Инста-Татарстан: «Туган тел» от Минниханова, благодарность Валиевой и санатории Татарстана для беженцев

Какими новостями на страницах соцсети делились со своими подписчиками известные личности Татарстана

Если на прошлой неделе многие татарстанцы следили за выступлением российских спортсменов на Олимпиаде и болели за своих земляков, то на этой неделе вектор постов сменился. В начале недели президент республики поздравил татарстанцев с двумя праздниками — Днем родного языка и Днем защитника Отечества, певица Дина Гарипова сообщила о скором пополнении в семье, а Аида Гарифуллина примерила на себя новое амплуа. Дамир Фаттахов высказал слова восхищения в адрес российских фигуристок, а мэр цифровой столицы Татарстана на выходных побывал в Санкт-Петербурге и рассказал о небольшом путешествии в видеоролике под песню Вячеслава Бутусова. Под конец недели было много сообщений о событиях на Украине. Так, глава Зеленодольского района в одном из постов рассказал о готовности муниципалитета принять порядка 100 беженцев из ДНР и ЛНР и разместить их в санатории «Васильевский». Об этих и других публикациях известных татарстанцев — в обзоре «Реального времени».

Поздравления от президента



Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале недели опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сразу два поздравительных видеоролика. Первый — посвятил Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля. В видео речь о том, как важно помнить о своих корнях и что самые важные слова в своей жизни каждый произносит на родном языке. В ролике цитируются строки самого известного стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тел». «Язык — наше достояние и наше богатство», — написал под постом глава республики.

Еще один ролик президент республики посвятил Дню защитника Отечества. В нем дети рассказывают о том, от чего и кого могут защитить их папы, а затем все дружно поздравляют их с праздником.



«Мы ждем порядка 100 беженцев»

Накануне праздника стало известно, что в Татарстан приедет около тысячи беженцев ДНР и ЛНР. Часть из них разместят в Зеленодольском районе. Глава муниципалитета Михаил Афанасьев поручил своим подчиненным подготовиться к их приему.



— В санатории «Васильевский» будет подготовлен отдельный корпус, всего мы ждем порядка 100 беженцев. Коллеги, прошу максимально отработать на своем уровне.



Поезд из Таганрога должен был прибыть в Казань еще 23 февраля. В республике ждали жителей Донецка и Луганска. Как оказалось, беженцы еще не выехали, но к их приезду уже все готово. Людей, а это в основном женщины и дети, разместят в санаториях «Васильевский», «Ливадия», «Жемчужина».

Благодарность тем, кто «не давал окончательно пасть духом»



Фигуристка и олимпийская чемпионка Камила Валиева по возвращении домой опубликовала пост, в котором поблагодарила всех, кто верил в нее и оказывал всевозможную поддержку на Олимпиаде в Пекине.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — написала 15-летняя спортсменка.

«Вы — наше золото!»



Экс-министр по делам молодежи Татарстана, а ныне замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов в одной из последних публикаций высказал мнение по поводу ситуации с российским фигурным катанием на пекинской Олимпиаде. Он считает, что это были довольно «драматичные и захватывающие соревнования», во время которых «и спортсменки, и тренеры, и болельщики испытали полную гамму эмоций: горечь и обещания «никогда не смотреть/не выходить на лед, гордость и радость за девчонок».



Фаттахов философски отметил, что «эмоции утихнут, а медали останутся». К тому же, уверен чиновник, российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева «сделали что-то большее. Они приковали внимание всего мира к виду спорта и к своему мастерству. Они показали волю к победе и заставили многих по-другому посмотреть на спорт в принципе. А история Камилы — это пример для всех. Она знала, что ее не будут награждать, даже если выиграет. Многие ли из нас смогли собраться после такого давления..? Искреннее уважение и восхищение! Спасибо, девочки! Вы — наше золото!»



Питерский уикенд мэра Иннополиса

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев был немногословен в своем посте о недавней поездке, лишь сопроводил ее хештегами #Уикенд в #Спб #Наутилус. Но в опубликованном им ролике в формате Reels было больше подробностей о визите градоначальника в северную столицу. Краткую историю путешествия на выходные в Питер Шагалеев сопроводил композицией «Матерь богов» известной рок-группы «Наутилус Помпилиус» . Подписчики в комментариях высказали слова восхищения навыкам монтажа и поинтересовались у мэра цифрограда, как снимать такие видео. В ответ он посоветовал «Брат» пересмотреть и ехать в Питер».

«Танго обманутых женщин» на родном языке

Заслуженная артистка Татарстана, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина поделилась с подписчиками клипом на песню «Танго обманутых женщин». Его она исполнила на татарском языке, а клип входит в ротацию телеканала «Майдан». Певица отметила, что музыку к композиции написал известный молодой татарстанский композитор Эльмир Низамов, а слова к танго — Евгений Ксенофонтов. На татарский язык их перевел Г. Батталов.

«Новые перемены» у Дины Гариповой

Еще одна участница шоу «Голос» и его победительница, финалистка «Евровидения» Дина Гарипова решила поделиться с подписчиками большой радостью. Без лишних слов, только по опубликованному фото можно поныть, что певица вскоре станет мамой. Как написала Дина в немногословном посте, сейчас она «в преддверии новых перемен…». В ее адрес подписчики направили немало поздравительных слов, пожеланий здоровья будущей маме.

Элвин Грей поделится личным в гостях у Малахова

Элвин Грей (Радик Юльякшин) стал участником телешоу Андрея Малахова. Об этом поп-певец, выступающий на татарской и башкирской сценах, сообщил в своем аккаунте, отметив, что поклонники вскоре увидят его жизнь немного с другой стороны, а также услышат ответы на часто задаваемые вопросы. «Горячие обсуждения на главном субботнем шоу страны «Привет, Андрей!». Смотрите выпуск со мной и @elbrusofficial уже 4 марта в 17.55 на канале «Россия 1».

Шоколадный кекс от Аиды Гарифуллиной

Звезда с мировым именем, оперная певица Аида Гарифуллина решила на некоторое время сменить амплуа оперной дивы на кондитера. Своим фолловерам она рассказала и показала, чем можно порадовать родных и близких. «Шоколадный кекс с горячей глазурью и бананами. А какой фрукт для начинки предпочитаете вы ? Возможно, грушу или вишню?» — поинтересовалась Аида. Восхищение в адрес певицы в комментариях высказывали не только мужчины, но и женщины, отмечая, что «талантливый человек талантлив во всем». За три дня видео с рецептом пользователи «Инстаграма» посмотрели почти 290 тысяч раз и оставили под ним порядка тысячи комментариев.