Обновленная атака и долгожданная ротация в обороне. Готов ли «Рубин» к спасению весенней части РПЛ?

Каким казанский клуб подходит ко второй половине чемпионата? Первые изменения уже видны

Казанский «Рубин» довольно продуктивно провел финальный сбор перед стартом весенней части РПЛ, на котором сыграл сразу с тремя представителями РПЛ, а именно — с ЦСКА, «Динамо» и «Крыльями Советов». Собрать таких спарринг-партнеров во время подготовки — настоящий джекпот, реальная проверка всей работы, проделанной на тренировках. Спортивная редакция «Реального времени» отследила все (по крайней мере открытые) спарринги и подводит итоги: как команда будет обходиться без Деспота и каким мы можем увидеть «Рубин» на финишной прямой РПЛ.

Нападение. Онугха и Лисакович. Слуцкий хочет разнообразить атаку

Главная тема зимы в Казани — это уход сразу двух форвардов «Рубина», а именно — Ивана Игнатьева и Джордже Деспотовича. Если уход Игнатьева напрашивался очень давно, поскольку он так и не сумел показать себя в «Рубине», то по Деспоту все стало довольно неожиданно. Серб был лидером атаки команды, но, судя по всему, причиной стали не футбольные обстоятельства.

В любом случае нападение команды серьезно потеряло в плане исполнителей, и задачей Леонида Слуцкого стал поиск новых кадров на пустующую позицию. К Герману Онугхе, который проводит этот сезон в аренде в Казани, прибавился Виталий Лисакович. Переход белоруса не стал чем-то неожиданным: дополнительный интерес к его персоне возник, после того как он вышел номинальным нападающим на последнем сборе команды. Лисакович — игрок атаки, но точно не центральный нападающий, поэтому решение о возможной смене позиции весьма интригующее.

Первым номером весной должен быть Онугха: он единственный чистый нападающий, имеющийся сейчас у «Рубина», и уже сыграл достаточно времени в команде, чтобы получить место в старте. А Лисакович выполняет функции «ложной девятки», и пока непонятно, что от этого можно ожидать. Но ясно, что Слуцкий хочет разнообразить атаку, которая в первой части сезона периодически была совсем уж безыдейной.

Первым номером весной должен быть Онугха: он единственный чистый нападающий, имеющийся сейчас у «Рубина»

Теперь же открываются новые возможности для Хвичи и Дрейера. Кварацхелия в товарищеских матчах нередко оказывался на завершении атак, причем не после дриблинга на фланге, а за счет перемещений атакующей тройки, в том числе за счет Лисаковича. Мобильности явно стало больше, но на колоссальную смену стиля Слуцкий не пойдет, это лишь желание обрести план Б, которого зачастую не хватало «Рубину».

Укрепление обороны: возвращение Бегича и приход Тесленко

Проблемы в обороне «Рубина» прослеживались еще осенью. Тогда в обойме казанцев было лишь два центральных защитника — Уремович и Тальби. Из-за прихода тунисца пострадал Сильвие Бегич, который отправился в аренду в «Крылья», где очень хорошо проявил себя и убедил тренерский штаб вернуть его уже зимой.

Ротация центральных защитников не должна быть постоянной, но к паре Уремович — Тальби были вопросы, а альтернативы им не было совсем. Теперь же Бегич вернулся и уже сыграл несколько контрольных матчей, где выглядел неплохо, но игровое время Сильвие во многом стало возможным из-за участия Тальби в Кубке африканских наций, где Тунис дошел до четвертьфинала. Теперь же в распоряжении Слуцкого есть три защитника на две вакантные позиции. Расклады здесь несильно в пользу Бегича, поскольку Уремович — капитан команды. Вот и получается, что конкуренция, которой не хватало «Рубину» в центре обороны, наконец-то появилась.

Также в Казань приехал Егор Тесленко, 21-летний центральный защитник, перешедший из «КАМАЗа», где являлся железным игроком старта. Тесленко был в «Рубине» на просмотре, прошел все три сбора и по итогу перешел в команду на постоянной основе. «Реальное время» уже писало материл о молодом защитнике, где тренеры челнинского клуба делились с нашим изданием, чем так хорош Тесленко.

Тесленко был в «Рубине» на просмотре, прошел все три сбора и по итогу перешел в команду на постоянной основе

Слуцкий тоже прокомментировал переход молодого игрока:

«Я уже говорил, что один из вариантов селекции для нас — искать молодых интересных талантливых игроков в ФНЛ. По этому пути у нас прошли Макаров, Самошников. Сейчас по этому пути идут Тесленко и Апшацев, это те ребята, которые, на наш взгляд, выделялись на уровне ФНЛ. Тесленко абсолютно заслуженно подписал контракт и, думаю, будет боевой единицей».

Место в основе Тесленко вряд ли сумеет получить, но перспектива у него есть: контракт с ним подписан до 2026 года. Плюс Егор сразу же получил 4-й номер, а игроку, который будет играть за дубль, такую привилегию вряд ли бы позволили.

Шесть ничьих в восьми матчах на сборах. «Рубин» не проиграл, но и побеждал крайне редко

Всего за время подготовки к сезону «Рубин» провел аж восемь товарищеских матчей с соперниками разного уровня, но прослеживается одна тенденция: казанцы очень редко побеждали. Победы всего две, и те на завершающем сборе — 5:0 с «Крыльями Советов» и 2:0 с «Тоболом» из Казахстана. Остальные встречи завершились вничью. И если начиналось все с 4:4 с «Факелом» из ФНЛ, «нулями» с командой «Плоцк» и 2:2 с «Динамо» из Батуми, то завершалось боевыми матчами с «Динамо» и ЦСКА, которые находятся выше в таблице РПЛ.

Матчи на третьем сборе проходили уже в составе, похожем на оптимальный, а именно таком, каким будут играть в чемпионате после возобновления сезона, да и уровень соперников действительно хорош. Даже Слуцкий отметил, что заполучить таких спарринг-партнеров можно только мечтать. Но даже на сборах «Рубин» не обыгрывал более слабые коллективы. Весной от казанцев ждут именно побед, без этого свое турнирное положение точно не исправить, а оно сейчас не самое лучшее. Да и календарь не сильно благоволит к легкой борьбе: «Рубину» весной предстоит сыграть и с ЦСКА, и с «Краснодаром», и с «Сочи», а первый матч — и вовсе с «Зенитом» в Петербурге. Не самый лучший расклад, при этом неизвестно, сработают ли изменения в игре команды.

Матчи на третьем сборе проходили уже в составе, похожем на оптимальный

«Рубин» выглядел более атакующей командой. Но получится ли играть так в чемпионате?

Более явные 4-3-3 вместо более сбалансированной 4-2-3-1 — вот главный тезис «рубиновских» сборов. Казанцы старались играть агрессивно, плюс внедрение новичков прошло весьма неплохо. В команду пришли интересные молодые футболисты в лице Лисаковича и Ломовицкого. И позиции, которые они стали занимать на поле, интересны. Вышеупомянутый Лисакович играет в атаке, а бывший «спартаковец» Ломовицкий — флангового защитника. Все ведет к тому, что «Рубин» хочет прибавить в атаке за счет универсальных игроков. Но осенью команда была слишком топорной, и большой вопрос, получится ли быстро внедрить новые идеи и применить их в игре.

С другой стороны, задачи у казанцев на эту весну не самые высокие: в еврокубки им уже не пробиться, а то, что они вылетят в ФНЛ или попадут в стыки, тоже несильно верится. Все выглядит как задел на следующий сезон: смелые наработки, много новичков, пришедших зимой. Но борьба в любом случае предстоит ожесточенная, а чемпионат стартует уже совсем скоро.