Опрос предпринимателей: стоит ли нанимать экс-сотрудников своих конкурентов?

В нашей компании был как положительный опыт с наймом бывших сотрудников конкурентов, так и отрицательный. Все зависит от ваших задач и от того, что вы хотите получить от этого сотрудника. Хотя в большинстве случаев в найме экс-сотрудников конкурентов мы видим больше минусов, чем плюсов. Например, если конкурент очевидно слабее вас, у вас передовые бизнес-процессы, корпоративная культура, мотивация и коллектив. То, взяв экс-сотрудника, вам придется его не обучать как новичка, а переучивать работать по вашему, более высокому уровню и стандарту. А переучивать в разы затратнее, чем учить.

Если вы имеете обратную ситуацию и конкурент сильнее Вас, у него лучше отлажены процессы, качество продукта и т.д. То, скорее всего, если сотрудник от него уходит и его спокойно конкурент отпускает, не держится за него, он, очевидно, не самый сильный из его команды, а возможно, и просто от него избавляются, как от балласта. Тут, конечно, нужно постараться разобраться в причинах ухода, но, по нашему опыту, чаще всего давали уходить «слабым» сотрудникам, сильных, мотивированных, которые знают, что они работают в лучшей компании на рынке, тяжело даже целенаправленно переманить у сильного конкурента.

Также, даже не имея никаких специальных намерений, между компаниями начинают гулять слухи, пересуды, сплетни и откровенная дезинформация. У бывшего сотрудника конкурента конечно же остались приятели на старом месте работы, которые рано или поздно начнут спрашивать: «Ну как там, ну что там, лучше или хуже»? И даже если сотрудник и не собирался быть «своим среди чужих», это не по его воле происходит, и он начинает быть информационным каналом между компаниями. При этом нанимать человека только ради того, чтобы разузнать побольше о конкуренте, смысла нет никакого. Все это узнать можно, пригласив бывшего сотрудника на собеседование и задавая правильные, завуалированные, вопросы. Через 30-45 минут вы будете владеть 100% актуальной информации о вашем конкуренте. Так как на собеседовании у человека нет мотивации говорить заведомо дезинформацию либо сильно что-то искажать.

На какие должности трудоустройство бывшего сотрудника конкурирующей фирмы уместно и даже желательно? Сотрудники, владеющие значительным опытом и экспертизой в продуктах и технологиях конкурента. Наняв в свое время инженера и конструктора на работу, которые ранее около 5 лет работали у конкурента и занимались ключевыми разработками, мы смогли поднять и развить целое большое направление в бизнесе. Которое сейчас, спустя 2 года, составляет около 30% нашей валовой выручки.

На какие позиции нежелательно: управленческие должности, должности с доступом к ноу-хау компании, критичной и чувствительной для бизнеса информации. Управленцы, как и ключевые сотрудники компании должны быть «своими» и выращенными внутри коллектива, либо взятыми из совершенно не связанных ниш бизнеса. Также это касается «продавцов», так как даже если не будет факта передачи клиентов или базы вашему конкуренту, Вас все равно будет этот вопрос волновать и ввергать в паранойю.