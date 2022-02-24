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Обновленная атака и долгожданная ротация в обороне. Готов ли «Рубин» к спасению весенней части РПЛ?

00:00, 24.02.2022

Каким казанский клуб подходит ко второй половине чемпионата? Первые изменения уже видны

Обновленная атака и долгожданная ротация в обороне. Готов ли «Рубин» к спасению весенней части РПЛ?
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» довольно продуктивно провел финальный сбор перед стартом весенней части РПЛ, на котором сыграл сразу с тремя представителями РПЛ, а именно — с ЦСКА, «Динамо» и «Крыльями Советов». Собрать таких спарринг-партнеров во время подготовки — настоящий джекпот, реальная проверка всей работы, проделанной на тренировках. Спортивная редакция «Реального времени» отследила все (по крайней мере открытые) спарринги и подводит итоги: как команда будет обходиться без Деспота и каким мы можем увидеть «Рубин» на финишной прямой РПЛ.

Нападение. Онугха и Лисакович. Слуцкий хочет разнообразить атаку

Главная тема зимы в Казани — это уход сразу двух форвардов «Рубина», а именно — Ивана Игнатьева и Джордже Деспотовича. Если уход Игнатьева напрашивался очень давно, поскольку он так и не сумел показать себя в «Рубине», то по Деспоту все стало довольно неожиданно. Серб был лидером атаки команды, но, судя по всему, причиной стали не футбольные обстоятельства.

В любом случае нападение команды серьезно потеряло в плане исполнителей, и задачей Леонида Слуцкого стал поиск новых кадров на пустующую позицию. К Герману Онугхе, который проводит этот сезон в аренде в Казани, прибавился Виталий Лисакович. Переход белоруса не стал чем-то неожиданным: дополнительный интерес к его персоне возник, после того как он вышел номинальным нападающим на последнем сборе команды. Лисакович — игрок атаки, но точно не центральный нападающий, поэтому решение о возможной смене позиции весьма интригующее.

Первым номером весной должен быть Онугха: он единственный чистый нападающий, имеющийся сейчас у «Рубина», и уже сыграл достаточно времени в команде, чтобы получить место в старте. А Лисакович выполняет функции «ложной девятки», и пока непонятно, что от этого можно ожидать. Но ясно, что Слуцкий хочет разнообразить атаку, которая в первой части сезона периодически была совсем уж безыдейной.

Первым номером весной должен быть Онугха: он единственный чистый нападающий, имеющийся сейчас у «Рубина»

Теперь же открываются новые возможности для Хвичи и Дрейера. Кварацхелия в товарищеских матчах нередко оказывался на завершении атак, причем не после дриблинга на фланге, а за счет перемещений атакующей тройки, в том числе за счет Лисаковича. Мобильности явно стало больше, но на колоссальную смену стиля Слуцкий не пойдет, это лишь желание обрести план Б, которого зачастую не хватало «Рубину».

Укрепление обороны: возвращение Бегича и приход Тесленко

Проблемы в обороне «Рубина» прослеживались еще осенью. Тогда в обойме казанцев было лишь два центральных защитника — Уремович и Тальби. Из-за прихода тунисца пострадал Сильвие Бегич, который отправился в аренду в «Крылья», где очень хорошо проявил себя и убедил тренерский штаб вернуть его уже зимой.

Ротация центральных защитников не должна быть постоянной, но к паре Уремович — Тальби были вопросы, а альтернативы им не было совсем. Теперь же Бегич вернулся и уже сыграл несколько контрольных матчей, где выглядел неплохо, но игровое время Сильвие во многом стало возможным из-за участия Тальби в Кубке африканских наций, где Тунис дошел до четвертьфинала. Теперь же в распоряжении Слуцкого есть три защитника на две вакантные позиции. Расклады здесь несильно в пользу Бегича, поскольку Уремович — капитан команды. Вот и получается, что конкуренция, которой не хватало «Рубину» в центре обороны, наконец-то появилась.

Также в Казань приехал Егор Тесленко, 21-летний центральный защитник, перешедший из «КАМАЗа», где являлся железным игроком старта. Тесленко был в «Рубине» на просмотре, прошел все три сбора и по итогу перешел в команду на постоянной основе. «Реальное время» уже писало материл о молодом защитнике, где тренеры челнинского клуба делились с нашим изданием, чем так хорош Тесленко.

Тесленко был в «Рубине» на просмотре, прошел все три сбора и по итогу перешел в команду на постоянной основе

Слуцкий тоже прокомментировал переход молодого игрока:

«Я уже говорил, что один из вариантов селекции для нас — искать молодых интересных талантливых игроков в ФНЛ. По этому пути у нас прошли Макаров, Самошников. Сейчас по этому пути идут Тесленко и Апшацев, это те ребята, которые, на наш взгляд, выделялись на уровне ФНЛ. Тесленко абсолютно заслуженно подписал контракт и, думаю, будет боевой единицей».

Место в основе Тесленко вряд ли сумеет получить, но перспектива у него есть: контракт с ним подписан до 2026 года. Плюс Егор сразу же получил 4-й номер, а игроку, который будет играть за дубль, такую привилегию вряд ли бы позволили.

Шесть ничьих в восьми матчах на сборах. «Рубин» не проиграл, но и побеждал крайне редко

Всего за время подготовки к сезону «Рубин» провел аж восемь товарищеских матчей с соперниками разного уровня, но прослеживается одна тенденция: казанцы очень редко побеждали. Победы всего две, и те на завершающем сборе — 5:0 с «Крыльями Советов» и 2:0 с «Тоболом» из Казахстана. Остальные встречи завершились вничью. И если начиналось все с 4:4 с «Факелом» из ФНЛ, «нулями» с командой «Плоцк» и 2:2 с «Динамо» из Батуми, то завершалось боевыми матчами с «Динамо» и ЦСКА, которые находятся выше в таблице РПЛ.

Матчи на третьем сборе проходили уже в составе, похожем на оптимальный, а именно таком, каким будут играть в чемпионате после возобновления сезона, да и уровень соперников действительно хорош. Даже Слуцкий отметил, что заполучить таких спарринг-партнеров можно только мечтать. Но даже на сборах «Рубин» не обыгрывал более слабые коллективы. Весной от казанцев ждут именно побед, без этого свое турнирное положение точно не исправить, а оно сейчас не самое лучшее. Да и календарь не сильно благоволит к легкой борьбе: «Рубину» весной предстоит сыграть и с ЦСКА, и с «Краснодаром», и с «Сочи», а первый матч — и вовсе с «Зенитом» в Петербурге. Не самый лучший расклад, при этом неизвестно, сработают ли изменения в игре команды.

Матчи на третьем сборе проходили уже в составе, похожем на оптимальный

«Рубин» выглядел более атакующей командой. Но получится ли играть так в чемпионате?

Более явные 4-3-3 вместо более сбалансированной 4-2-3-1 — вот главный тезис «рубиновских» сборов. Казанцы старались играть агрессивно, плюс внедрение новичков прошло весьма неплохо. В команду пришли интересные молодые футболисты в лице Лисаковича и Ломовицкого. И позиции, которые они стали занимать на поле, интересны. Вышеупомянутый Лисакович играет в атаке, а бывший «спартаковец» Ломовицкий — флангового защитника. Все ведет к тому, что «Рубин» хочет прибавить в атаке за счет универсальных игроков. Но осенью команда была слишком топорной, и большой вопрос, получится ли быстро внедрить новые идеи и применить их в игре.

С другой стороны, задачи у казанцев на эту весну не самые высокие: в еврокубки им уже не пробиться, а то, что они вылетят в ФНЛ или попадут в стыки, тоже несильно верится. Все выглядит как задел на следующий сезон: смелые наработки, много новичков, пришедших зимой. Но борьба в любом случае предстоит ожесточенная, а чемпионат стартует уже совсем скоро.

Игорь Белоногов, фото rubin-kazan.ru
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