, певцы и спортсмены, не говоря уже о потребителях продукции IKEA, но с точки зрения «культуры отмены», этот вопрос бессмыслен. Характерно, что бывший посол США в Москве Майкл Макфол 2 марта написал в своем «Твиттере» (позднее удалил этот твит) — «невинных», «нейтральных» русских больше нет». Напомню, что Макфол — типичный «обамовский» дипломат, выходец из левой университетской среды, которая в значительной степени и создавала и обосновывала «культуру отмены». В рамках этой «прогрессивной» идеологии «виновными» могут быть назначены не только отдельные люди или группы людей, но и целые расы — разумеется, главным образом белая раса, веками «угнетавшая» черную и другие расы. Сейчас мы имеем дело с переносом модели виновности «расы» на виновность «нации» — всех русских (Russians) делают ответственными за действия Москвы на международной арене, точно так же, как на всех без исключения «белых» возлагают вину за «угнетение» африканских рабов и, шире, за бедственное положение афроамериканского населения США.

Часть третья

Далеко не всем в Америке по душе критическая расовая теория и культура отмены; ничего удивительного, что эти люди скептически воспринимают и попытку «отменить» Россию из-за нынешнего конфликта на Украине.

Профессор Университета Джорджа Мейсона Тайлер Коуэн назвал происходящее «новым маккартизмом». В колонке, опубликованной в Pittsburgh Post-Gazette, он написал, что «отмена» русских деятелей культуры неправильна и ничем не отличается от антикоммунистической истерии, раздутой сенатором Джозефом Маккарти в 1950-х годах. Коуэн признал, что «решительно настроен против Путина» и выступает за «активную реакцию Запада на конфликт», но поставил под сомнение ценность отмены российских деятелей культуры по всему миру. «Есть ли четкие доказательства того, что бойкот российских исполнителей за пределами России поможет Украине?», — задается вопросом Коуэн. Он напомнил, что американские спортсмены соревновались со спортсменами из тогдашнего Советского Союза во время холодной войны.

«Широко известно, что эти соревнования были официальным средством пропаганды советской империи, и все понимали, что многие спортсмены поддерживали режим. Но Америка не пыталась отменить их — вместо этого она гордо конкурировала с ними, надеясь показать превосходство американских ценностей».

«Есть ли четкие доказательства того, что бойкот российских исполнителей за пределами России поможет Украине?», — задается вопросом Коуэн. Фото wikipedia.org

Против «отмены России» выступают и отдельные американские политики. Например, сенатор от Аризоны Венди Роджерс в своем «Твиттере» проводит настолько поддерживающую Россию линию, насколько это вообще возможно в современных США. «Запад пытается отлучить Россию от платформ (deplatforming — разновидность сетевой цензуры, которой, в частности, был подвергнут Трамп, — RealFitzroy) и лишить ее престижа. Это почти такая же ошибка, как вторжение на Украину», — написала она 27 февраля.

В целом же следует признать, что англосаксонское, атлантическое ядро Запада настроено решительно — «отмена» России не только в плане финансового и технического, но и культурного, и гуманитарного взаимодействия явно рассматривается как главный рычаг для давления на Москву в российско-украинском конфликте. Для достижения этой цели признаются допустимыми любые средства, даже находящиеся далеко за пределами общепринятых норм морали. Например, в клиниках Германии отказываются лечить русских детей с онкологическими заболеваниями. Директор генетического отдела клиники Мюнхенского университета письменно сообщила руководителю компании Medical Munich Ирине Юдиной (компания помогает русскоговорящим пациентам получать качественные медицинские услуги в Мюнхене и Баварии), что клиника «не берет русских пациентов».



Кирилл Бенедиктов