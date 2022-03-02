Как похорошеет Камское Устье после берегоукрепления

На укрепление 580 метров берега в районном центре потратят 222 миллиона рублей

Фото: скриншот видео Минэкологии РТ

Постепенное обрушение — к сожалению, стабильная проблема правого, высокого берега любой большой реки в северном полушарии нашей планеты. В 2022 году эту проблему решат в Камском Устье — здесь в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» уже заканчиваются подготовительные работы для укрепления 580 метров береговой линии, а потратят на этот проект 222 млн рублей. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, по своей обычной традиции, говорит: «Все, что мы делаем — мы делаем на благо людей». Что говорят те самые люди о берегоукреплении; о чем мечтает глава Камско-Устьинского района и какие еще интересные проекты, связанные с водным хозяйством, готовят татарстанские экологи — в репортаже «Реального времени».

«Мы все здесь этого очень ждем!»

Тихое и красивое Камское Устье раскинулось на высоком правом берегу Волги. Здесь в последние годы активно развивается туристическая инфраструктура, местные жители с рождения промышляют рыбалкой и каждый день любуются живописнейшими видами, открывающимися прямо от их домов. Вот только река приносит им не только радость, но и беспокойство: берег медленно, но неумолимо оползает в воду— виной тому паводки, которые подмывают грунт, и ветровая эрозия. Буквально летом 2021 года татарстанскую прессу (и нервы местных жителей) всколыхнула история с человеческими костями, которые появились на местном берегу в результате обрушения склона. Когда-то здесь был старинный некрополь, и теперь осыпающаяся в реку земля обнажает останки людей, живших здесь когда-то.

Так что давняя проблема с оползнями камского берега в этих местах дошла, можно сказать, до критической точки. Как объясняет министр экологии Татарстана Александр Шадриков, год от года переработка берега (так в экологических терминах именуется его обрушение) колеблется от 2 до 8 метров.

«Реальное время» поговорило с одним из местных жителей — Вениамином Любимцевым. Его дом — второй по счету от берега. Он рассказывает:

— Я родился в 1948 году. И за это время сколько здесь ушло под воду? Метров, наверное, двадцать уже, а может, больше. До нас всех недавно доводили планы по укреплению берега. Это, конечно, нужная мера. Мы этого все здесь ждем. Ну и район наш обещает быть туристическим. Раньше на нашу пристань приходили теплоходы — и трехпалубные, и двухпалубные. Так что все это, наверное, и туристам очень нужно.

Вениамин Любимцев

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов обращает внимание на комплексность проблемы, стоявшей до сегодняшнего дня перед камскоустьинцами:

— Проблема эта давно стоит перед нами. Протяженность береговой полосы в нашем районе составляет 73 километра. И практически все эти 73 километра — крутые обрывы. Конечно, в период паводков у нас случаются оползни. Это причиняет вред и беспокойство населению. Есть еще и экологическая проблема: поскольку вымываемая порода скатывается на дно Волги, ее русло заиливается, площадь водного зеркала увеличивается, меняется микроклимат, постепенно происходит изменение экосистемы. Так что сюда уже закладываются экологические последствия!

Берегоукрепление в Камском Устье: цифры и факты

Как рассказывает глава района, почти 5 лет назад уже был укреплен участок берега Куйбышевского водохранилища в Камском Устье. Там теперь обустроена уютная набережная: поставили скамейки, построили амфитеатр. Словом, задел уже есть. Но грунт оползает на протяжении всей остальной береговой линии, по которой тянется поселок. И проблему решать нужно было срочно. Александр Шадриков, министр экологии Татарстана, рассказал, что весной в рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» долгожданные работы, наконец, начнутся.

Грунт оползает на протяжении всей береговой линии, по которой тянется поселок

Цена вопроса — 221,9 млн рублей (в том числе из федерального бюджета выделено 132,5 млн рублей).

Возможный ущерб от наводнений оценивается почти в 300 млн рублей.

От подтоплений будут защищены 48 домов в райцентре, которые стоят на берегу реки, и 27-квартирный жилой дом.

В зоне риска подтопления живут около 400 жителей Камского Устья.

Общая протяженность берегоукрепления — 580 метров.

Работы планируется начать в апреле 2022 года.

Генподрядчиком работ выступает ООО «Аркада Строй Универсал», заказчик — ГИСУ РТ. Госконтракт на выполнение работ уже заключен.

Как рассказывает Ильфат Абдрахимов, прораб ООО «Аркада Строй Универсал», конструкция берегоукрепления будет полуоткосного типа, высотой в среднем в 6 метров и шириной в 4 метра, и представлять она собой будет подпорную стенку. Сначала стальные шпунты погрузят в дно до определенной высоты, верхняя их часть останется над землей. Потом надземная часть будет закрыта железобетонным брусом — чтобы равномерно распределить нагрузку по верху шпунтовой стенки. А для защиты от размывания конструкцию оснастят дренажными призмами, через которые будут отводиться фильтрационные потоки.

Проектный уровень берегоукрепительной стенки будет примерно на том же уровне, что и уже готовая часть. На сегодняшний день уже разработан и согласован проект, идет выбор субподрядчиков на определенные виды работ. Ильфат Абдрахимов утверждает, что начало работ планируется на ближайшее время — еще до наступления паводка.

Начало работ планируется на ближайшее время — еще до наступления паводка

«Самое главное — мы делаем это вовремя, пока обрушение не дошло до домов»

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков, показывая фронт работ на объекте, объясняет:

— Основная причина обрушения берега — паводки, подъем воды. Это проблема, к сожалению, остро стоит не только здесь, в Камском Устье. Там, где есть вода, безусловно, есть положительные стороны — живописные виды, природа. Но у людей, которые живут здесь, периодически возникают проблемы берегоукрепления. И эту проблему надо снимать. Благо, есть федеральная программа, которая помогает решать насущные проблемы на наших водных объектах. Благодаря этому, снимаются опасения жителей нашей республики. Все, что мы делаем, делаем на благо людей!

Как рассказывает министр, президент республики Рустам Минниханов поручил его ведомству проработать проблему Камского Устья в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса».

— Этот участок наше ведомство мониторило, и результаты упреждающего мониторинга вызывали опасение у нас. Самое главное сейчас — мы делаем это вовремя, пока обрушение берега не дошло до домов наших жителей, — говорит Александр Шадриков. — И это очень ценно. В Татарстане уже бывали случаи, когда до жилого дома оставалось всего несколько метров берега, были вовремя приняты меры, и люди остались в своих домах. И здесь, в Камском Устье, они продолжат жить в своих родных домах, радоваться этому. Благо, здесь и инфраструктура не повреждена в результате обрушения берега — ни дороги, ни газопровод, ни водопровод не успели пострадать.

Основная причина обрушения берега — паводки, подъем воды, объясняет Александр Шадриков

Мечты главы района: велодорожки и большие пароходы

Александр Шадриков говорит, что работы начнутся с таянием снега — в апреле. А еще он уверен, что при поддержке республиканской программы развития парков и скверов здесь будет организована зона отдыха для жителей Камского Устья: обращает внимание на то, какую «красоту навели» на уже готовом, укрепленном участке берега.

Глава района, Наиль Вазыхов, подтверждает эти намерения и мечтает в беседе с корреспондентом «Реального времени»:

— Если мы этот проект сделаем, то он поспособствует еще и развитию туризма. На первой части, которую мы сделали почти 5 лет назад, уже есть инфраструктура, и мы наблюдаем за тем, как наша красивая набережная становится точкой притяжения жителей. Мы хотим проводить здесь фестивали. В 2021 году там уже провели мини-праздник «Песни над Волгой», а с 2022 хотим каждые выходные проводить там «Летний вечер в Камском Устье», перенести их сюда из нашего парка им. Туфана Минуллина. И если эта стенка берегоукрепления будет сделана, то здесь будет и велодорожка, и прогулочная зона, которая протянется от пристани почти до горы Лобач. То есть мы замыкаем Камское Устье с горой Лобач, и туристы смогут туда прогуливаться.

Рассказывает Наиль Вазыхов и о планах на возвращение в Камское Устье большой навигации: вспоминает, как в 80-е годы сюда заходили «Метеоры» и развозили пассажиров от Казани до Ульяновска и Челнов. Но сейчас стенка пристани не приспособлена для приема крупных пассажирских судов. Глава района поделился планами: в 2022 году планируется подготовить документы и поставить свою пристань на учет для приема судов скоростных. Чтобы принимать большие пассажирские теплоходы, нужно будет потрудиться еще: углубить дно метра на два (пока глубина там всего 3 метра, а для крупных кораблей этого маловато), удлинить причальную стенку до 170 — 180 метров…

— Так что в этом направлении надо будет еще поработать. Но думаю, благодаря проекту по берегоукреплению, туристический кластер у нас укрепится и расширится, спасибо за это президенту республики Рустаму Минниханову и, конечно, Минэкологии. Думаю, все здесь у нас будет хорошо!

Рассказывает Наиль Вазыхов и о планах на возвращение в Камское Устье большой навигации

А где еще станет хорошо?

Министр экологии Татарстана рассказывает, что по той же программе, по поручению Рустама Минниханова, аналогичные проблемы уже решили в нескольких районах Татарстана. Например, в поселке Красный Ключ провели реконструкцию дамбы на протяжении 2 107 метров. В 2020 году укрепили берег в селе Именьково Лаишевского района (а там переработка берега составляла уже 15 метров!).

На 2023 — 2025 годы запланированы аналогичные работы еще на нескольких объектах на Волге и Каме. Перечислим их пунктиром.

Укрепление 1 087 метров берега Камы у поселка Тарловка Елабужского района на сумму 379,2 млн рублей (в том числе из федерального бюджета — 227,5 млн рублей). Здесь в зоне разрушения береговой полосы живут 430 человек, тут стоят их дома и огороды, есть два многоэтажных дома, несколько магазинов, школа, детсад, санаторий. Минприроды России при наличии экономии бюджетных ассигнований в приоритетном порядке рассмотрит возможность софинансирования объекта в 2022 году.

Укрепление 586 метров берега Камы у поселка Белоус Тукаевского района на сумму 168,8 млн рублей (101,3 млн — из федерального бюджета). Здесь, в зоне разрушения береговой полосы Нижнекамского водохранилища, живут 300 человек. Тут стоят ФАП, отделение связи, библиотека, сельский дом культуры, церковь.

Проектно-сметные работы на берегоукрепление реки Вятка у села Лубяны (Кукморский район). Здесь укрепить нужно около 5 км, сейчас в опасной зоне живут 360 человек, стоят 273 строения, административное здание, находится кладбище, магазины, аптека и кафе.

Проектно-сметные работы на укрепление берега Куйбышевского водохранилища в Тетюшах. Тут в укреплении нуждается около 2 км берега, в опасной зоне живут 290 человек. На размывающемся берегу стоят административные здания, музеи, а на волжском склоне бьет каскад уникальных природных родников.

На 2023 — 2025 годы запланированы аналогичные работы еще на нескольких объектах на Волге и Каме, говорит министр

Стоимость двух последних проектов будет определена после того, как будет готова проектно-сметная документация — на ее разработку республика уже выделила деньги.

